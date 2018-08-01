Оборонка с банковским уклоном

Новая прозрачность

Оборонно-промышленный комплекс — это огромная статья расходов, даже несмотря на то, что, согласно принятому на 2017-2020 годы бюджету России, в нем планируется их сокращение, как по отношению к ВВП, так и в номинальном выражении. Доля расходов на оборону в ВВП сократилась с 4,4% в 2016 году до 3,3% в 2017 году и снизится до 2,4% к 2020 году. Однако в денежном выражении речь идет о триллионах рублей — в 2017 году расходы на национальную оборону составили 3,05 трлн руб., в 2018 году, согласно прогнозу Минфина, запланировано потратить 2,79 трлн руб., в 2019 году – 2,78 трлн руб., в 2020 году – 2,98 трлн руб., сообщали РИА «Новости».

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Структура расходов бюджета на национальную оборону в России разделяется на две крупные статьи: гособоронзаказ (ГОЗ) и прочие расходы, например, зарплаты военнослужащим, содержание объектов Министерства обороны и другие направления. С учетом тренда на сокращение издержек и того, что вторую статью сократить не представляется возможным, основное снижение расходов должно прийтись на сектор гособоронзаказа. Об этом говорил президент Владимир Путин, а также представители профильных министерств. Их основной посыл состоит в том, что в 2015-2016 годах объем ГОЗ был максимальным, поэтому в дальнейшем он будет сокращаться. В 2017 году ГОЗ снизился до 1,4 трлн руб., а после 2021 года он может опуститься до 1 трлн руб.

Помимо большого объема средств, который необходимо контролировать, дополнительную сложность представляет число предприятий, занятых в секторе ОПК. По экспертным оценкам, около 80% выручки в секторе ОПК приходится на пять крупных холдингов — «Ростех», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ОСК, ОАК и «Тактическое ракетное вооружение».

При этом общее число компаний в сводном реестре организаций ОПК достигает почти 1,4 тыс. Их суммарный оборот, по экспертным оценкам, может достигать порядка 3-3,5 трлн руб. в год.

Сегодня эти средства разрозненны в нескольких уполномоченных банках. Это приводит к тому, что банки работают скорее с конкретными компаниями, нежели с отраслью в целом. Самый крупный объем средств гособоронзаказа на 1 января 2017 года находился в Сбербанке – 341,3 млрд рублей. В банке ВТБ размещалось 166,3 млрд рублей, в Газпромбанке – 43 млрд, в банке Россия 25,3 млрд, в Новикомбанке – 9,7 млрд рублей, в Россельхозбанке – 3,8 млрд руб., в банке «Санкт-Петербург» – 104 млн рублей, писал «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ.

По состоянию на 1 октября 2017 года эти банки входили в список уполномоченных ЦБ банков по сопровождению контрактов в сфере гособоронзаказа. В ноябре в законодательство были внесены изменения, позволяющие ЦБ и правительству засекретить список уполномоченных банков, а также критерии их отбора. Такое решение связано с необходимостью избежать рисков при финансировании оборонных предприятий после принятия закона о санкциях в США.

Целью защиты от санкций было продиктовано и создание опорного банка, считают эксперты. «Это сделано для того, чтобы защитить оборонные предприятия от риска того, что кто-то с ними будет отказываться работать. То есть нужно было сделать такой механизм, благодаря которому оборонные предприятия имели бы постоянный источник кредитования и обслуживающий банк, который на этом специализируется», — сказал «Газете.Ru» управляющий директор НРА Павел Самиев.

Он отметил, что уполномоченные банки могут опасаться работать с оборонным комплексом из-за риска санкций, тогда как специализированный банк «нацелен на работу с этим сегментом и санкции для него не являются определяющим фактором».

Польза единого

Объединение портфеля ОПК в рамках одной структуры позволит единому финансовому институту комплексно оценивать оборонный сектор с точки зрения его потребностей в банковских услугах.

