Грипп подрезал крылья: российские куры пролетят мимо ЕС

Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России, отмечается в материалах Россельхознадзора.

»В связи с возникновением на территории ряда областей Российской Федерации очагов высокопатогенного гриппа птиц Генеральным директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии введены временные ограничения на поставки в ЕС со всех предприятий, осуществляющих деятельность на территории РФ следующих видов товаров: мяса птиц, полуфабрикатов из мяса птиц»,

- говорится в документе ведомства.

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Под эмбарго также попали продукция из мяса птицы, не прошедшая термическую обработку, и не переработанные побочные продукты животного происхождения, в которых содержатся «материалы, полученные от домашней птицы».

Это не первый случай ограничений на закупку российской птицеводческой продукции. Так, в конце июня ограничения на импорт из нескольких птицефабрик России из-за птичьего гриппа ввели Белоруссия и Казахстан. Причем последний по итогам прошлого года стал одним из главных покупателей российского мяса птицы, импортировав, по данным Федеральной таможенной службы, 28,9 тыс. тонн на $36,7 млн. В общем объеме экспорта российской птицеводческой продукции доля Казахстана составила 22,3%.

Эксперты ранее предупреждали, что распространение гриппа птиц угрожает экспортному потенциалу отечественного птицеводства. По данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), только с 7 по 19 июня в России произошло 16 вспышек гриппа птиц.

В настоящее время, по данным Россельхознадзора, экспортировать мясо птицы в страны ЕС могут 18 российских предприятий. Как минимум двое из них - «Черкизово» и «Даманте» столкнулись со вспышкой птичьего гриппа, охватившей птицефабрики в ряде областей центральной части страны и Поволжья.

Закрытие экспортных ворот для производителей мяса птицы - это урезание части выручки, которая приходится на весьма прибыльный зарубежный рынок, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Для российских птичников это серьезная проблема: только в июне этого года «Черкизово» и «Дамате» были вынуждены уничтожить часть поголовья птиц, а их общий ущерб составил свыше 500 млн рублей.

В целом проблема птичьего гриппа в РФ возникает регулярно. Компании должны комплексно решать эту проблему, но это потребует еще больших затрат и времени, а пока птичий вирус может регулярно вносить коррективы в экспортный потенциал российских птичников.

При таких объемах уничтожения птицы всегда есть риск, что внутренний рынок может начать испытывать дефицит, чего не было уже несколько лет,

предупреждает Жарский.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, за прошедший период 2018 года вспышки высокопатогенного гриппа птиц зарегистрированы на территории Курской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Орловской областей. Сами производители ранее заверяли, что угрозы распространения вирусной инфекции нет.

На территории указанных регионов очаги гриппа птиц установлены в личных подсобных хозяйствах граждан, в Пензенской области очаги гриппа птиц также зарегистрированы на крупных птицеводческих комплексах ООО «ПензаМолИнвест», Колышеский район Пензенской обл. и АО «Птицефабрика Васильевская», ЦРС «Вертуновский» Бековский район Пензенской области

Потенциально опасная птицеводческая продукция, производства ООО «ПензаМолИнвест» поступила через ООО «Новые фермы», осуществляющее хранение и реализацию этой продукции, в период с 18 по 21 июня 2018г. в 34 субьекта РФ, включая Москву,

говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

16 июля также появилась информация, что птичий грипп обнаружен и в Ростовской области на площадках предприятия «Евродон» - одного из крупнейших производителей мяса индейки. Официально в компании эту информацию не подтвердили. Представитель пресс-службы компании заявил ТАСС, что утверждение о заболевании является «преждевременным, непроверенным и спорным».

В марте в ряде СМИ также появлялась информация о том, что данное заболевание было зафиксированно на подмосковных птицефабриках в Щелковском и Сергиево-Посадском районах. Роспотребнадзор позже подтвердил вспышку птичьего гриппа на одной из птицефабрик в Московской области. Тогда не менее 14 человек были помещены на карантин, под забой были отправлены более 400 000 голов птицы.

Информация о локальных вспышках гриппа птиц поступает и из некоторых других регионов РФ. Так, например, на официальном портале органов власти республики Чувашия отмечены четыре района, в которых подтверждены случаи заболеваемости вирусом. Отмечается, что грипп птиц мог быть занесен в республику из Нижегородской и Ростовской областей. Ранее карантин по этому заболеванию был введен в одном из сел Нижегородской области. О мерах в связи с несколькими вспышками гриппа птиц чуть раньше писали и СМИ Смоленской области.

Птичий грипп - Н5N1 - является вирусной инфекцией, поражающей пищеварительную и респираторную системы птиц. Может протекать бессимптомно или проявляться высокой температурой, часто приводит к летальному исходу. Ряд штаммов птичьего гриппа может передаваться человеку. Например, от штамма H5N7 в Китае несколько лет назад скончались 175 человек.

Объем экспорта российской птицы относительно невелик. В прошлом году, по оценке Росстата, производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы составили 4,8 млн тонн. При этом в дальнее зарубежье, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ было поставлено 155 тысяч тонн, сообщал портал «Агроинвестор» со ссылкой на данные ФТС.

По данным Росстата, за первое полугодие этого года производство выросло внутри страны на 2,9% и составило 2,4 млн тонн. Экспорт за пределы ЕАЭС вырос на 31,8% до 68,2 тысяч тонн.

Крупнейшим мировым экспортером мяса птицы являются заокеанские страны. Ежегодно Соединенные Штаты поставляют на рынки порядка 4 млн тонн бройлеров, что делает их наравне с Бразилией крупнейшим поставщиком на мировом рынке, отмечает Инна Гольфанд, партнер практики АПК АО «НЭО Центр». Почти четверть всего экспорта приходится на Мексику, куда американские производители везут охлажденное филе или охлажденные и замороженные ножки.

До 2009 года крупнейшим импортером мяса птицы из США была Россия. Так, в 2006-2007 гг. объем импорта составлял, по данным Росстата, 1,3 млн тонн в год на $935-940 млн. При этом объем собственного производства мяса птицы в РФ составлял сопоставимую величину (1,4 млн тонн в 2006 году). После кризисов и девальвации рубля ситуация развернулась в пользу «отечественного производителя». Импорт стал резко падать, а собственное производство — расти. В последние пару лет объем поставок в РФ держится на уровне в районе 225 тысяч тонн.