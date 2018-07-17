Транзит газа: Украина уже не спорит с Россией

Во вторник, 17 июля, пройдут первые трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС по поводу транзита российского газа через украинскую территорию в Европу. Действующий контракт заканчивается в 2019 году, но «Газпром» требует его расторжения в Стокгольмском арбитраже, а «Нафтогаз» там же добивается повышения тарифа за прокачку с марта 2018 года и оценивает свои претензии в $11,58 млрд.

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Ранее арбитры вынесли решения по спорам относительно выполнения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Они встали на сторону Украины, приняв во внимание ее неспособность выполнить в полном объеме контрактные обязательства по закупке газа и условие «бери или плати», но посчитав, что свои обязательства по транзиту «Газпром» должен выполнить полностью. В итоге российская компания осталась должна «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Газпром» посчитал такой вердикт несправедливым и оспорил эти решения, а также подал иск о расторжении действующих контрактов.

Украинская сторона решила ответить своим иском. 6 июля «Нафтогаз» сообщил, что обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом».

«Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню», — уверяют в «Нафогазе».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные претензии в $11,58 млрд без учета процентов.

Если смотреть на предыдущее дело, можно предположить, что шансы украинской компании невелики, отмечает юрист компании Bms Law Firm Владимир Шалаев. Оснований для пересмотра тарифа на транзит у «Нафтогаза» по-прежнему не так уж и много, соглашается управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

На трехсторонних переговорах «Нафтогаз» будет требовать применения неких европейских правил к транзиту российского газа через Украину, говорит коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, тариф на прокачку повышен не будет. Как это соотносится с ранее поданным иском, он не пояснил. Россия не пойдет на существенные уступки «Нафтогазу» и не станет соглашаться ни на завышенные тарифы, ни на гарантированные объемы прокачки.

Москва неоднократно говорила, что готова сохранить транзит через Украину в некотором объеме, если будет подтверждена его экономическая эффективность. При этом после запуска в строй газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» потребность в украинской газотранспортной системе резко снизится, хотя и не исчезнет совсем.

Украина вместе с США пытаются остановить реализацию «второго потока». Вашингтон хочет продавать в ЕС свой сжиженный газ и не стесняется прямо угрожать и давить на ЕС в целом и Германию в частности (на ее территорию придет новый газопровод), а также на компании, которые участвуют в проекте.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия готова сохранить транзит через Украину.

«Второе, что касается «Северного потока — 2». Господин президент (Дональд Трамп) высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин.

Юрий Витренко написал в ответ в своем фейсбуке, что «два спора (в отношении контракта на поставку газа и контракта на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом») уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже», а проблема лишь в том, «что «Газпром» не выполняет решение арбитража — не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж».

Он также заявил, что «мы готовы урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым мы недавно обратились в Стокгольмский арбитраж».

«Если этот спор мы будем «регулировать» в арбитраже, то практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае — до конца 2020 года. Готовы ли «Газпром» и Германия остановить строительство «Северного потока — 2» до окончания нового арбитража?» — резюмировал он.

Последний вопрос, очевидно, носит риторический характер. «Газпром» и Германия не собираются ничего останавливать. В операторе проекта Nord Stream 2 AG говорят о готовности начать строительство уже этим летом. Разрешения на прокладку получены от всех стран, кроме Дании. Если Копенгаген откажется согласовывать проект, то маршрут будет скорректирован.

При соблюдении сроков к концу следующего года «Северный поток — 2» уже может быть построен. Поэтому новый контракт на транзит Киеву хорошо бы подписать до этого момента.