Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Россия выиграла в Арбитраже Всемирной торговой организации спор у Украины в споре с Украиной по поводу цен на нитрат аммония российского производства.

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«Третейская группа удовлетворила подавляющее большинство наших претензий, и самое главное — были поддержаны наиболее принципиальные из них», — рассказал постоянный представитель России в ВТО Геннадий Овечко.

По его признанию, российские власти считают данное решение ВТО своей абсолютной победой. Спор касается повышения Киевом антидемпинговых пошлин на ввоз нитрата аммония в 2014 году на пятилетний срок. Настоящим решением ВТО признала действия Украины не соответствующими правилам организации.

«Киев отказывался принимать во внимание внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Арбитры указали, что на это у компетентного органа Украины не было надлежащих оснований», — пояснил Овечко.

Вместе с тем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев рассказал, что сам факт такого спора не должен являться предметом гордости, передает ФАН.

«Эта новость лично у меня вызывает грусть. Потому что вместо того, чтобы в кооперации развивать экономику друг друга, братские страны, связанные культурными, технологически и иными связями, вынуждены использовать далеко не самый прозрачный механизм ВТО, чтобы разрешить разногласия», — указал парламентарий.

Он также выразил надежду на будущее улучшение экономических отношений Москвы и Киева, в рамках которых подобные тяжбы будут невозможны.

«Мы, конечно, снисходительно относимся к тому, что нынешнее руководство Украины делает с нашим братским народом, с нашим общим культурным и технологическим наследием. Мы понимаем, что нужно разделять, то, что делает официальный Киев, от интересов украинцев, украинского бизнеса.

Но когда власть на Украине поменяется, надеюсь, наши торгово-экономические и прочие связи восстановятся в полной мере и будут развиваться без вмешательства ВТО», — пояснил депутат.

При этом, касательно самой ВТО, он призвал «не идеализировать объективность этой организации».

«Я бы предпочел, чтобы принципиальный подход ВТО проявился по отношению к немотивированным антироссийским санкциям, к предвзятому отношению Запада к нашим металлургам», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

В заключение он отметил значительность нынешнего процесса для будущих тяжб с Украиной.

«Этот прецедент со спором по удобрениям для нас, безусловно, важен в свете грядущих торговых разбирательствах между Москвой и Киевом. Но большой радости от того, что усугубляется разрыв между Россией и Украиной и стремительно обнуляется экономический и научно-технический потенциал наших соседей, лично я не испытываю. Помню Украину, которая в доперестроечные времена была крупнейшим научно-экономическим и промышленным центром», — резюмировал Гутенев.

В октябре прошлого года Украина подала требование в ВТО консультации с Россией из-за ограничений на импорт украинской продукции, передает НСН.

«Украина считает, что ограничение импорта продукции происхождением из Украины не соответствует обязательствам России, упомянутым в Протоколе о вступлении России в ВТО», — говорилось в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

Речь шла об ограничениях на импорт соков, пива, кондитерских изделий и обоев, сделанных на Украине. Тогда же министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что на данный момент у Украины очень низкая договороспособность.

«Договороспособность Украины очень низкая. Это, к сожалению, так на данный момент.

У нас есть иски, которые Украина подала против России. Есть иски, которые Россия подала против Украины. Там целый большой комплекс направлений, по которым мы пошли. Пока все это движется в рамках процедур, которые есть в ВТО», — сказал глава ведомства.

Он также выразил надежду на изменение ситуации во взаимоотношениях России с западным соседом.

В мае того же года Россия подала в ВТО иск к Украине в связи с вводимыми антироссийскими ограничениями и запретами. Запрос на проведение консультаций был связан «с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину».

«Число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а, напротив, создают для нее дополнительные проблемы», — прокомментировал тогда Орешкин.