Предполагается, что Промсвязьбанк, видя целиком цепочку всего ГОЗ, сможет в том числе более гибко выстраивать свои продукты под конкретные проекты, подстраивая их под сроки и объемы, покрывать будущие потребности в финансировании, например, за счет пополнения оборотного капитала. Этому будет способствовать, в том числе, накопленный опыт банка в работе с корпоративными клиентами, как с крупными компаниями, так и только развивающимися. Комплексный подход снижает риски, и, следовательно, позволяет предлагать более низкую ставку. Особенно это актуально в условиях сложного рыночного фондирования в текущих геополитических условиях. По словам главы банка Петра Фрадкова, ПСБ уже начал проводить расчеты в рамках гособоронзаказа. «Проведены все необходимые подготовительные работы по созданию необходимой инфраструктуры, это и расчётные центры, и адаптация соответствующего программного обеспечения...» – указывал он на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым 22 июня.

Специализация Промсвязьбанка на работе с оборонными предприятиями потенциально обеспечивает оптимальные кредитные продукты и более дешевое финансирование, считает Самиев.

«Специализация банка означает, что работа с этим сегментом и с конкретными параметрами оборонных предприятий будет более тщательной. Это гораздо более узкая и сложная тема, чем даже кредитование отдельных отраслей типа строительства и сельского хозяйства. Конечно, она требует системной работы.

Поэтому банк, который будет обслуживать практически весь оборонный комплекс, безусловно, будет иметь определенное преимущество с точки зрения проработанности экспертизы, понимания специфики. Это действительно может давать более выгодные для предприятий предложения по ставкам», — указывает Самиев.

Так, оборонные предприятия в Китае получают финансовую поддержку государственных банков. В частности, налажено стратегическое партнерство между банками и оборонными предприятиями в сфере покупки этими предприятиями технологических компаний, предлагающих инновационные продукты сектору ОПК, говорится в докладе исследовательской группы Pointe Bello от декабря 2016 года, посвященном оборонной промышленности Китая. Крупные кредиты более $5 млрд предоставляли «Эксимбанк» и Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).

Частичным решением проблемы снижения ставок для предприятий ОПК в России может стать тот же комплексный подход: имея доступ к средствам на расчетных счетах, банк сможет более гибко подходить к формированию ставки. Подспорьем могут стать зарплатные проекты, пенсионные средства, военная ипотека, страхование и прочие инструменты — те направления бизнеса, которые у Промсвязьбанка были развиты изначально, до утверждения компании опорной для сектора ОПК. Поддержка ресурсами может быть и со стороны государства: банк сможет стать трансмиссионным механизмом ГОЗ, который снизит стоимость кредитных средств для предприятий, а в конечном итоге – расходы бюджета за счет более низких расходов по процентам.

Государственное фондирование — основной фактор, от которого зависит ставка кредитования оборонных предприятий Промсвязьбанком, считает старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов. Новых рисков предприятиям можно не бояться, подчеркивает он.

«Чтобы снизилась ставка кредитования, должна снизиться стоимость фондирования Промсвязьбанка. Если государство поможет дешевыми деньгами, тогда такое возможно. Когда есть конкурентная среда, она обычно способствует удешевлению финансирования. Но поскольку в данном случае ситуация необычная, то есть не просто один банк, а банк, специально назначенный государством, подразумевается, что государство, которое заинтересовано в исполнении заказов, будет этот банк финансировать. В теории, конечно, лучше, чтобы была конкуренция нескольких банков, но так как в данном случае государство закрывает все эти риски, дополнительных рисков это не несет. То есть это не снижает и не увеличивает риски для предприятий», — указывает Данилов.

Более сложным вызовом для банка может стать работа с розничным сегментом. Сохранение и развитие этого направления также входит в список стратегических задач нового банка. «Естественно, нельзя терять универсальные функции банка, обслуживание другого бизнеса – малого и среднего бизнеса в том числе, обслуживание населения», — отметил в июне премьер-министр Дмитрий Медведев.

Государственная поддержка и реализация новой бизнес-модели как опорного банка ОПК с сохранением присутствия в остальных бизнес-сегментах уже нашли позитивное отражение в финансовых показателях и оценке Промсвязьбанка со стороны контрагентов. Международное рейтинговое агентство Moody's в июле улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам Промсвязьбанка с «развивающегося» на «позитивный».