Украина не качает: собственного газа все меньше

Украине пока не удается нарастить собственную добычу природного газа. За первое полугодие 2018 года в стране было добыто 9,9 млрд куб. м., что на 0,3% меньше голубого топлива, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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При этом в июне и июле НАК «Нафтогаз Украины» не смог закупить газ украинского производства по причине отсутствия предложений.

«В связи с тем, что июнь и июль традиционно является сезоном низкого спроса на газ, «Нафтогаз» не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август», - говорится в сообщении компании.

Закупочная цена на газ будет увеличена с 7 629 ($285) грн за тыс. куб. м в июле до 8 088 грн ($302) за тыс. куб. м в августе.

При этом, согласно той же службе статистики, в январе-мае 2018 года Украина импортировала 3,27 млрд куб. м природного газа на общую сумму $906,7 млн. Исходя из этих данных, в среднем цена на импортный газ для Украины составила $277 за тыс. кубометров. В июне же, по данным Государственной фискальной службы Украины, средняя закупочная цена на газ для страны была на уровне $266 за тысячу кубометров.

Выходит, что газ, добываемый внутри страны независимыми производителями, обойдется «Нафтогазу» дороже, чем импортный. Скорее всего, это связано с курсом гривны и ростом цен на европейском рынке, полагает Валентин Землянский.

В настоящее время Украина закупает газ у компаний, зарегистрированных в Швейцарии, в Германии, в Польше, Великобритании, Венгрии, Словакии, Люксембурга и Австрии.

В августе «Нафтогаз» увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 1,8% по сравнению с июлем – до 10,13 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (с НДС). Решение вопроса с повышением цен на газ для населения, чего давно ждет от Киева Международный валютный фонд (МВФ), недавно вновь было отложено - как минимум до 1 сентября.

При этом премьер страны Владимир Гройсман настаивает, что Украина сможет снизить цены на газ, как только избавится от импорта и перейдет на полное самообеспечение. Министерство энергетики и топлива заявляло, что к 2022 году Украина может стать экспортером энергоносителей. По оценкам НАК «Нафтогаз Украины», доказанные запасы газа в стране составляют не менее 1,04 трлн кубометров.

Объем добычи газа на Украине стабилизировался на уровне 20 млрд куб. м в год, и для самообеспечения нужно добывать еще около 8 млрд куб. м в год. В теории эта задача выполнима, так как запасы газа, пусть и более сложного в добыче, с более высокой себестоимостью на Украине есть,

комментирует аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Александр Собко.

Всего в настоящее время в Украине зарегистрировано порядка 350 газовых, нефтяных, газо- и нефтеконденсатных, а также нефтегазовых месторождений. Собственная добыча ведется преимущественно в трех главных нефтегазоносных районах: Прикарпатском, Днепровско-Донецком и Южном.

В конце 2016 года украинская геологоразведка обнаружила запасы месторождения газа на северо-западном шельфе Черного моря у Одесской области. В этом году «Укргаздобыча» сообщила об открытии месторождения газа в Харьковской области с запасами порядка 200 млн кубометров.

Все упирается в несколько пунктов – отсутствие технической мощи и средств внутри страны, высокие экологические риски, так как речь идет не только о традиционной газодобыче, но и о разработке сланцевых месторождений, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он также говорит, что проблемой является слабая переговорная функция украинской власти с потенциальными инвесторами из-за океана.

Гройсман поставил цель сделать ситуацию с недрами в стране максимально прозрачной, чтобы активнее привлекать инвесторов в проекты по добыче.

«Задача наша абсолютно четкая: открыть все геоданные о недрах, дать возможность на основе прозрачных аукционов приходить украинскому бизнесу, мировому бизнесу, и добывать украинский газ, чтобы мы полностью отказались от импорта», - подчеркнул премьер.

Эксперты обращают внимание, что на практике для новых инвестиций необходима стабильная политическая и экономическая ситуация. В текущих условиях новые инвестиции рискованны, отметил Собко, предположив при этом, что для привлечения инвесторов может быть также применено льготное налогообложение.

В конце июня и.о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк сообщил, что американские компании SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer готовы вложить $100 млн в добычу газа в стране. Однако до конкретных договоренностей речь пока не дошла.

По идее, американские инвесторы могли уже давно прийти на этот рынок и помочь Украине сбросить тяжесть необходимости закупать газ извне, однако все это было пока на уровне разговоров.

«Мы до сих пор не увидели серьезных шагов по наращиванию собственной добычи», - обращает внимание Жарский.

Американским компаниям нет серьезного интереса заходить на небольшой украинский рынок, учитывая, что у правительства и «Нафтогаза» нет существенных средств на старт этих проектов, добавляет он.

Предполагается, что новые инвесторы будут иметь достаточно высокие преференции, а это чревато еще одним витком роста внутренних цен на газ для конечных потребителей. Даже если инвесторы будут найдены, промышленность и домохозяйства в любом случае столкнутся с дороговизной ресурсов, подытожил эксперт.