Налетай — подешевело: США снизили цену отдыха в Турции

Турецкая лира упала до рекордного минимума, после того как США ввели санкции в отношении двух турецких министров.

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Так, к 17.24 мск лира подешевела к доллару на 1,25% до $5,06.

Лира впервые опустилась до $5 накануне, в среду, 1 августа, когда Белый дом объявил о санкциях против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу из-за задержания пастора Эндрю Брансона. При этом МИД Турции назвал действия Вашингтона «враждебной политикой» и сообщил, что примет ответные меры.

«Мы призываем администрацию США отказаться от этого неправильного решения», — сообщило ведомство.

Турецкий МИД также отметил, что «такими методами» администрация США «не сможет достичь своих незаконных требований с помощью такого метода».

«С начала 2015 года турецкая лира обесценилась более чем на 130% с уровня $2,33 до $5,06. С начала этого года турецкая лира обесценилась более чем на 30%, что связано с продолжающимся политическим и экономическим кризисом в стране. Новые санкции со стороны США только усугубляют обстановку», — комментирует Сергей Скоробогатов, главный инвестиционный консультант «БКС брокер».

Как подчеркивают эксперты, падение местной валюты также вызвано ростом инфляции в стране и беспокойством о независимости турецкого ЦБ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладает слишком большим влиянием на центральный банк страны и удерживает его от повышения процентной ставки, которое могло бы спасти валюту, говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По словам эксперта, ситуация в экономике страны в целом выглядит не слишком позитивной.

«В июне инфляция в стране поднялась выше 15% годовых. Это максимум за последние 14 лет и рекорд среди других развивающихся экономик. Хуже ситуация только в Аргентине (26%) и в Венесуэле (по некоторым оценкам около 25000%)»,

— комментирует Шустов.

На фоне проблем с турецкой лирой поднялась доходность турецких государственных облигаций. Так, доходность 10-летних бумаг подскочила на 4% до 18,48%. Например, российские ОФЗ торгуются с доходностью 7,8%, отмечает Михаил Грачев, финансовый консультант Teletrade.

Турецкий фондовый рынок также чувствует себя не лучшим образом. В частности, индекс турецкого фондового рынка BIST 100 (XU100) потерял только 2 августа более 2%.

Впрочем, нынешняя девальвация национальной валюты на руку российским туристам. Для тех, кто посещает пляжи Анталии, отдых может обойтись дешевле.

Как комментируют «Газете.Ru» туроператоры, проблем с турпотоком в Турцию в последнее время не наблюдается.

Как отметили «Газете.Ru» в tutu.ru, популярность туров в Турцию этим летом по сравнению с прошлым годом сильно выросла. Спрос на путевки, по данным сервиса, увеличился на 46%. Самостоятельные туристы тоже стали чаще летать в эту страну (+13% потока по сравнению с летом прошлого года).

Популярность поездок в Турцию объясняется главным образом тем, что туры в эту страну стоят недорого. По словам Аркадия Гинеса, директора по развитию OneTwoTrip, по данным опроса компании,

64% путешественников готовы тратить на морской отдых не более 40 тысяч рублей на человека, и Турция как раз и предлагает недорогой отдых.

Как говорят в сервисе tutu.ru, слетать в Турцию стоит этим летом около 30 тысяч рублей на человека, а авиабилеты «туда-обратно» обойдутся в среднем в 21 156 рублей. За последний год цена на билеты снизилась на 4%, а путевки подешевели на 3%.

При этом, судя по статистике сервиса, цены на туры с Испанию за это время подорожали на 16%, в Черногорию — на 23%, Тайланд — на 25%, туры по России выросли на 17% в цене.

По данным сервиса Biletix, самые популярные направления в Турции у туристов – это Стамбул (41% от всех бронирований в Турцию), Анталия (30%), Даламан (8%), Измир (7%) и Адана (5%)

Наибольшее число вылетов – из Москвы, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга и Казани.

Позиции и Стамбула, и Анталии в рейтинге самых популярных направлений в этом году выросли. Стамбул поднялся с 39 до 14 место, Анталия – с 39 на 17, говорят в Biletix.

По словам Аркадия Гинеса, поскольку туроператоры заключают договоры с авиакомпаниями и отелями в долларах и делают это заранее, то массовые туристы вряд ли сразу почувствуют положительное влияние ослабления национальной валюты. При этом билеты для самостоятельных путешественников могут в ближайшее время действительно подешеветь, добавляет он.

В туроператоре Tui поясняли, что поскольку цены на поездки в Турцию не привязаны к национальным валютам и устанавливаются в долларах, изменение курса лиры не повлияет на текущие цены.

«Снижение курса турецкой лиры и, соответственно, снижение стоимости отдыха в Турции, безусловно, должно сказаться на росте спроса по этому направлению. Однако пик продаж на летний туристический сезон уже прошел, в то время как Турция у большинства россиян ассоциируется именно с летним отдыхом», — резюмируют в Biletix.