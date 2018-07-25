Дрон-агроном: как цифровые технологии служат фермерам

Богатый урожай

Рынок «цифровизации» российского сельского хозяйства оценивается в 360 млрд руб., при этом наша страна занимает 15 место в мире по уровню цифровизации отрасли, заявляли ранее в Минсельхозе России. В условиях российского климата, когда урожай то тонет, то сохнет, повышение урожайности и сокращение издержек – одна из главных задач повышения продовольственной безопасности страны. Агропредприятия, взяв курс на точное земледелие, начинают использовать и электронные карты полей, и высокотехнологичные химические исследования. Заменить человека в этой сфере могут в том числе беспилотные технологии — с воздуха удобно собирать информацию о состоянии растений на всем поле, рассказывает директор компании «АгроДронГрупп» Дмитрий Рубин.

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«Дрон собирает информацию об отражении солнечного света от растений в различных узких полосах спектра. Например, если растение заболевает, то начинает поглощать меньше солнечного света, что и фиксирует дрон в инфракрасном излучении с помощью спектральных датчиков. Все это позволяет нам понять, в каком состоянии находится растение, и выдавать понятные данные, например, по содержанию азота. Основанная на массе опытов методика позволяет научиться выявлять признаки заболевания растений раньше, чем их заметит человек», — рассказывает Рубин.

Данные с беспилотника обрабатываются с применением методики, которую компания разработала с рядом научно-исследовательских институтов. В результате обработки данных информация выдается фермеру в простом и понятном виде, отмечает Рубин. Учитывая итоги исследования и рекомендации, фермер принимает решение о мерах, которые помогут увеличить урожай.

«В рамках работы, проведенной с фермерами, мы, например, подсчитываем количество всходов и процент невсходов. Дальше можно принять решение о дозасеве либо пересеве семян.

Мы выдаем объективную полную картину сверху — где и что происходит на поле, это позволяет нам давать эффективные рекомендации. За счет этого у наших клиентов-фермеров увеличивается урожайность. Мы также даем рекомендации о том, как правильно распределить удобрения, в какой части поля больше, а в какой — меньше. Таким образом фермер не увеличивает количество вносимых удобрений, а правильнее их распределяет. И таких примеров помощи нашей методики фермерам очень много», — объясняет технологию предприниматель.

Сила науки

Самое главное в проекте — это научная методика, комплекс алгоритмов сбора, обработки и выдачи объективной и полезной фермеру информации. Именно научный подход дает преимущество перед конкурентами.

«Наши методики позволяют нам выдавать данные дрона в откорректированном, объективном, понятном фермеру виде. Этим наш проект отличается от других похожих. Есть дроны для сельского хозяйства, которые выдают различные вегетационные индексы. Например, один из таких наиболее узнаваемых индексов — это NDVI (с англ. «нормализованный относительный индекс растительности». — «Газета.Ru»). Этот индекс показывает опосредованную вегетацию, относительное содержание азота в виде баллов. Однако этот индекс непонятен фермерам», — указывает Рубин.

«Мы разрабатываем наш продукт для фермеров. Именно поэтому так важно предоставить конечные данные и рекомендации в понятном виде», — подчеркивает он.

Сейчас компания проводит эксперименты и разрабатывает новые методики с рядом НИИ. Тесты проводятся на специальных полях, где высаживаются разные виды растений, которые затем подвергаются, например, заражению. Информация собирается с помощью дрона, после чего проходит обработку. Для подтверждения выводов растения затем также анализируются в лаборатории.

Расстановка акцентов

Команда, из которой выросла «Агродронгрупп», не всегда занималась беспилотниками для сельского хозяйства, рассказывает Рубин.

«Наша команда находится на рынке разработки и внедрения сверхлегких беспилотников 7 лет. Из них последние три года мы занимаемся только аграрным направлением. Сначала мы создали бизнес по разработке и внедрению комплексов беспилотников различного назначения под заказ, например, для съемок. Бизнес хорошо развивался, но мы поняли, что чтобы дальше расти, нужен масштабируемый продукт. Тогда мы разработали беспилотник и собрали группу из различных аграрных университетов и институтов для создания методики», — указывает Рубин.

По его словам, аграрный рынок — самый большой для применения гражданских беспилотников. «Можно сравнить его с рынком картографии, где дроны активно применяются.

Карту достаточно сделать один раз в 5-10 лет на одной и той же территории, а аналитику растений — от 5 до 20 раз за сезон. То есть рынок во много раз больше», — объясняет он.

Первый год после выхода на аграрный рынок команда занималась научными изысканиями, второй год — маркетингом и тестированием рынка. Тогда же были запущены продажи в России. «В этом году мы уже масштабируемся по России и Казахстану», — говорит Рубин.

Сейчас компания сотрудничает напрямую с десятками фермеров, которые используют технологию по большей части в ЦФО и ЮФО. Кроме того, «АгроДронГрупп» работает с компаниями, которые производят и продают агрохимию. По словам Рубина, две компании-партнера предлагают своим клиентам агросервис, в который входят такие исследования.

Курс на экспорт

На первом этапе было не так просто понять, какая именно информация будет полезна фермеру, говорит Рубин. Необходимо было соединить потребности фермеров и возможности беспилотников. Кроме того, большой вызов — найти и объединить в группу экспертов из разных сфер. Продвижению проекта сейчас помогает портал бизнес-навигатора МСП.

«У портала есть несколько интересных возможностей. Можно организовать поиск потенциальных клиентов, контрагентов с определенными параметрами. Также есть интересный модуль «Жизненные ситуации», в котором приведены советы для развития компаний на разных стадиях, а также примеры документов, которые применяются в бизнесе», — рассказывает Рубин.

«АгроДронГруп» входит в группу компаний «Инжиниринговые технологии» и является резидентом «Сколково». В ближайших планах компании — выход на международный рынок.

Тестирование российских беспилотных технологий проведено в Юго-Восточной Азии — во Вьетнаме и Индонезии. «Стало понятно, что в странах, в которых большое количество урожая в год, — по 3-4 урожая в год, технология имеет еще больше потенциал. Казахстан — это наша первая стадия в международном развитии, а дальше будет больше аналитики по растениям, чтобы ориентироваться на экспорт и внедрять это как в России, так и за рубежом. На первом этапе мы планируем расширять бизнес в России и в Юго-Восточной Азии. Поскольку мы являемся частью группы компаний «Инжиниринговые технологии», это нам позволяет использовать их представительства в других странах и облегчает задачу внедрения технологии. В дальнейшем это могли бы быть и страны Европы и Америки», — говорит Рубин, отмечая, что в планах и новые типы аналитики, детектирование новых болезней, научная работа как по российским, так и зарубежным культурам.