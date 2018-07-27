Америка не отпустит Россию: новые санкции на подходе

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер заявил, что американский парламент до ноябрьских промежуточных выборов одобрит новые санкции против России. Он выразил уверенность в том, что «что-то подобное будет принято в следующие пару месяцев».

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Выборы членов палаты представителей и трети сенаторов пройдут в США 6 ноября. Ранее президент Дональд Трамп выражал уверенность, что Россия поддержит на них демократов.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Поскольку ни один другой президент как я не проявляет такую жесткость по отношению к России, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал он в своем твиттере 24 июня.

В пятницу также стало известно, что глава комитета по международным делам палаты представителей Конгресса Эд Ройс написал Трампу письмо с призывом наложить санкции на Россию за «дело Скрипалей». Он считает, что этот кейс попадает под действие закона «Об уничтожении химического и биологического оружия и прекращении боевых действий».

«Критически важно показать Путину, что мы серьезно настроены в вопросе противостояния его смертоносным действиям, а также продолжающимся атакам на нашу демократию», — уверен конгрессмен.

В тот же день Госдеп в очередной раз высказался по поводу проекта «Северный поток — 2» (газопровод мощностью 55 млрд кубометров пройдет в обход Украины, по дну Балтийского моря от России до Германии).

Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода, сохраняется серьезный риск санкций. Он также отметил, что США не комментируют, когда данные санкции будут введены.

Риск попасть под санкции распространяется и на участников проекта «Турецкий поток». Этот газопровод проходит по дну Черного моря из России в Турцию, и в отличие от «Северного потока — 2», к сооружению которого только приступили, находится в высокой степени готовности.

Этот комментарий Госдепа де-факто дезавуирует слова Трампа о том, что Германия может сама определять, участвовать ей в «Северном потоке — 2» или нет.

Стоит также напомнить, что на этой неделе сенаторы Роберт Менендес и Линдси Грэм заявили о том, что готовят «всеобъемлющий законопроект, усиливающий санкционное давление на Россию». Инициатива включает в себя секторальные и персональные ограничительные меры.

«В ближайшие дни мы представим всеобъемлющий законопроект для обеспечения введения обязательных санкций в рамках CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» — «Газета.Ru»), в то же время введя дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах», — говорится в совместном заявлении сенаторов.

Как отмечает Bloomberg, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен настаивают на голосовании по отдельному законопроекту, который будет вводить санкции, в том числе по долговым сделкам, для стран, вмешивающихся в выборы.

В свою очередь, Россия продолжает готовиться к новым проблемам. ЦБ с апреля по июнь сократил свой портфель американских казначейских облигаций с $96 млрд до $15 млрд. Кроме того, был принят закон о «внутренних офшорах» в Калининграде и на острове Русский в Приморье, куда могут перерегистрироваться зарубежные компании российских предпринимателей, попавших под санкции.

Внутренние офшоры помогут защитить прежде всего сырьевые компании от санкций и принести в бюджет до $1 млрд, прогнозирует Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита стран БРИКС заявил, что страна старается минимизировать риски от санкций, но при этом не будет отказываться совсем от доллара в расчетах и резервах.

«Мы должны минимизировать риски. Мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными, по сути дела, ограничениями, и мы осознаем эти риски и стараемся их минимизировать… мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара, мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединённых Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — сказал Путин.

Почти 700 российских граждан и компаний столкнулись с ограничениями по визовому режиму и замораживанием своих активов, а некоторые крупные государственные банки и компании фактически лишены доступа к финансовому рынку США. Совокупный эффект от этих мер на ВВП составил до 0,5%, напоминает Александр Бахтин, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Что касается новых возможных санкций, то про их влияние говорить преждевременно, поскольку пока нет реального перечня ограничений.

«Один из наиболее негативных сценариев — это ввод ограничений на российский государственный долг, что ударит по нашему финансовому рынку и толкнет рубль сильно вниз. Думаю, сейчас вероятность этого крайне низкая», — считает аналитик.

Георгий Ващенко полагает, что угроза введения секторальных санкций пока невелика, а сам вопрос будет активно обсуждаться только осенью.

«В августе геополитический фон традиционно слабый. Накал страстей стихает, поскольку «полисимейкеры» уходят в отпуск. После отпуска Белый Дом будет заниматься внутренними вопросами, главным образом, предстоящими выборами в Конгресс, и тема новых санкций будет не актуальна», — полагает он.

«Бизнесу «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла» в Европе и Азии, на мой взгляд, ничего не угрожает. ЕС согласился пойти навстречу некоторым требованиям США, но поставки газа и нефти из России не остановит. Зависимость Европы от газа доходит до 39%, а заменить его американским невозможно»,

— говорит Ващенко.

В то же время новый раунд санкционной политики неизбежно приведет к ускорению оттока средств нерезидентов с российского финансового и фондового рынка. С апреля, когда США ввели ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, иностранцы продали российских облигаций федерального займа (ОФЗ) почти на 370 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Доля нерезидентов в номинальном объеме ОФЗ на 1 июля 2018 года составила 28,2% (1,982 трлн руб.), это минимальный показатель с апреля прошлого года.