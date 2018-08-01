Конец рекордным урожаям: как вырастут цены в России

В этом году цены на пшеницу в России могут вырасти на 20-30%.

Как отметил директор «Совэкона» Дмитрий Сизов,

на внутренние расценки будут влиять экспортные цены, которые растут уже сейчас. А с учетом прогнозируемого снижения урожайности зерновых в нынешнем сельхозгоду в ряде стран, включая Центральную и Северную Европу, — мировые цены на пшеницу продолжат идти вверх.

«Внутренние цены зависят от мировых цен и курса рубля. Цены уже выше заметно прошлогодних уровней и можно уверенно сказать, что краткосрочно рост продолжится», — сказал он. — Примерно 20-30%, может быть, и больше в среднем мы увидим рост внутренних рублевых цен по сравнению с прошлым сезоном».

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Экспортные цены на зерновые за последнюю неделю значительно подросли в связи с повышением общемировых цен и негативными прогнозами общего урожая зерна в целом и в России в частности, обращает внимание начальник отдела развития продуктов на рынке зерна «БКС брокер» Станислав Бакуменко.

Цена на российскую мягкую пшеницу (протеин 12,5%) в южных глубоководных портах за прошлую неделю выросла с $207 до $216,5 за тонну. Эти факторы за собой соразмерно потянут и рост цен на внутреннем рынке, добавляет аналитик.

Главная причина такого положения вещей — сухое жаркое лето.

По оценке исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева,

урожай зерновых и зернобобовых в России в текущем году может быть на 15-20% ниже прошлогоднего.

Так, по его словам, в Южном федеральном округе, на Северном Кавказе и в Приволжском ФО в первой половине июля отмечались атмосферные и почвенные засухи. Во второй половине июля в некоторых регионах прошли осадки, однако они были неоднородными и точечными.

Сельхозугодия на Кубани и в Приамурье повредили град и ураган.

Согласно сводным данным минсельхоза, «в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чеченской республики, республики Крым, Волгоградской области, республики Алтай, республики Калмыкия». Близкой к режиму ЧС была ситуация в Астраханской и Ростовской областях.

В то же время в некоторых регионах ситуация становилась чрезвычайной из-за прямо противоположных событий. Так, проблемы с урожаем были отмечены в Алтайском крае, Архангельской области, республике Саха (Якутия), Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях и в Забайкальском крае из-за переувлажнения почвы.

Проливные дожди в июле, когда самое время собирать урожай озимых, усугубили в ряде регионов последствия июньской засухи, отмечает Сизов.

«В этом году мы ожидаем урожай зерновых на уровне порядка 110 млн тонн», — сказал он. Для сравнения, в прошлом, рекордном по этому показателю, году было собрано 134,5 млн тонн. 2016 год также был удачным для российского АПК — тогда было собрано 120,7 млн тонн. Нынешний сезон не удержит набранный темп.

Минсельхоз ожидает урожая на уровне 100 млн тонн.

«Мы предполагаем, что ранее заявленный потенциал — в районе 100 млн тонн зерновых — в текущем году будет собран. Естественно, нам сейчас сложно прогнозировать, что у нас будет дальше с погодой. Первые 40 миллионов зерновых — уже в закромах нашей родины», — заявил 31 июля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

По официальным данным ведомства, на 1 августа было собрано 44,8 млн тонн зерна.

Международный совет по зерну (IGC) ранее пересмотрел перспективы глобального сбора пшеницы в сторону уменьшения на 16 млн т до 721 млн т, что является самым низким результатом с сезона 2013-2014. В частности, по России были потенциал сбора зерна был оценен в 103,9 млн т, по пшенице — в 66 млн т.

Большинство аналитиков и экспертов не считают ситуацию критичной: сделанные в прошлом году запасы позволят «продержаться» на зерне собственного производства. На 1 июля переходящие запасы зерновых оценивались в рекордные 26,6 млн тонн, в том числе 19 млн тонн пшеницы, напоминает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Однако, экспортный потенциал будет снижен примерно на 18%.

По оценке Сизова, Россия в нынешнем сельхозгоду (с июля 2018 по июнь 2019 гг) сможет вывести порядка 44,8 млн тонн зерна против 54,4 млн тонн в прошлом.

Соответственно, это скажется на доходах производителей и на поступлениях в бюджет. Минэкономразвития уже оценило вклад сельского хозяйства в рост экономики в этом году на уровне нуля.

В июльском прогнозе социально-экономического развития страны в 2018 году и основных параметрах на период до 2024 года Минэкономразвития оценивает потенциал роста агросектора в этом году на уровне 1,1% против 2,4% в 2017-м. В предыдущие несколько лет АПК был одним из драйверов экономики.

«Прогнозируемое снижение объемов сбора зерновых и зернобобовых культур до 113-115 млн т <...> по сравнению с рекордными 135 млн т в 2017 году не несет значительных рисков для потребительской инфляции», — говорится в материалах Минэкономразвития. По оценке ведомства, внутренний спрос на зерновые и зернобобовые культуры будет полностью обеспечен, так как, по данным Росстата, за период с 2013-го по 2017 год внутреннее потребление составляло около 65% от общего объема производства.

Вице-премьер Алексей Гордеев ранее заявлял, что в стране нет причин для дефицита продовольствия и роста цен на него. Экспорт зерновых в 2018-2019 сельхозгоду ожидается в размере 44-45 млн т.

Пока же на фоне растущих мировых цен Россия увеличивает экспорт зерна. Только в июле — первом месяце наступившего сельскохозяйственного года — наши производители поставили на экспорт 4,73 млн тонн зерна. По подсчетам Минсельхоза, это на 79% выше аналогичного прошлогоднего показателя.

Экспорт пшеницы в июле составил почти 3,8 млн тонн, ячменя — 641 тыс. тонн, кукурузы — 257 тыс. тонн. Минсельхоз прогнозирует, что экспорт зерновых в этом сельхозгоду составит 44-45 млн тонн.