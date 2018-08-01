Федрезерв послушался Трампа: повышения не будет

Комитет по открытым рынкам ФРС США сохранил ставку на уровне 1,75-2%. Последний раз Федрезерв повышал ставку 13 июня.

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Стоит отметить, что нынешнее заседание ФРС проходило в нервозной обстановке. Президент США Дональд Трамп ранее дважды высказал недовольство политикой регулятора.

Сначала он в интервью телекомпании CNBC сказал, что «я не испытываю восхищения» от повышения ставок. «Каждый раз, когда ставка повышается, они хотят сделать это вновь. Я не в восторге от этого. Но в то же время я даю им возможность поступать таким образом, как они считают нужным», — отметил он.

По мнению Трампа, политика ФРС рискует поставить США в невыгодное положение. «Мне не нравится, что ставка повышается после того, как мы приложили столько усилий в области экономики», — подчеркнул президент. Спустя некоторое время он вернулся к этой теме.

«Китай, Европейский союз и другие манипулировали своими валютами и процентными ставками для их понижения, в то же время США повышают ставки и доллар становится сильнее и сильнее с каждым днем — это нивелирует наши большие конкурентные преимущества. Как всегда, условия для игры неравные», — написал он в своем твиттере.

По его мнению, ужесточение политики ФРС «наносит вред всему, чего мы достигли». «Нужно платить по долгам, а мы поднимаем проценты — в самом деле?», — задался он риторическим вопросом.

«Подобные высказывания со стороны избранного главы государства в отношении независимого центрального банка — крайне редкое событие», — отмечает отмечает Том Левинсон из Sberbank CIB.

Слова Трампа вынуждены были смягчать министр финансов Стивен Мнучин и вице-президент США Майкл Пенс. Они уверили общественность, что глава Белого Дома не ставит под сомнение независимость ФРС и не пытается оказывать на нее давление.

Вряд ли высказывания Трампа повлияли на решение ФРС. Аналитики и без того полагали, что комитет объявит о сохранении ключевой ставки.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США говорил, что постепенное повышение ставок — это лучший способ продвижения вперед.

«Повышение ставки слишком медленными темпами может привести к высокому уровню инфляции или резким скачкам на финансовом рынке», — отметил он. С другой стороны, если повышать ставку слишком быстро, экономика может ослабеть, а инфляция — начать опускаться ниже нашей цели, добавил Пауэлл.

Пауэлл отметил также хорошее состояние американской экономики и рынка труда и подчеркнул, что инфляция близка к целевому уровню в 2%. Недавно опубликованная статистика по ВВП продемонстрировала рост показателя во втором квартале на 4,1%. Это лучший квартальный результат с 2014 года.

«На рынке труда спрос превышает предложение, и данные говорят о том, что выплаты сотрудникам увеличиваются. Базовый дефлятор расходов на личное потребление, который ФРС считает предпочтительным ориентиром инфляции, достиг целевого уровня 2% (в годовом выражении) — такой максимум последний раз был зафиксирован в 2012 году», — подчеркивает Том Левинсон.

В американской администрации ждут уверенного роста в среднесрочной перспективе. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox News заявил, что «мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех-пяти лет».

Хорошая статистика дает основание Федрезерву продолжить повышение ставок уже в этом году, полагают аналитики.

Как отмечает Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер», ФРС по прогнозам сохранит свой ястребиный настрой и уже на следующем сентябрьском заседании продолжит цикл повышения коридора ставок.

«Макростатистика говорит в пользу этого сценария: экономика США на максимальном подъеме за прошедшие десятилетия», — говорит эксперт.

Начиная с декабря 2015 года, когда начался цикл ужесточения денежно-кредитной политики, ФРС повышала ставку семь раз, напоминает Левинсон. До настоящего времени ставки повышались с шагом 25 базисных пунктов, и соответствующие решения принимались только на квартальных заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке, т. е. в марте, июне, сентябре и декабре.

«Ситуация может измениться в 2019 году, когда глава ФРС Джером Пауэлл начнет проводить пресс-конференции после каждого заседания. Мы полагаем, что до тех пор Федрезерв будет придерживаться текущей стратегии повышения ставок», — считает аналитик. Это значит, что ставка будет изменена на следующем заседании — 26 сентября.

Продолжение повышения ставки приведет к новому витку оттока средств с развивающихся рынков, в том числе из России, что приведет к ослаблению рубля.