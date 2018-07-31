США и офшоры: куда вкладывают российские банки

Иностранные обязательства российских банков на 1 апреля этого года составили $161,9 млрд, свидетельствуют данные Центробанка, касающиеся «географического распределения иностранных активов и обязательств банковского сектора».

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При этом иностранные активы российских банков выросли до $201,3 млрд. К иностранным активам банковского сектора в широком определении причисляют зарубежные займы и кредиты российского банковского сектора, а также средства на корреспондентских счетах, депозиты, участие в капитале и прочего рода инвестиции.

Если посмотреть раскладку по странам, то выясняются довольно любопытные вещи.

Например, несмотря на санкционное давление между США и Россией, c начала года российские банки начали вновь активно вкладываться в американские активы.

Так, по данным на 1 апреля, активы российских банков в эту страну выросли до $16,7 млрд, хотя на 1 января составляли $15,6 млрд.

Впрочем, они все равно не дотягивают до показателей 2017 года. По данным на 1 апреля прошлого года вложения наших банков в США составляли $19,6 млрд. Однако потом они начали снижаться и составили на 1 июля прошло года уже около $13 млрд. Это произошло на фоне того, как июне прошлого года США в очередной раз расширили список антироссийских санкций. Тогда под ограничения попали 19 организаций и 19 человек из России и Донбасса.

Как полагает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, нынешний рост может быть связан с покупкой американских ценных бумаг.

Так, несмотря на то, что эксцентричная политика президента США Дональда Трампа привносит волатильность на биржу, американский рынок акций с начала года вырос на 5,5%, показав лучшую динамику среди развитых рынков. При этом чистый приток средств от индексных фондов в США уже превысил $120 млрд.

Также увеличиваются вложения российских банков и в другие страны, с которыми у нас, судя по заявлениям политиков, не самые лучшие отношения.

Так, активы российских банков в Соединенном Королевстве, по данным на 1 января этого года составили $13,4 млрд, а на 1 апреля выросли уже до $16,7 млрд.

«Лондон - крупнейший международный финансовый центр, через который проходит 80% инвестбанковских операций мира, огромное количество сделок по купле-продаже иностранной валюты и облигаций, поэтому отказаться от таких вложений сложно», - поясняет Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

Иностранные активы на 1 апреля этого года составили в Германии - $8,5 млрд, Австрии – $6 млрд, в Италии –$2,7 млрд.

«В условиях санкционных рисков сосредоточение банковских активов на западе не самая удачная стратегия российской банковской системы»,

— говорит Анастасия Соснова.

Судя по статистике ЦБ, несмотря на наступление на офшоры по всему миру, российские банки продолжают активно пользоваться их услугами – так, у нас много как активов российских банков в офшорных территориях, так и обязательств.

Так, больше всего обязательств российские банки имеют перед Люксембургом – $23,9 млрд.

«Люксембург – один из банковских центров Европы и мира. Развитая финансовая инфраструктура, выгодные и лояльные условия заимствования привлекают сюда российские банки», - говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

Больше всего иностранных активов наших банков сосредоточено на Кипре – $47 млрд.

Впрочем, как отмечает Гойхман, за год сумма, которую российские банки хранят на Кипре, сократилась на 8,3%.

«Это может свидетельствовать, в частности, и о результатах противодействия государств выводу средств в офшоры, и об опасениях международных санкций и блокировки счетов», - поясняет эксперт.

Кипр начал проверять счета россиян после инспекции острова минфином США. Как выяснила «Газета.Ru», с владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставляют закрыть счета.

Также активно мы вкладываем в Ирландию (активы на сумму $18 млрд), в Нидерланды ($12 млрд), в Джерси ($10 млрд).

«Статистика Центробанка отражает объём транзакций с субъектами, чей бизнес зарегистрирован в соответствующих юрисдикциях. Тут требуется поимённая расшифровка кредиторов/дебиторов, а в противном случае может оказаться, что это одни субъекты РФ, находящиеся в офшорах, задолжали другим субъектам РФ, находящимся по месту их юридических адресов», - поясняет неоднозначную статистику Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Отдаст ли Венесуэла долги России

В статистике ЦБ показывает сумму обязательств российских банков перед Венесуэлой - на 1 апреля этого года она составила $637 млн, тогда как на 1 апреля прошло года - $341 млн.

Данных ЦБ о российских активах в Венесуэле Банк России не разглашает.

В Центробанке «Газете.Ru» отказались пояснять, с чем связан рост обязательств российских банков.

Между тем эксперты высказывают различные точки зрения.

«В прошлом году российское правительство реструктурировало долг Венесуэлы на сумму порядка $3 млрд и продолжает поддерживать страну. При этом часть помощи может оформляться в виде обязательств», - предполагает Алексей Калачев, аналитик «Финам». Кроме того, эксперт считает, что это может быть часть финансовых резервов венесуэльского правительства, выведенных на всякий случай в Россию.

За счет средств, предоставленных Венесуэле, страна закупает у России военную технику: истребители «Сухой», вертолеты, танки и автоматы Калашникова, а для оплаты используются средства Венесуэлы, размещенные в российских банках, предполагает в свою очередь начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

При этом эксперты считают, что,

учитывая ситуацию в Венесуэле, вариантов с расплатой по долгу перед Россией не просматривается.

«Ситуация в Венесуэле критическая: в стране уже пообещали миллионную инфляцию, а внешний долг Венесуэлы перед кредиторами составляет $150 млрд», — комментирует аналитик Алор Алексей Антонов. В ближайшей перспективе никаких вариантов с расплатой по долгу не просматривается, отмечает Рожанковский.

«Венесуэла не единственная благотворительная история для России. Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия списала выданные Советским Союзом долги с похожей формулировкой: «поскольку эти суммы всё равно не помогли бы в решении нынешних проблем». Россия в совокупности простила долги внешнего мира по отношению к СССР на сумму $140 млрд», комментирует эксперт.