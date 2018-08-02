А нам все равно: «Северный поток — 2» обойдет Данию

Исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер заявил, что компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток — 2»), разработала альтернативный маршрут газопровода в обход исключительной экономической зоны Дании.

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Дания осталась единственной балтийской страной, которая пока не дала разрешение на прокладку трубопровода. Ранее согласование были получены от властей Германии, Финляндии, Швеции и России. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья, его длинна составит 1200 км, мощность – 55 млрд кубометров газа в год.

Копенгаген не принял пока решения – на него давят США и Украина, противодействующие проекту. Первые хотят продавать в ЕС больше своего сжиженного природного газа (СПГ), а Киев не хочет терять пару миллиардов долларов в год, которые платит «Газпром» за транзит своего газа.

В Nord Stream 2 AG «Газете.Ru» сообщили, что не комментируют заявления других компаний. «Мы своевременно проинформируем о ходе процесса выдачи разрешений Данией», — сказали в NS2.

По словам Манфреда Ляйтнера, стоимость «Северного потока — 2» не изменится, в случае задействования резервного маршрута.

«Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта — она составляет €9,5 млрд», — сказал он (цитата по ТАСС).

У компании-оператора проекта один акционер – «Газпром». Но в апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписал с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

Ранее финдиректор Nord Stream 2 Пол Коркоран сообщал, что «Газпром» и европейские участники проекта инвестировали в него 4,8 млрд евро — половина из них пришлась на российский концерн.

Сейчас компания ведет переговоры о предоставлении финансовых гарантий еще на 4-5 млрд евро с государственными экспортными агентствами Германии, Италии, Австрии, Нидерландов, Бельги и России. Это должно помочь получить кредиты в банках на выгодных условиях.

«Мы надеемся получить от экспортных агентств гарантии на €4-5 млрд. Мы начнем переговоры с банками в конце текущего или самом начале следующего года», — сказал Пол Коркоран.

США неоднократно угрожали ввести санкции в отношении участников проекта. Так в конце июля заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток — 2» и проектом «Турецкий поток», сохраняется серьезный риск санкций. Он также отметил, что США не комментируют, когда данные санкции могут быть введены.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что все же общие необнародованные расходы основного инвестора («Газпрома») станут больше, чем предполагалось вначале строительства.

«Но в отчетных документах эти средства по «Северному потоку — 2» могут быть не учтены с целью сохранить имидж проекта, который построен вопреки санкциям согласно озвученным цифрам в 9,5 млрд евро», — говорит он, добавляя, что допзатраты могут быть перекинуты на статью непредвиденных обстоятельств.

Эксперт также напоминает, что на пути «Северного потока – 2» встали экологи из «Гринпис». Они считают, что прокладка газопровода на российской территории нанесет непоправимый вред краснокнижным растениям Кургальского заказника. Впрочем, на данном этапе, когда все разрешительные документы в России получены, мнение «Гринпис» вряд ли будет принято в расчет.

Даже если проект и станет немного дороже, для «Газпрома» сейчас важно, как можно быстрее начать строительство подводной части,

в свою очередь отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Это существенно снизило бы санкционные риски и укрепило бы переговорную позицию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом». Кроме того, строительство банально нужно начинать для того, чтобы успеть к озвученному ранее сроку строительства — концу 2019 года», — указывает эксперт.

Но вполне возможно, что новый проект и не понадобится, полагает он. Дания может дать проекту «зеленый свет», понимая, что от ее решения ничего не зависит и проект все равно построят.