Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться

Таможня на миллиард

С начала запуска в России системы tax free через таможенные органы страны прошло 13,4 тысячи чеков на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. «Первый чек tax free был выписан 10 апреля 2018 года», — рассказали «Газете.Ru в Федеральной таможенной службе (ФТС). В ведомстве также добавили, что за период по 10 июня обработали более 2 200 чеков на общую сумму свыше 400 млн рублей.

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Самый большой объем оформления tax free пришелся на время проведения чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Всего за это время в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи таможенники обработали 11,2 тысячи чеков на сумму 943,8 млн рублей.

«С момента начала чемпионата мира по футболу количество оформленных чеков tax free увеличилось в восемь раз по сравнению с апрелем. Средний чек 1000 евро»,

— рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу международного оператора Global Blue LLC Наталья Яшкина.

Она добавила, что в настоящее время проект пилотный, то есть в нем участвуют ограниченное количество ритейлеров по локациям и городам. Он продлится до октября 2018 года, сказала собеседница издания.

C 1 января 2018 года в Налоговом кодексе РФ появились нормы, которые дают возможность иностранным гражданам вернуть сумму налога на добавленную стоимость (НДС) на товары, купленные в России. «Вернуть часть уплаченного при покупках НДС смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия)», — говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

К концу года система заработает по всей стране, а пока она действует в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае. Яшкина добавила, что также в программе участвует ограниченный список магазинов в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, а также Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

За время чемпионата больше всего tax free было оформлено в московских аэропортах.

По данным ФТС, в Шереметьево через таможенников прошло чеков на 631,2 млн рублей, в Домодедово — 142,4 млн рублей, а во Внуково — больше 40 млн рублей. Таможня аэропорта Пулково обработала документов на 119,2 млн рублей, а сочинские сотрудники таможни — на 6 млн рублей.

Напомним, что сегодня магазины, включенные в утвержденный Минпромторгом список, должны выдавать покупателям из-за рубежа специальный чек. «Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется по требованию физического лица — гражданина иностранного государства в одном экземпляре при реализации ему организацией розничной торговли в течение одного календарного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога», — говорится в Налоговом кодексе РФ.

Сегодня НДС в России составляет 18%, но уже с 1 января 2019 года может быть повышен до 20%. Возврату подлежит не весь уплаченный иностранцем НДС, а за вычетом стоимости услуги по компенсации налога.

Утешались покупками

По словам Яшкиной из Global Blue LLC, чаще всего иностранцы оформляют tax free на косметику, одежду, обувь и ювелирные изделия. Причем 50% всех оформленных чеков пришлось на туристов из Китая.

Согласно данным ФТС, уже в первые три месяца работы «пилота» китайцы показывали наибольшую активность. По данным ведомства, за период с 10 апреля по 10 июня на китайцев приходилось более 80% чеков. «Следом за ними идут туристы из Латвии и Азербайджана», — рассказали в пресс-службе ФТС.

Ситуация не поменялась и во время чемпионата по футболу — китайцы лидируют по числу оформленных tax-free, хотя их футбольная команда не представляла страну на мундиале.

За гражданами этой страны числится более 70% оформленных чеков на сумму больше 668 млн рублей за месяц матчей.

Кстати, именно китайцы после россиян получили больше всех паспортов болельщиков. По данным Минкомсвязи, речь идет о 68 тыс. человек. Статистика обладателей Fan ID не учитывает тех, кто просто приехал в страну в туристических целях, а также ради чемпионата, но во время матчей находился в организованных для фанатов зонах.

Активно совершали покупки и болельщики других стран, чьи команды не принимали участие в чемпионате. Так, таможня обработала чеков на 18,2 млн рублей жителей из ОАЭ, на 11,7 млн рублей -— граждан Тайланда, а также на 10,3 млн рублей — граждан Катара, где пройдет следующий чемпионат мира по футболу в 2022 году. Жители США, чья сборная также не участвовала в мундиале, оформили документов на tax free на общую сумму 7,9 млн рублей. При этом на них приходилось 52 тысячи оформленных Fan ID.

Фан-зоны в российских городах посетили 7,7 млн человек, включая как российских, так и иностранных болельщиков, сообщили в FIFA. Всего же на чемпионат приехали около 3 млн иностранных болельщиков, сообщила ранее вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

Мексиканцы тоже проявили себя активно не только в покупке билетов на матчи, но и по тратам в магазинах с системой tax free. За ними числится оформленных чеков на 26,3 млн рублей. При этом по количеству оформленных паспортов на игры граждане этой страны тоже находятся в лидерах — 44 тыс. Fan ID. Команда Мексики проиграла сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Чемпион мира-2014, сборная Германии, заняла последнее место в своей группе на ЧМ-2018 по футболу и не вышла в плей-офф. Немецким болельщикам, которые оформили порядка 30 тысяч спортивных паспортов, оставалось только утешаться покупками. Для немцев таможня России обработала чеков на 19,8 млн рублей.

Команды Аргентины и Бразилии, которые завоевывали чемпионский титул FIFA в футболе в разные годы, в России не смогли дойти даже до полуфинала. Их болельщики надеялись на своих спортсменов, поэтому изначально планировали провести в России около месяца. Даже после поражения команд по Москве еще долго расхаживали толпы улыбающихся аргентинцев в бело-голубых полосатых майках, а также веселых бразильцев в зелено-желтых одеждах. Не проходили они и мимо магазинов с tax free. На аргентинцев приходится чеков на 9 млн рублей, на бразильцев — 7,6 млн рублей.

А вот болельщики сборной Франции, чья команда стала чемпионом мира на этом мундиале, были в тратах куда скромнее. Они оформили tax free всего на 4,3 млн рублей.

Безусловно, иностранные болельщики совершали покупки не только в магазинах, где работает система tax free. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что всего иностранцы потратили около 100 млрд рублей во время чемпионата мира по футболу.