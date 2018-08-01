Перекрыть «Северный поток»: Украина надеется на Америку

Украина не теряет надежды остановить «Северный поток — 2». Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко нашел по меньшей мере два способа: отказ Дании выдавать разрешение на прокладку новой трубы через свою территорию и санкции со стороны США.

«Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с «Северным потоком — 2». Американские санкции — это важный фактор»,

— заявил он в интервью Deutsche Welle.

Реклама

«Северный поток — 2» — это политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков, на разделение европейских стран, на уничтожение европейского проекта. Мы видим, что американская сторона это понимает. Далее просто вопрос того, когда это будет транслировано в какие-то действия. Плюс, мы также видим инициативу конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть введены автоматические санкции против «Северного потока — 2». На это мы также возлагаем надежду», — сказал Витренко.

О том, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток — 2», сохраняется серьезный риск санкций, на прошлой неделе заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

«Опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой. Россия может и должна оставаться поставщиком газа в Европу, но не должна доминировать на рынке ради достижения своих враждебных политических целей. «Северный поток — 2» разделит Европу и усилит возможности России использовать свои энергоресурсы для политического давления и злонамеренного влияния», — отметил он.

Феннон заявил также, что

«фирмы, задействованные в проекте российского энергетического трубопровода, вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций — это касается и «Северного потока — 2» и, конечно, «Турецкого потока». При этом чиновник подчеркнул, что речь пока идет только о рисках санкций. Конкретных решений по этому вопросу принято не было.

Эксперты отмечают, что заявления Витренко — это очередная попытка напомнить, что проблема украинского транзита по-прежнему не решена.

«В какой-то степени обнародованные новые намерения США ввести ужесточающие санкции против компаний, поддерживающих «Северный поток — 2», — это хорошее подспорье для будущего украинской трубы, но ведь США начали позже вести диалоги с Европой о «торговом мире» и о перспективах строительства новых терминалов по приемке СПГ из США, что скорее всего, уже насторожило Украину», — полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

26 июля президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер достигли «торгового перемирия», одним из условий которого стало строительство в ЕС новых терминалов для приемки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.

Позже уже после встречи с с итальянским премьером Джузеппе Конте 30 июля Трамп заявил, что США ведут «переговоры с Европейским союзом относительно строительства от 9 до 11 портов». Конте же сообщил, что они обсуждали с Трампом идею строительства Трансадриатического трубопровода, уточнив, что речь идет о снабжении американским газом не всей Европы, а только ее южной части.

Поскольку Германия активно лоббирует свои интересы и даже идет на определенные уступки США, в частности, по строительству терминалов, есть шанс, что против «Северного потока — 2» санкции все же вводить не будут, рассуждает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

В случае введения санкций американцам придется объяснять европейцам свое решение, а аргументов после уступок ЕС в вопросе строительства новых терминалов по приему СПГ стало меньше,

добавляет аналитик.

«Если США начнут захватывать европейский рынок своим газом, Украине от этого легче не станет», — отмечает Жарский.

Более того, еще может дойти до того, что Штаты будут навязывать Украине свой газ — а он, как мы знаем, стоит дороже, и это точно также в планы Украины не вписывается,

добавил эксперт.

Будущее украинского транзита пока и впрямь остается очень туманным: действующий сейчас контракт с «Газпром» истекает в 2019 году. Представители российского холдинга и Минэнерго РФ уже неоднократно давали понять, что новый контракт готовы заключить, только если Киев докажет его экономическую целесообразность. 17 июля представители ЕС, Украины и России провели первые трехсторонние переговоры по этому вопросу, по итогам которых министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что контракты «должны быть взаимовыгодными, и условия должны быть выгодны как поставщикам, так потребителям, а также тем, кто оказывает услуги по транзиту газа европейским потребителям».

Позиция России, по его словам, состоит в том, что «мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений». Спорные отношения — это несколько судебных споров, которые продолжают вести «Газпром» и «Нафтогаз».

На следующий день, 18 июля, тот же Витренко заявил, что «Нафтогаз» начинает новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018–2019 годах на $11,6 млрд.

В интервью Deutsche Welle Витренко обратил внимание, что ценовая политика в вопросе транзита будет зависеть от объема прокачки. «Европейские правила заключаются как раз в том, что оператор просто покрывает свои расходы. Меньше объем, значит больше тариф. Больший объем, значит меньше тариф. Это не линейная зависимость, но есть заметная зависимость тарифа от объема», — уточнил он. При сохранении существующего тарифа объем прокачки может быть ниже на 20% от текущего контракта. «Если загрузка будет ниже, то тариф, соответственно, будет выше», — добавил он.

При этом, по словам Витренко, если договориться не удастся и транзит будет прекращен, потери Украины составят примерно три миллиарда долларов в год. Это около трех процентов от ВВП.