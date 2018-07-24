Рождение деревянного: как проходила денежная реформа в РФ

26 июля 1993 года, то есть 25 лет назад, Центробанк распорядился вывести из обращения на территории России все советские банкноты образца 1961-1992 годов. Тем самым, можно сказать, была перевернута последняя страница советской истории, выраженная в номинале. С изображением на купюрах «дедушки Ленина» и прочими советскими символами.

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Советское деньги вывели из оборота в лучших советских же традициях – внезапно. Кроме того, о реформе было объявлено в период летних отпусков. Сначала, 5 июля 1993 года, ЦБ распространил телеграмму, в которой запретил кредитным учреждениям выпускать в оборот советские банкноты. Под предлогом «приведения в соответствие существующим требованиям качества находящейся в обороте налично-денежной массы».

То есть, банкноты поизносились, было много подделок. Пора обновлять. Но вместо обновления следующей телеграммой ЦБ объявил замену денег, был дан старт самой реформы — с 26 июля 1993 года.

С этого же дня и строго по 7 августа 1993 года в учреждениях Сбербанка России можно было обменять старые банкноты на новые. Власти установили лимит обмена на одного человека: не более 35 тыс. руб.

Для иностранцев лимит по обмену был еще меньше — в 15 тыс. руб. Это сделали для того, чтобы через граждан других государств российские «подпольные миллионеры» не легализовали свои богатства.

Остальные средства разрешалось положить на шестимесячный депозит. Досрочное снятие исключалось. Повторить процедуру обмена можно было только раз и строго по паспорту. Обменял – вот тебе штамп в паспорте.

В интересах дорогих россиян

ЦБ тогда заявлял, что реформа «не ущемит интересов россиян». Но россияне возмутились. Вмешался президент РФ Борис Ельцин.

Он срочно подписал указ «Об обеспечении нормального функционирования денежной системы Российской Федерации» и ЦБ обнародовал новую телеграмму: лимит обмена денег был повышен до 100 тыс. руб., при этом был разрешен неограниченный обмен банкнот в 10 тыс. руб. образца 1992 года.

Затем новая телеграмма: срок обмена купюр старого образца был продлен до августа. И еще одна телеграмма: срок обмена продлен до конца 1993 года. ЦБ устами одного из своих зампредов уверял тем не менее, что обмен денег был строго продуманной операцией.

До реформы на руках у населения были бумажные советские рубли образца 1961 года, введенные до «павловской» реформы в 1991 году, номиналом от 1 до 25 рублей. Бумажные советские рубли образца 1991 года — номиналом от 1 до 1 тыс. руб. Банкноты Банка России образца 1992 года — 5 тыс. и 10 тыс. руб. И наконец, банкноты «нового» образца 1993 года — от 100 до 50 тыс. руб. Все эти деньги, стремительно дешевевшие, и предстояло поменять.

Но все монеты, в том числе советские (Госбанка СССР образца 1991-1992 годов), власти решили великодушно оставить в обороте. Правда, эти копейки и металлические рубли к этому времени из-за инфляции растеряли уже свою ценность и нередко граждане просто оставляли их себе на память, понимая, что наступает новая эпоха.

Инфляция были одним из основных поводов для проведения денежной реформы. Накануне денежной реформы в июне инфляция была 19,9%. В предыдущие пять месяцев она достигала 25,8%. Напомним, что сейчас инфляция в России ниже 4%.

ЦБ развалил рублевую зону

Кроме роста цен необходимость в проведении реформы возникла и в связи с требованием Международного валютного фонда (МВФ) к бывшим советским республикам избавиться от советских денег и перейти на собственные денежные единицы.

Это было условием выдачи кредитов. А в деньгах нуждались все 15 республик, из которых состоял СССР. Требование фонда выглядело логичным: СССР развалился, а банкноты несуществующей страны остаются в обороте.

Но это требование МВФ породило не менее логичное опасение новых российских властей: если не заменить советские деньги на российские, то старые советские банкноты хлынут на российский рынок и подстегнут инфляцию.

Дело в том, что советский рубль и после развала Союза оставался законным платежным средством в большинстве стран бывшего СССР, за исключением балтийских республик.

В итоге из оборота было изъято 24 млрд банкнот. Наличная денежная масса уменьшилась на 4,7%, однако рост цен продолжился. В августе 1993 года инфляция составила 26%.

По подсчетам экспертов, деньги, положенные гражданами на полугодовой депозит, обесценились более, чем в четыре раза. Годовая инфляция в 1993 году побила все рекорды — 839,9%.

В итоге процедура обмена была расценена гражданами как обман, что еще больше подорвало доверие населения к рублю. В том числе и в странах ближнего зарубежья. Банк России фактически уничтожил общую рублевую зону на территории Содружества независимых государств (СНГ). Позже Таджикистан, Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан заключили с Россией соглашение о создании «рублевой зоны нового типа», но оно не было реализовано.

Бывшие советские республики в конце концов создали свои валюты. О собственной нацвалюте подумывали даже некоторые автономные республики, остававшиеся в составе России, например, Татарстан. Но этого так и не произошло.

Другого выхода не было

Андрей Нечаев, который с февраля 1992 по март 1993 года был министром экономики считает, что денежная реформа была необходима. Оправданны были и сжатые сроки ее проведения.

«А что вы хотите, СССР развалился, и, естественно, России нужна была собственная валюта. В противном случае, бывшие советские республики продолжили бы печатать рубли у себя, они бы скидывали эти средства на Россию, опустошая наш рынок», — сказал Нечаев «Газете.Ru».

По поводу ограниченного обмена старых рублей на новые Нечаев рассказал, что этим обменом занималось не правительство, а Центробанк. Руководил регулятором тогда Виктор Геращенко. В 1994 году он был снят с должности и вернулся в ЦБ уже после августовского дефолта 1998-го. В 2002 году его сменил Сергей Игнатьев. В принципе Нечаев положительно отозвался и об этом ограничении: «Важно было обменять рубли именно гражданам России, а не всем остальным на постсоветском пространстве».

Требование МВФ о проведении реформы, как условии выдачи кредитов Нечаев считает несущественным фактором. Кредиты, конечно, были нужны, но сейчас это подается в СМИ, как очернение 90-х, отметил экс-министр.

Нечаев отказался напрямую отвечать на вопрос о том, какие уроки россияне должны извлечь, вспоминая денежную реформу? «А о чем тут вспоминать, что было 25 лет назад, лучше думать о повышении пенсионного возраста и НДС. Все, извините, у меня больше нет времени на пустые разговоры», — заключил бывший министр.