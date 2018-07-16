«Выбросьте из головы эту шелуху»: как проходила встреча Путина и Трампа

Встреча на высшем уровне Россия-США в Хельсинки оказалась на удивление результативной, хотя первые минуты и часы саммита не предвещали ничего хорошего.

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Во-первых, Владимир Путин опоздал на встречу примерно на час, а Дональд Трамп на полтора часа. Так что первый раунд закончился вничью.

По приезду в президентский дворец журналисты выяснили, что здание находится вообще-то на плановом ремонте. Некоторые окна и двери с торца здания были убраны щитами из прессованных опилок. Кстати, финны буквально помешаны в хорошем смысле этого слова на экологически чистых материалах: никакого пластика и прочих искусственных материалов. Все должно утилизироваться на раз: строительные щиты, салфетки и даже одноразовые тарелки, сделанные из прессованного бамбука. Причем экологичные тарелки и ложки-вилки не боятся горячего супа.

Короче говоря, финны не были готовы к встрече, не планировали ее, иначе не пригласили бы высоких гостей дышать невысохшими красками. Это был второй знак к тому, что ничего хорошего от этого саммита ожидать не стоит. Тем более, что проходил он на фоне экспертных баталий по обе стороны океана. В том духе, что все равно общественность и СМИ ничего не узнают, о чем договаривались высокие договаривающиеся стороны. Сначала тет-а-тет, а потом в присутствии членов своих делегаций. Один из экспертов остроумно предположил, что итоги саммита мы узнаем только лет через …надцать, из мемуаров Путина, Трампа или министров-участников саммита.

Переговоры, даже после того, как лидеры уже прибыли во дворец, долго не начинались. По крайней мере, так казалось, поскольку что там внутри дворца происходит, знали буквально несколько человек и среди них ни одного журналиста.

Еще до встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что регламент встречи расписан, а вот повестка, если не считать темы безопасности, сформирована не до конца.

Возможно, служба протокола утрясала повестку встречи что называется «на коленке» и на это потребовалось время. Хотя придерживаться повестки и прочих формальностей Трамп, похоже, так и не привык. Путину, естественно, тоже никто не указ. В общем, когда регламент сдвинулся на час, потом на полтора, а в итоге почти на два часа, никто уже не удивлялся.

В преддверии разговора с глаз лидеры вышли к журналистам с каменными лицами, напряжение ощущалось физически. Списать это на усталость было невозможно. Трамп накануне, между саммитом НАТО и хельсинкской встречей, отдыхал. Путин накануне смотрел финал ЧМ-2018 и прилетел из Москвы. Перелет короткий – менее полутора часов. Но, возможно, настроение Трампу испортил надувной «Трамп» в памперсах и с мобильником, паривший над его резиденцией?

Первым встречу начал Путин, напомнивший Трампу о том, что они уже встречались на разных международных площадках и созванивались.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным «болевым точкам» в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание», - заявил Путин.

Трамп вежливо покивал, а потом сообщил, что им действительно есть о чем поговорить: о взаимной торговле, военных вопросах и отношениях с Китаем. Также глава США намерен обсудить с президентом России вопросы ядерных потенциалов России и США.

«Весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США», - размашисто подытожил Трамп и поблагодарил всех за внимание.

На этом открытая часть встречи должна была закончиться. Но коллега одного из российских телеканалов пыталась навязать Трампу свою повестку. После того, как Трамп уже поблагодарил прессу за внимание с намеком на то, что пора уже на выход, журналистка выкрикнула: «А что вы думаете о рукопожатии Путина?» Трамп в ответ улыбнулся, но на вопрос не купился. Он еще раз и в более жесткой форме поблагодарил журналистов за внимание.

Вопрос про рукопожатие имеет длинный бэкграунд. Считается, что Трамп имеет привычку крепко и дольше обычного жать руку своим визави и смотреть реакцию.

При этом, первый выход Трампа и Путина к СМИ обошелся без протокольного рукопожатия. Лидеры просто сели в кресла и произнесли речи.

