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Федрезерв послушался Трампа: повышения не будет

ФРС оставила ключевую ставку без изменений

После того, как президент США Дональд Трамп выразил недовольство повышением ставок Федрезервом, регулятор решил оставить их без изменения. Аналитики ждут, что регулятор, несмотря на заявления главы Белого дома, вернется к повышению ставок осенью-зимой.

Комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил ставку на уровне 1,75-2%. Последний раз Федрезерв повышал ставку 13 июня.

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Стоит отметить, что нынешнее заседание ФРС проходило в нервозной обстановке. Президент США Дональд Трамп ранее дважды высказал недовольство политикой регулятора.

Сначала он в интервью телекомпании CNBC сказал, что «я не испытываю восхищения» от повышения ставок. «Каждый раз, когда ставка повышается, они хотят сделать это вновь. Я не в восторге от этого. Но в то же время я даю им возможность поступать таким образом, как они считают нужным», — отметил он.

По мнению Трампа, политика ФРС рискует поставить США в невыгодное положение. «Мне не нравится, что ставка повышается после того, как мы приложили столько усилий в области экономики», — подчеркнул президент. Спустя некоторое время он вернулся к этой теме.

«Китай, Европейский союз и другие манипулировали своими валютами и процентными ставками для их понижения, в то же время США повышают ставки и доллар становится сильнее и сильнее с каждым днем — это нивелирует наши большие конкурентные преимущества. Как всегда, условия для игры неравные», — написал он в своем твиттере.

По его мнению, ужесточение политики ФРС «наносит вред всему, чего мы достигли». «Нужно платить по долгам, а мы поднимаем проценты — в самом деле?», — задался он риторическим вопросом.

«Подобные высказывания со стороны избранного главы государства в отношении независимого центрального банка — крайне редкое событие», — отмечает отмечает Том Левинсон из Sberbank CIB.

Слова Трампа вынуждены были смягчать министр финансов Стивен Мнучин и вице-президент США Майкл Пенс. Они уверили общественность, что глава Белого Дома не ставит под сомнение независимость ФРС и не пытается оказывать на нее давление.

Вряд ли высказывания Трампа повлияли на решение ФРС. Аналитики и без того полагали, что комитет объявит о сохранении ключевой ставки.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США говорил, что постепенное повышение ставок — это лучший способ продвижения вперед.

«Повышение ставки слишком медленными темпами может привести к высокому уровню инфляции или резким скачкам на финансовом рынке», — отметил он. С другой стороны, если повышать ставку слишком быстро, экономика может ослабеть, а инфляция — начать опускаться ниже нашей цели, добавил Пауэлл.

Пауэлл отметил также хорошее состояние американской экономики и рынка труда и подчеркнул, что инфляция близка к целевому уровню в 2%. Недавно опубликованная статистика по ВВП продемонстрировала рост показателя во втором квартале на 4,1%. Это лучший квартальный результат с 2014 года.

«На рынке труда спрос превышает предложение, и данные говорят о том, что выплаты сотрудникам увеличиваются. Базовый дефлятор расходов на личное потребление, который ФРС считает предпочтительным ориентиром инфляции, достиг целевого уровня 2% (в годовом выражении) — такой максимум последний раз был зафиксирован в 2012 году», — подчеркивает Том Левинсон.

В американской администрации ждут уверенного роста в среднесрочной перспективе. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News заявил, что «мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех-пяти лет».

Хорошая статистика дает основание Федрезерву продолжить повышение ставок уже в этом году, полагают аналитики.

Как отмечает Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер», ФРС по прогнозам сохранит свой ястребиный настрой и уже на следующем сентябрьском заседании продолжит цикл повышения коридора ставок.

«Макростатистика говорит в пользу этого сценария: экономика США на максимальном подъеме за прошедшие десятилетия», — говорит эксперт.

Начиная с декабря 2015 года, когда начался цикл ужесточения денежно-кредитной политики, ФРС повышала ставку семь раз, напоминает Левинсон. До настоящего времени ставки повышались с шагом 25 базисных пунктов, и соответствующие решения принимались только на квартальных заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке, т. е. в марте, июне, сентябре и декабре.

«Ситуация может измениться в 2019 году, когда глава ФРС Джером Пауэлл начнет проводить пресс-конференции после каждого заседания. Мы полагаем, что до тех пор Федрезерв будет придерживаться текущей стратегии повышения ставок», — считает аналитик. Это значит, что ставка будет изменена на следующем заседании — 26 сентября.

Продолжение повышения ставки приведет к новому витку оттока средств с развивающихся рынков, в том числе из России, что приведет к ослаблению рубля.