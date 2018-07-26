Чехарда в Forbes: назначен новый и.о. главреда

Исполняющим обязанности главного редактора Forbes Россия назначен Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life.

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«Назначение Андрея Золотова на пост главного редактора Forbes — это один из шагов на пути реализации стратегии развития медиа группы ACMG и портфеля брендов. Мы глубоко убеждены, что Андрей не только сохранит курс на самые жесткие стандарты деловой журналистики и сохранность редакционной политики, но и со своим назначением даст старт развитию новых, глобальных проектов», — прокомментировал Дмитрий Озман, директор по связям с общественностью медиа-группы ACMG.

Золотов присоединился к команде Forbes издательской медиа-группы ACMG в 2016 году. До сих пор он был главредом приложения Forbes Life.

До этого Золотов работал редактором в журналах Playboy, Men's Health и GQ.

«Мне жаль Андрея. Быть коммерческим приложением — не самая хорошая работа в этом мире», — прокомментировал назначение бывший главный редактор Forbes Николай Усков на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что в начале июня Усков был уволен.

«Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора «о не конкуренции», — комментировал тогда Озман.

Сам Усков с решением оказался не согласен, обвинив владельца ACMG в задержке зарплат журналистам, а также рассказав о конфликте с издателем Александром Федотовым.

В начале июля Николай Усков сообщил, что обратился в Пресненский суд с целью обжалования увольнения. В группе ACMG настаивают, что процедура увольнения Ускова прошла на законных основаниях.

Напомним, что с 9 июня исполняющим обязанности Ускова был назначен Николай Мазурин, который до этого занимал должность шеф-редактора журнала. Он прокомментировал ситуацию с уходом Ускова следующим образом: «Forbes существует, пока редакция независима от властей, от бизнесменов, от ньюсмейкеров, от рекламодателей и от собственника. Как только этот принцип хоть где-то нарушится, наш проект можно будет закрывать или переименовывать».

Однако 26 июля стало известно, что Мазурин обратился в прокуратуру Москвы. Причина — в вышедшем 25 июля журнале за август не была опубликована статья о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых.

В ACMG объяснили снятие материала из печати необходимостью его доработки. Юристы Forbes полагали, что публикация могла вызвать «с большой долей вероятности серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации, неприкосновенности частной жизни... от ряда физических и юридических лиц, упомянутых в статье»,

пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиа-группы.

При этом, как утверждает ACMG, Мазурин был уведомлен об опасениях юристов, но решил выяснить, «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство» (имеется в виду закон о СМИ).

В пресс-службе группы «Сумма» братьев Магомедовых заверили, что у компании и ее акционеров не было претензий по содержанию статьи.

Позже в этот же день редакции Forbes закрыли доступ к сайту журнала.

Об этом сообщила сотрудница издания Екатерина Еременко, опубликовав скрин редакционной системы, где указано, что ее имя не активировано или заблокировано. В посте она передала привет Александру Федотову.

Ранее Еременко пожаловалась, что редакция несколько часов сидит без электричества, публикуя сайт Forbes с телефона.

«Свет вырубили сразу после публикации исчезающего текста о Магомедовых. Это совпадение, конечно», — написала Еременко.

Последнее сообщение на сайте вышло в 17:29. Оно опубликовано за подписью «Редакция Forbes». В нем описывается произошедшая ситуация со снятием из печати материала о братьях Магомедовых. Кроме того, говорится, что редакция все же опубликовала этот текст на сайте, «поскольку считает материал соответствующим редакционным стандартам».

При этом в пресс-службе группы ACMG сообщили ТАСС, что сбой в подключении к редакторской системе был вызван отключением электричества, работа уже восстановлена.

Это не первый случай, когда журналисты Forbes обвиняют руководство во вмешательство в редакционную политику. Один из самых громких скандалов, связанных с изданием, разразился осенью 2016 года. Он связан с выходом рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей крупнейших компаний России, который традиционно составляется журналом Forbes. Тогда сотрудники журнала обвиняли издателя Александра Федотова в том, что тот исключил из рейтинга сведения о доходах президента ВТБ Андрея Костина.

По данным Mediascope, средняя аудитория одного номера журнала Forbes в сентябре 2017-го — феврале 2018 года равнялась почти 1,1 млн человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. При этом годом ранее это показатель составлял 1,4 млн человек.