Но если рукопожатия нет, это знак провала переговоров. В этот раз было все-таки не так. Во-первых, лидеры виделись перед совместным фотографированием. Там и поздоровались. Во-вторых… Не хотелось даже думать, что все пошло не так. Слишком много зависит от этой встречи, что бы там ни говорили. И в-третьих, Трамп уже привык быть вне протокола.

Служба протокола администрации США настояла на том, чтобы пресса посмотрела, как начнутся переговоры в расширенном составе. Сначала журналистов держали во внутреннем дворике дворца примерно минут 40. Когда журналисты начали поджариваться на солнце, принесли воду и колу. И, наконец, позвали внутрь.

Честно говоря, это была очень странная часть протокола. За небольшим столом сидели с одной стороны Трамп и его команда, с другой стороны Путин и российская делегация. На белой скатерти стояли тарелки, бокалы… Ни питья, ни еды. Трамп сурово поглядывал на журналистов, операторов. Министры и советники мрачно смотрели ровно перед собой. Из-под стола чернел портфель пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Прессе дали буквально 1 минуту на фотографирование и на то, чтобы соорудить «картинку» и попросили покинуть помещение. Такого в российском протоколе не было предусмотрено.

Ужинали долго и во время этого ужина что-то все-таки произошло. Лидеры вышли на итоговую пресс-конференцию в хорошем расположении духа. Правда, незадолго до их выхода в зале произошел инцидент. Один из журналистов не хотел садиться и нервно прогуливался между рядами. Финский секьюрити сделал ему замечание. Тот не послушался и что-то горячо доказывал ему. Охранник вдруг стал вырывать из рук коллеги какие-то листы с текстом. Заломил ему руку за спину. Подбежали еще двое охранников, навалились сзади и силой увели журналиста, между прочим, пожилого мужчину. Однозначно, скандал. Правда, никто ничего толком не понял. Но было впечатление, что журналист хотел передать лидерам какое-то послание.

Трамп одарил улыбкой зал только тогда, когда один из западных коллег задал вопрос о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. Путин попросил прокурора Мюллера, если тот имеет что предъявить, написать запрос и он будет рассмотрен. Но пока нет решения суда, мало ли что кто России предъявляет. Миллиардер Джордж Сорос, говорил Путин, тоже вмешивается в дела целых государств, но никто не делает из этого трагедию, уверял Путин.

И еще один Трамп слегка улыбнулся, когда Путин вручил ему в качестве подарка «переходящий мяч» чемпионата мира по футболу. США проведут турнир в 2026 году вместе с Мексикой и Канадой.

Трамп принял мяч, попозировал с ним перед телекамерами, явно довольный собой и подарком, но неожиданно перебросил мяч в первый ряд – своей супруге Мелании. Со словами – вот подарок для нашего сына. Мяч он бросил криво, на пол. Но Меланья его поймала на отскоке.

Накануне пресс-конференции журналистов предупредили: будет время только для двух вопросов с каждой из сторон. Но вопросов было втрое больше. Самый острый касался «компромата», который якобы Россия собрала на Трампа, когда он приезжал в Москву еще до своего президентства. Коллегу не смутило присутствие в зале Меланьи, хотя это был намек на внебрачные связи ее супруга.

Путин на это ответил, что знать не знал в то время никакого Трампа. На инвестфорум в Санкт-Петербурге, напомнил Путин, из США приехала самая внушительная делегация – до 500 человек. И что же теперь на каждого собирать компромат? «Выбросьте из головы эту шелуху!» — посоветовал Путин.

Трамп был еще жестче: «У нас была чистая избирательная кампания! А это была охота на ведьм!», — отрезал Трамп, поблагодарил всех за внимание и быстрым шагом отправился на выход.

Ничего конкретного стороны на заявили и не приняли ни одного меморандума о намерениях. Но этой такой саммит, где следует смотреть не на бумажки, а считывать атмосферу. Похоже, она разрядилась.