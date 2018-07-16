Фарнборо-2018: крылатые рекорды без России

Неделя авиации в британском графстве Хэмпшир приближается к финалу. На аэродроме близ города Фарнборо, где с 16 июля представили свою продукцию и заявки порядка 1,5 тыс. отраслевых компаний, уже подвели итоги деловой программы.

«Можно констатировать, что в этом году авиасалон оказался самым результативным за пять лет»,

— отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

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На Фарнборо-2018 были подписаны соглашения на 1464 самолета, их них 1263 лайнера — это твердые контракты. Для сравнения, на предыдущем британском смотре в 2016 году было продано 742 самолета, а на французском Ле-Бурже в 2017 году — 1226.

Лидером по числу проданных самолетов стал Boeing. По итогам деловой части компания объявила о получении заказов и обязательств по поставкам гражданских самолетов на общую сумму $98,4 млрд по каталожным ценам,

а также на сумму $2,1 млрд по заказам и соглашениям в сфере гражданских и оборонных сервисов. Всего Boeing на «Фарнборо» получил заказы на 649 самолетов. Наибольший интерес у клиентов вызывали В737 MAX и В787, а также грузовые самолеты.

Менее урожайным этот смотр оказался для Airbus: европейская компания продала в Великобритании в общей сложности 431 самолет.

«Полученные заказы включают твердые контракты на поставку 93 самолетов, а также меморандумы о взаимопонимании на покупку 338 самолетов», — уточнили в Airbus. Большая часть подписанных контрактов пришлась на самолеты семейства A320.

Кроме того, Эрик Шульц, коммерческий директор Airbus, отметил, что сейчас

«появились новые возможности для эксплуатации самолетов А380 со вторичного рынка».

Речь идет о самом большом в мире пассажирском двухпалубном авиалайнере, программа которого недавно была на грани свертывания. За последний год у компании было заказано 20 таких самолетов. На Фарнборо гигантский лайнер прилетел в ливрее португальской чартерной Hi Fly, которая стала четырнадцатым его эксплуатантом в мире.

В числе успешных продавцов гражданских лайнеров на «Фарнборо» отметился и Embraer, который реализовал порядка 300 самолетов. Остальные участники отрасли довольствовались крошками мирового авиационного пирога.

На Фарнборо-2018 Boeing и Embraer провели свою первую совместную пресс-конференцию с момента объявления о планах организовать стратегическое партнерство: топ-менеджеры компаний рассказали о намерении создать совместные предприятия в области гражданских самолетов и сервисов жизненного цикла и обороны.

Кроме того, Boeing договорился с украинским госпредприятием «Антоновым» о поставке ему запчастей для производства самолетов «Ан».

«В рамках этой кооперации Aviall Services («дочка» Boeing) обеспечит закупку и поставку на ГП «Антонов» широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем», — уточнили в пресс-службе украинской компании.

Россия на Фарнборо практически не была представлена.

Номинальное присутствие российских представителей на авиасалоне в Великобритании стало почти традицией после начала санкционного режима и последующего обострения политических отношений между странами.

В 2016 году на Фарнборо не полетели представители «Роскосмоса» и «Рособоронэкспорта», в этом году на авиасалоне не было даже ОАК. Первый вице-президент корпорации Александр Туляков еще ранее заявлял, что демонстрировать на выставке российские самолеты не планируется. «Ростех» также говорил, что не намерен представлять на выставке даже презентационные материалы.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее отмечал, что Россия делает акцент на участие в азиатских выставках.

«На фоне давних внешнеполитических проблем во взаимоотношениях с Великобританией участие в салоне в Фарнборо для нашей стороны стало нецелесообразным. Британия неоднократно отказывала в выдаче виз членам делегаций, тем самым срывая переговоры. В такой ситуации лучше сделать ставку на широкое присутствие на других площадках, прежде всего азиатских, ближневосточных и, конечно, на домашнем МАКС», — отмечает Пантелеев.

Наши целевые рынки восточнее, чем Британия, констатирует эксперт.

Тем не менее, российские представители в Фарнборо все же были: так, в рамках авиасалона российская компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заключила с перуанской авиакомпанией Peruvian Airlines предварительное соглашение о намерениях поставить 10 самолетов SSJ100 и еще 10 МС-21. Новые самолеты Peruvian Airlines планирует начать эксплуатировать с 2020–2021 года при полетах в Чили, Аргентину, Боливию, Парагвай, Уругвай и частично в Бразилию.

Впрочем, закрепиться российские авиапредприятия намерены не только в Латинской Америке. 19 июля посол России в Сирии Александр Кинщак заявил, что в настоящее время

переговоры о закупке российских самолетов МС-21 ведет Дамаск. «Они заинтересованы с нашей помощью обновить свой аэропарк, в том числе ведут переговоры о закупке российского самолета МС-21»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Среди ярких экспонатов авиасалона гостям и участникам запомнятся первый в мире летающий автомобиль PAL-V Liberty из Нидерландов, электрическое такси с вертикальным взлетом и посадкой от Embraer X. Британец Ричард Браунинг продемонстрировал специальный летающий костюм своего изобретения. Отдельное место на выставке занимали самолеты-участники Второй мировой войны, которые также поднимались в воздух в рамках летной программы авиасалона.

Концерн Rolls-Royce представил протопип своих «роботараканов», которые призваны проводить инспекции авиадвигателей без разборки. В британское небо также поднимался первый японский реактивный пассажирский самолет — Mitsubishi Regional Jet (MRJ). Здесь также можно было увидеть новый военно-транспортный самолет НАТО Airbus 400M и другие военные разработки.

Авиасалон завершает свою работу 22 июля.