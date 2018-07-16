Пенсионный возраст: власти готовы повышать. LIVE

Порядок выхода на пенсию при этом будет следующим. С 2019 года, возраст выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться на один год. В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 года и 57 лет. Мужчины 1961-го и женщины 1966-го года рождения смогут выйти на пенсию в 2024 года в возрасте 63 и 58 лет. И так далее до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин, когда будут достигнуты целевые возраста в 65 лет и 63 года.