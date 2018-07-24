Назло санкциям: российский газ уплыл в США

Третья партия сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» (51% акций принадлежит НОВАТЭКу Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко) движется к побережью Соединенных Штатов. Согласно данным навигационного портала Marine Traffic, газовоз Gaslog Hong Kong емкостью чуть более 100 млн кубометров газа должен прибыть в США 26 июля.

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О том, что на борту газ российского происхождения сообщила в твиттере редактор ICIS Рут Лиао.

«Похоже на то, что уже третья за этот год партия СПГ из России с перегрузкой в Европе, направляется к американскому терминалу Everett на борту газовоза Gaslog Hong Kong», — написала она.

По данным Marine Traffic, Gaslog Hong Kong вышел из порта Амстердама, куда ранее прибыл газовоз «Борис Вилькицкий», который занимается транспортировкой в Европу СПГ с Ямала. Оба судна покинули нидерландский порт 18 июля. Первый направился в сторону США, второй — в Сабетту.

Предыдущие две поставки в США газа российского происхождения пришлись на зиму. Из-за сильнейшего похолодания спрос на газ в восточных штатах серьезно вырос, а цены поднялись до $6,3 тыс. за 1 тысячу кубометров. На фоне пикового спроса и ограничений пропускной способности внутренних газопроводов американские компании были вынуждены идти на рынок за более выгодным по ценам энергоносителем. Каким и стал реэкспортированный из ЕС ямальский газ.

Первый танкер с российским СПГ прибыл в порт Бостона в конце января этого года из британского графства Кент, где расположен терминал Isle of Grain. Туда газ с Ямала доставил танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», СПГ был выгружен в хранилище терминала, а затем вновь закачан уже в танкер Gaselys французской компании Engie. Танкер шел в США с приключениями: сначала он, немного не дойдя до пункта назначения, развернулся и поплыл в Испанию, а на следующий день повторил свой маневр и вновь взял курс на Бостон, после чего несколько дней простоял на рейде в акватории порта.

Второй танкер Provalys привез в США партию ямальского СПГ из Дюнкерка, где он раньше была перегружен с российского танкера.

«Пикантности» поставкам ямальского СПГ добавляет тот факт, что НОВАТЭК и Геннадий Тимченко находятся под американскими санкциями.

«Я бы не называл этот газ российским, поскольку он куплен не напрямую у НОВАТЭКа. «Газпром» тоже перепродает газ из Средней Азии, но никто не называет его узбекским или казахским», — отмечает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Как отмечает портал EurAsiaDaily, собственником газа может выступать, как и в предыдущие разы, французская Engie, которой пока принадлежит терминал Everett, или Total.

В случае с первым танкером ямальского СПГ, при погрузке СПГ в поселке Сабетта на Ямале собственником газа была малазийская фирма Petronas, а после он был несколько раз перепродан.

Фактически, к моменту прихода в США газ формально не имел отношения к компании НОВАТЭК, которая является оператором «Ямал СПГ».

Между тем, одновременно с импортом газа с Ямала, Соединенные Штаты наращивают экспорт своего СПГ.

В 2016 году Штаты впервые на ежегодной основе стали нетто-экспортерами газа и намерены наращивать объемы экспорта «голубого топлива». Управление энергетической информации (EIA) США прогнозирует в 2018 году увеличение мощностей по сжижению в стране: ожидается, что на полную мощность выйдет терминал Cove Point в Мэриленде, будут запущены производства на объекте Elba Island в Джорджии, а к концу года заработает также первая линия объекта Freeport в Техасе мощностью 0,7 млрд куб. футов в сутки.

Соединенные Штаты планируют занять большую долю европейского газового рынка, активно поставляют свой СПГ в Азию и Южную Америку. Впрочем, это не мешает им импортировать газ при выгодных ценовых условиях.

В настоящее время рынок СПГ в мире очень диверсифицирован, интересы производителей США сейчас больше нацелены на Азию, где ценообразование для продажи гораздо выгоднее чем внутри страны. Соответственно, мы и наблюдаем такую неоднозначную картину миграции СПГ с одного материка на другой, поясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Законы штатов Новой Англии осложняют строительство новых газопроводов, а старый закон запрещает иностранным судам перевозить грузы между портами США. Своих танкеров СПГ в Соединенных Штатах нет, обращает внимание Корчемкин.

США, в момент дефицита газа в своем регионе или же в силу отсутствия необходимой газовой инфраструктуры по доставке этого газа с завода производителя в период низкого спроса, гораздо выгоднее покупать газ из ЕС с целью запастись им, например, впрок, когда цены на голубое топливо вновь поползут вверх, добавляет Жарский.

Последние три года США закупали СПГ у Тринидада и Тобаго, однако теперь все чаще стали обращать внимание на газ из РФ.

Говорить о том, что тенденция массовых закупок СПГ российского производства со стороны именно североамериканского региона будет только увеличиваться все равно преждевременно, это скорее разовые случаи и такое вполне может повторится если ситуацию на рынке опять сложится подходящим образом,

полагает Жарский.

В целом, перспективы у проектов СПГ очень неплохие, считают аналитики. В своих прогнозах британский энергетический концерн BP отмечает, что к 2035 году доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 51%.