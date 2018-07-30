Вагончик тронулся: Россия снова выиграла у Украины в ВТО

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил в понедельник, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам. «Да (Россия выиграла спор – «Газета.Ru»)», — сказал Медведков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Иск Украины к России был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. По мнению официального Киева, Россия с 2013 года необоснованно ограничивает поставки вагонов с Украины.

По данным украинской стороны, экспорт вагонов и стрелочных переводов в Россию сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн за 7 месяцев 2015 года.

Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов и другие предприятия.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская ранее заявляла, что пыталась урегулировать этот спор и другие на уровне соответствующих комитетов ВТО, однако попытки были безуспешными. Она призвала экспортеров, пострадавших от действий России, обращаться в Министерство экономического развития и торговли и предоставлять доказательную базу для жалобы в ВТО.

Отказ в удовлетворении претензий по вагонам – вторая победа России над Украиной в ВТО. Ранее 20 июля стало известно о том, что Третейская группа Всемирной торговой организации признала правоту России в споре с Украиной относительно применения украинской стороной антидемпинговых мер против нитрата аммония российского производства. Об этом сообщало Министерство экономического развития России. Спор был инициирован российской стороной в 2015 году.

«Третейская группа признала большинство российских претензий обоснованными, усмотрев в действиях украинской стороны нарушения норм ВТО», — было сказано в заявлении министерства.

«Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам», — добавили в ведомстве.

Россия и Украина судятся сейчас еще по двум темам. Одна из них датирована 2016 годом и касается ограничения движения транзита грузов из Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны. Истец: Украина. Ответчик: Россия. Второй иск подан Украиной по поводу не соблюдения РФ Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер, влияющих на торговлю соковой продукцией, пивом, напитками, алкоголем, кондитерскими изделиями и пр.

Украина считает, что Россия не пускает указанную украинскую продукцию «в ответ на решение Украины не вступать в Евразийский экономический союз». Эти меры со стороны России, по мннению Украины, также являются частью действий российской стороны по сдерживанию Украины от заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом».

Эти меры применяются «непрозрачно и непредсказуемо», полагает Украина и они даже не были опубликованы в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед ВТО.

Кроме того, Россия судится с ЕС по 4 искам и по одному иску с Россией имеют США и Япония.

В августе прошлого года сообщалось, что Украина также планирует подать новый иск в ВТО против РФ.

«Мы завершаем финальную работу по представлению в ВТО иска против Российской Федерации относительно сельскохозяйственной продукции», - сказала украинская чиновница, не уточнив, о какой именно аграрной продукции говорится в претензии. По ее словам, нарушений со стороны России «намного больше, но Украина подаст обращение на инициирование процедуры споров по тем [нарушениям], где у украинцев очень сильная доказательная база».

При этом с 10 января 2016 года действует запрет на ввоз ряда российских продовольственных товаров на территорию Украины. Под эмбарго попали хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, детское питание и другие (всего 43 вида).

В ответ российская сторона ввела и продлевает режим контрсанкций на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России. В этот список попала и Украина. Санкции действуют пока до 31 декабря 2018 года.