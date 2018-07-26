Зачем России «тихие гавани»

На фоне санкционного давления на российскую экономику, а также в свете разворачивающихся «торговых войн» между ведущими мировыми экономиками, в первую очередь США , все больше дискуссий ведется вокруг создания в России специальных административных районов (САР), которые призваны заменить зарубежные юрисдикции как для российских, так и для иностранных компаний. До получения первых практических результатов сложно делать однозначные выводы относительно инициативы, поскольку на каждый аргумент pro, находится достойный тезис contra, и наоборот. Тем не менее, достаточно много важных аспектов прорисовывается уже сейчас.

Безусловно, иллюзий насчет «тихой гавани» в российской экономике питать не стоит, но как ни парадоксально, в условиях торговых войн между США, Евросоюзом и Китаем российская юрисдикция может быть крайне привлекательной, даже несмотря на относительную неустойчивость валюты и сложную правовую систему.

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Пошлины и санкции становятся эффективными инструментами для недобросовестной конкуренции, а регистрация в специальных административных районах – это напрашивающийся и логичный способ защиты российских компаний, работающих на мировых рынках.

В дополнение к уже существующим ограничениям, касающимся возможности привлекать финансирование и зачастую открыто конкурировать с международными компаниями, российский бизнес имеет дело с потенциальными рисками, которые включают и «заморозку» активов, и прекращение банковского обслуживания, и потерю рынков сбыта из-за невозможности работать с американскими или европейскими потребителями.

Реализация одного или нескольких подобных сценариев грозит серьезными последствиями для компаний не только как субъектов международных торговых отношений. Проблемы головной компании начинают затрагивать предприятия, входящие в холдинги, а затем и сеть поставщиков и заказчиков. Простая перерегистрация при этом не дает преимуществ, поскольку лишь увеличит издержки, а вот САР вполне может быть конкурентным решением.

К примеру, на текущий момент общий режим налогообложения прибыли холдинговых компаний в России предусматривает более высокие ставки налогов по сравнению с большинством стран ЕС.

В России полученные компанией дивиденды освобождаются от налога на прибыль, если компания владеет не менее 50% капитала компании-источника этих дивидендов. В ЕС «порог» - 10%. Доходы от продажи активов по нашему законодательству освобождаются от налога на прибыль, если компания владела этим активом не менее 5 лет. В ЕС срок владения не выше 2 лет.

Таким образом, предлагаемые в САР специальные налоговые ставки по доходам, полученным в виде дивидендов, является способом сохранения конкурентных преимуществ компании, а не «подарком бюджета». Получить специальные ставки для дивидендов смогут только публичные компании и то при выполнении условий о сроках и объемах инвестиций.

Для Калининградской области и Приморского края создание САР на островах Октябрьский и Русский привнесет стимулы для регионального развития.

Важно отметить, что создание САР дает возможность реализации в России новых подходов к организации бизнес-среды в «пилотном» варианте и оформления конкурентоспособного правового режима для международных компаний по сравнению с привлекательными зарубежными юрисдикциями. Условия доступа к такому регулированию намечены весьма строгие: соответствие критериям континуитета, ведение деятельности на территории нескольких государств, осуществление значительных инвестиций на территории РФ.

В отличие от других механизмов территориального развития в случае с САР затраты бюджетных средств для создания объектов инфраструктуры будут минимальными. Зато новые правила являются инструментом привлечения нового бизнеса под юрисдикцию РФ, развития экспортного потенциала и активизации финансовых потоков.

Еще одним потенциальным преимуществом САР является возможность избежать санкций для иностранных поставщиков и потребителей, что позволит им продолжать взаимодействие с российскими компаниями.

Открытые двери для иностранных компаний – это также важный аспект на фоне сокращения «налоговых гаваней» в мире. Международные правила обмена информацией в рамках мер противодействия нелегальным потокам денежных средств остаются в силе, поэтому о сомнительных финансовых операциях речь не идет, зато для легального бизнеса появляется еще одна альтернатива.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы специальные административные районы стали популярными, должен пройти не один год, так что САР логично воспринимать не как оперативную антисанкционную меру, а как логичный и продуманный шаг, нацеленный на повышение конкурентоспособности страны и ее экономики.

Сергей Заверский

Начальник отдела аналитических исследований

Институт комплексных стратегических исследований