Угроза закрытия: что будет с визовыми центрами

Защита прав граждан

Сенаторы Олег Морозов и Константин Косачев внесли в Госдуму законопроект, призванный урегулировать порядок работы визовых центров на территории РФ.

Речь, в частности, идет о введении механизма аккредитации визовых центров, который, по мнению разработчиков, позволит защитить персональные данные гражданина, предоставляемые при получении виз, в первую очередь, биометрические.

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Визовые центры, по сути, являются коммерческими организациями, которые на аутсорсинге выполняют вспомогательные функции по оформлению визы. Они активно создаются во всем мире при представительствах иностранных государств и занимаются приемом, проверкой и оформлением въездных документов. Проблема в том, что «особенности правового статуса визовых центров российским законодательством не установлены», то есть к ним применяются такие же требования в части обработки персональных данных, что и к другим юридическим лицам. При этом зачастую визовые центры работают с биометрическими персональными данными граждан, в том числе проводят дактилоскопию (например, при оформлении виз в страны Шенгенской зоны), а к охране этих сведений российское законодательство предъявляет повышенные требования, обращают внимание сенаторы.

Чтобы урегулировать этот вопрос, предлагается ввести систему аккредитации визовых центров. При этом определение порядка аккредитации, равно как и установление уполномоченного на осуществление функции по аккредитации органа, отнесено к компетенции правительства РФ.

«Вводимые нормы позволят усилить контроль за посреднической деятельностью в сфере выдачи виз с целью защиты прав и законных интересов граждан, в том числе пресечения незаконного распространения и использования персональных данных, и минимизации нарушений в этой сфере», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, уточняется, что предлагаемые новеллы «ни в какой мере не ограничат права граждан на свободу передвижения, но при этом позволят обеспечить на более высоком уровне их защиту».

Легче все закрыть

Эта инициатива уже вызвала резкую критику в Российском союзе туроператоров (РСТ). По словам пресс-секретаря РСТ Светланы Тюриной,

критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов визовых центров не сможет ее получить. И в итоге «всем иностранным дипмиссиям придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров»,

цитирует ее «Интерфакс».

В положении об аккредитации визовых центров прописано восемь критериев ее выдачи, в том числе наличие у заявителя представительств не менее чем в 20 субъектах РФ, а также наличие иностранного участия в ее уставном капитале на уровне не более 20%.

По словам Тюриной, ни один из шести действующих в России визовых центров (VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS, Pony Express) аккредитацию не пройдет.

Центры работают через созданные в России компании — общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества, и доля иностранного участия в их капиталах существенно больше 20%.

Например, согласно данным открытых источников, в ООО «ВиЭф Сервисес» (VFS Global) 100% доли принадлежит кипрской «Эккрон энтерпрайзис ЛТД», у ООО «Виза Менеджмент Сервис» (VMS) на долю «Джипикэпитал Б.В.» из Нидерландов приходится 30%.

Визовые центры оформляют визы в Грецию, Испанию, Индию, Италию, Великобританию, Швейцарию, Бельгию и пр. Ситуация осложняется тем, что они, как правило, имеют эксклюзивные права на работу в РФ. В частности, GVCW выиграла в 2015 году международный тендер среди поставщиков визовых услуг, и, как сообщает компания, является «единственным поставщиком визовых услуг для Греции» в нескольких географических зонах, включая Россию.

Среди других параметров аккредитации — отсутствие у заявителя аффилированности с юрлицом, осуществляющим туристскую деятельность, наличие у него технических средств для обработки конфиденциальной информации, в том числе биометрических персональных данных, наличие сайта в интернете, опыта работы и отсутствие задолженностей.

«Даже если иностранные дипмиссии поменяют провайдеров, найти российские компании с требуемым опытом не удастся. Это может привести к большим сложностям с получением виз»,

— отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке — в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала «нулевых», когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом», — заключила Тюрина.

