Пенсионный возраст: власти готовы повышать. LIVE

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Размер пенсии, которой бы хватало на жизнь российскому пенсионеру, должен составлять не меньше 25–40 тыс. рублей. Именно о таком объеме ежемесячных выплат по старости заявили 28% россиян, опрошенных в ходе исследования, проведенного ранее центром «Ромир». Средний размер «пенсионной минималки» составил 27,9 тыс. рублей, что более чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожилыми людьми сегодня. Почти 15% опрошенных полагают, что ежемесячный доход пенсионера должен составлять свыше 40 тысяч рублей. Прибавка 1 тысячи рублей в месяц существенно на настроения граждан не повлияет.
Таким образом, средний размер пенсии в 2019 году должен увеличиться до 15,4 тыс. руб. К 2024 году средняя пенсия в России вырастет до 20 тыс. руб. к 2024 году, прогнозировал ранее вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. Он не исключил, что кабмин рассмотрит возможность ввести льготы и налоговые вычеты для тех, кто самостоятельно будет копить себе на пенсию.
Пакет предложенных правительством реформ должен позволить увеличить доход пенсионеров в следующем году на 12 тыс. руб., то есть ежемесячная прибавка составит 1 тыс. руб. в месяц. «Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тыс. [руб.] в год в 2019 году», — поясняла ранее Татьяна Голикова.
Необходимость в пенсионной реформе власти объясняют демографической ситуацией. «Количество трудоспособного населения ежегодно приблизительно сокращается на 400 тыс., а количество граждан, которые выходят на пенсию, получают право на пенсию — ежегодно это 1,5 и 1,6 млн человек», — объясняла вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, реформа позволит повысить пенсии в стране — в том числе и для тех граждан, кто уже достиг пенсионного возраста.
Порядок выхода на пенсию при этом будет следующим. С 2019 года, возраст выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться на один год. В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 года и 57 лет. Мужчины 1961-го и женщины 1966-го года рождения смогут выйти на пенсию в 2024 года в возрасте 63 и 58 лет. И так далее до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин, когда будут достигнуты целевые возраста в 65 лет и 63 года.
Напомним, главная новация законопроекта - постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Докладчиком от правительства выступит министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня 17 июля профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит предложения правительства по изменению пенсионной системы. Ключевые моменты обсуждения в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».