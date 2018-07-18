Назад дороги нет: НДС идет на повышение

В среду 18 июля депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправки в налоговое законодательство в части изменения основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта и тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

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Напомним, что в середине июня правительство предложило увеличить ставку НДС с 18% до 20% с 2019 года. Как ранее заявил первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов, такая мера позволит привлечь более 600 млрд рублей в год дополнительных доходов.

В экономическом обосновании к документу речь идет о 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.

«В настоящее время при реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации обложение налогом на добавленную стоимость производится по ставкам в размере 18, 10 или 0 процентов», — говорится в пояснительной записке.

Льготные и нулевые ставки власти не планируют менять.

Первое чтение прошло 3 июля. К рассмотрению во втором чтении поступило 18 поправок, только половину из которых профильный комитет по бюджету и налогам рекомендовал к принятию. В частности, депутаты одобрили до 2025 года установление нулевой ставки на НДС для пассажирских перевозок на территорию Дальневосточного федерального округа, а также продление нулевой ставки для авиаперевозок в Крым и Калининград.

Еще одна принятая поправка касается возможности принятия к вычету суммы НДС по товарам, приобретенным за счет субсидий, полученных до 31 декабря 2018 года. «Это очень важно для сельскохозяйственных производителей и организаций, реализующих проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог», — пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Среди отклоненных поправок — предложение о введении плоской шкалы страховых взносов. По словам депутата Валерия Гартунга, представлявшего эту инициативу, мера могла бы дать в бюджет дополнительные 600 млрд рублей. По его словам, в Госдуме есть предложения, которые в совокупности помогли бы избежать повышения НДС.

В итоге законопроектом предлагается установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины и 10% — свыше установленной предельной величины.

Ранее с альтернативным предложением, которое могло бы дать возможность переноса повышения НДС на шесть лет, выступал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на $40, можно сделать мягче, сделать $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», — говорил он. По его словам, смягчение размера отсечения нефтегазовых доходов на $5 за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на два процентных пункта.

Однако в заключении Счетной палаты ко второму чтению к текущей версии законопроекта о повышении НДС у ведомства не было «замечаний и предложений».

Отклонили депутаты и поправку, которая касалась отмены возмещения НДС экспортерам сырья. По словам Гартунга, это дало бы «возможность вернуть в бюджет порядка 1,8 трлн рублей».

В ответ глава думского комитета Макаров напомнил оппоненту, какую роль нефтяные доходы играют в российском бюджете, а также то, что прежде чем «получить булки, их нужно испечь». Предложение Гартунга, по словам депутата, «не имеет никакого отношения к концепции закона, который был внесен».

«Наши экспортеры просто не смогут тогда продавать свою нефть на рынках других стран, они станут неконкурентны», — объяснил Александр Жуков невозможность принятия этой поправки.

На этом альтернативные предложения, как избежать повышения НДС, у присутствующих закончились.

Депутаты большинством голосов приняли законопроект о повышении НДС во втором чтении. Повышение НДС поддержали 68,4% парламентариев. Против проголосовали 20,4% депутатов. Всего в голосовании принял участие 401 человек.

Третье финальное чтение по законопроекту должно пройти 24 июля.

Между тем, ранее в Центробанке подсчитали максимальный разовый эффект от повышения НДС. Он может дать дополнительно до 1,16 процентных пунктов к инфляции.

По данным регулятора, поскольку на практике производители не полностью переносят налоговое бремя на потребителей за счет сокращения своей прибыли, аналитики оценивают прямой эффект на инфляцию в 0,8–0,95 процентного пункта.

«Мы ожидаем, что большая часть эффекта реализуется в течение одного-двух кварталов после повышения НДС», — сказано в июльском бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды». Но аналитики не исключили появление «вторичных эффектов на инфляцию»,

Временное ускорение инфляции в следующем году может быть выше целевого уровня в 4% из-за повышения НДС, добавляется в материалах Банка России. При этом прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС может составить порядка 0,5 процентного пункта от ВВП, но аналитики надеются, что с «учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным».