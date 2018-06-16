Реформе — быть: когда повысят пенсионный возраст

В субботу, 16 июня, правительство, как и ожидалось, выпустило распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов о поэтапном повышении пенсионного возраста и о повышении НДС. Они были внесены в нижнюю палату парламента минтрудом.

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Кабмин за период с 2019 по 2034 год намерен закрепить возраст выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. На данный момент пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В результате реформы правительство планирует ежегодно увеличивать пенсионный возраст на один год.

«Повышение пенсионного возраста затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена», — отмечается в сообщении правительства.

Ранее, комментируя необходимость повышать пенсионный возраст для россиян, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркивал, что ключевая задача — это добиться повышения пенсий.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила в субботу, 16 июня, на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), что пакет предложенных правительством реформ позволит увеличить доход пенсионеров в следующем году на 12 тыс. руб. По ее словам,

в рамках прогнозов социально-экономического развития в среднем пенсии увеличатся на 1 тыс. руб. в месяц.

«Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тыс. [руб.] в год в 2019 году», — сказала Голикова.

Как пояснял ранее министр труда Максим Топилин, в стране кардинально изменилась ситуация с продолжительностью жизни. Так, с 2000 года продолжительность жизни мужчины увеличилась с 59 лет до 67,5 лет сегодня.

Росстат прогнозирует, что к 2028 году, когда завершится повышение возраста выхода на пенсию, мужчины в среднем будут жить около 75 лет, женщины к 2034 году возьмут уровень в 85 лет.

Также пенсионный возраст россиянам повышают из-за сокращения количества работающих граждан. Как говорил глава правительства Дмитрий Медведев, доля работающих людей «становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше», и это может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства».

По словам Татьяны Голиковой, если в 1970-м году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то к 2019 году Россия приходит к тому, что речь идет об 1,8 работающих. В России число трудоспособных граждан ежегодно снижается на 400 тысяч, поясняла также Голикова в программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

Сергей Суверов, директор аналитического департамента УК «БК Сбережения», комментирует, что

повышение пенсионного возраста может снизить дефицит Пенсионного фонда на несколько сотен миллиардов рублей.

По оценкам Минтруда, дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) составит в этом году 257 млрд рублей.

Однако Суверов добавляет, что повышение пенсионного возраста создаст «социальные и макроэкономические проблемы»: в частности, может наблюдаться давление на зарплаты и, скорее всего, сократится потребительский спрос.

Кроме того, эксперты предполагают ухудшение ситуации с безработицей.

Но если не менять возраста выхода на пенсию, то придется или существенно увеличивать трансфер из бюджета государства в пенсионный фонд, что на настоящий момент невозможно, или смириться с тем, что, выйдя на пенсию, мы довольно скоро будем получать ежемесячные выплаты, которых никак не хватит даже на очень скромное существование, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

При этом, по словам экспертов, решение о повышении пенсионного возраста, принимаемое в нынешней конфигурации, без широкого общественного обсуждения последствий и мер по сокращению безработицы приведет к еще большему снижению доверия населения к институту достойной пенсии.

Еще в 2014 году более половины россиян верило, что достойная пенсия когда-то будет, но сейчас таких людей почти не осталось, констатирует генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Введение повышения пенсионного возраста и ИПК (индивидуального пенсионного капитала) будет сопровождаться не только системными проблемами из-за непроработанности реформы, но и саботажем населения любыми способами, предполагает он.

Так, только 8% россиян поддерживают инициативу правительства, направленную на повышение порога выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Соответственно, подавляющее большинство наших соотечественников (92%) предложенную реформу не одобряет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром Ромир в конце мая-начале июня 2018 года.

Кроме повышения пенсионного возраста, в Госдуму в субботу был внесен законопроект о повышении базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Как поясняет «Газете.Ru» Андрей Назаров, сопредседатель «Деловой России», повышение НДС может ощутимо ударить по карману потребителей, чей доход и без того существенно снизился за последние четыре года: «В первую очередь это касается розничной торговли, туризма, строительства».

По оценке Центробанка, повышение ставки по НДС увеличит инфляцию на 1 процентный пункт. Эффекта стоит ожидать уже в следующем году: в начале 2019 она вырастет до 4–4,5%, ожидается, что к началу 2020 года она вернется на уровень 4%.