Визы подорожают на треть

Впрочем, настрой РСТ разделяют далеко не все коллеги по цеху. Например, глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предпочла не драматизировать ситуацию. «Нет. Они не закроются», — уверенно заявила она «Газете.Ru».

В случае принятия этих поправок существующим визовых центрам придется или выполнять новые правила, или их место займут другие организации, уверен представитель туроператора TUI. В любом случае, это процесс растянутый во времени, к тому же не все направления выездного туризма визовые, добавил собеседник «Газеты.Ru».

К компромиссу прийти можно, как, например, поступали в свою время с акционерами иностранных СМИ, выпускающих в России свои издания, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Что же касается самих визовых сборов и госпошлин, то они в любом случае будут дорожать. И из-за новых тарифов на выпуск паспортов, и из-за того, что управляющим компаниям в ходе переакредитации будет необходимо столкнуться с дополнительными затратами, добавляет эксперт.

Оформление визы через визовый центр и так на порядок дороже, чем через консульство, но гораздо быстрее по времени.

Возможно, что в случае позитивного исхода вопроса и сохранения визовых центров внутри РФ стоимость оформления визы через них может подорожать на 15-30%, считает Жарский.

Не дойдет до первого чтения

Эксперты полагают, что законопроект в нынешнем виде не будет принят.

Эта инициатива может привести к большим сложностям с получением виз, но есть большие сомнения, что российские власти на это пойдут — такие проблемы сейчас им не нужны,

считает Старинский.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин высказал мнение, что парламентарии решили заняться избыточным регулированием.

«Пытаясь показать свою деятельность, они решили зарегулировать вопрос, хотя отрасль в этом совсем не нуждается», — сказал он. Центры сняли проблему очередей за визами, в последнее время намного выросло число многократных шенгенских виз. «Зачем откатываться назад в этом вопросе?» — недоумевает он.

Сами разработчики также допускают, что в нынешнем виде законопроект принят не будет, и говорят, что разработали закон не по своей инициативе.

Так, сенатор Олег Морозов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в нынешнем виде инициатива может даже не дойти до первого чтения. По его мнению, в сентябре нужно провести «нулевые» чтения законопроекта, то есть обсуждение его с экспертным сообществом.

«На первое чтение внесем только такой вариант, который не допускает, а, напротив, упрощает получение виз и поощряет туризм», — пообещал Морозов, не исключив, что сенаторы внесут законопроект в измененном виде.

Морозов и Косачев опубликовали ответ на критику и на своих страницах в социальных сетях. Косачев, в частности, отметил, что инициатива шла от «Деловой России». По словам сенатора, проблему подняли на заседании отраслевого отделения организации, где как раз обсуждалось регулирование деятельности визовых центров. Мероприятие состоялось еще 24 марта 2016 года. После этого представители «Деловой России» обратились за консультацией в Институт законодательстве с просьбой изучить вопрос.

В свою очередь Морозов отметил, что визовые центры — это «высокопрофессиональный вид деятельности». «Трудно представить себе на этом рынке «любителя». Равно как и очевидны высокие требования к качеству этой работы», — отметил он.

«Внесенная нами инициатива направлена против недобросовестных посредников, не имеющих никакого отношения к профессионально работающим визовым центрам при посольствах. В законопроекте нет ни звука про критерии, там только про необходимость аккредитации при МИДе в соответствии с критериями, которые будут устанавливаться правительством и МИДом, - пояснил Морозов позже «Газете.Ru». - В этом смысл законопроекта, остальное к нему лепит задетое за живое сообщество коммерциализированных структур».

В Ростуризме «Газету.Ru» заверили, что ведомство исходит из того, что россияне должны иметь возможность беспрепятственно удовлетворять потребность в путешествиях за рубеж и посещать те страны, которые они захотят, без каких-либо ограничений. В МИДе и двух визовых центрах на запрос «Газеты.Ru» не ответили.