Встреча двух лидеров: какой подарок Трамп сделает России

В понедельник, 16 июля, состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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«Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединенных Штатов, а сейчас еще и охоте на ведьм!», — написал Трамп в своем твиттере накануне.

Президент США ранее заявил журналистам, что приготовил «маленький подарок», который передаст президенту Владимиру Путину в Хельсинки.

По всей вероятности, переговоры предстоят непростые. Ранее и в Кремле, и в Белом доме отмечали, что лидеры двух стран намерены обсудить перспективы развития российско-американских отношений. «Мы хотим разобраться с Сирией. Мы, конечно же, зададим ваш любимый вопрос про вмешательство в выборы (президента США в 2016 году). Мы будем говорить и о других вещах, обсудим Украину. Мне очень интересно, что он об этом скажет», - сказал Трамп на саммите НАТО.

Накануне пресс-секретарь Дмитрий Песов прокомметировал встречу двух лидеров.

«Они относятся друг к другу уважительно. И у них достаточно неплохо получается разговаривать. Хотя до этого им не представлялись возможности для длительного общения, на этот раз рассчитываем на более полноценный разговор», — рассказал Песков RT.

Дональд Трамп гораздо лояльнее и прагматичнее, чем раньше, высказывается в последнее время по проблемам взаимоотношений России и Запада, что дает основания экспертам надеяться на возможное потепление в российско-американских отношениях и позволит вновь привлечь инвестиции в российские бумаги.

«Надежды инвесторов на эту встречу можно описать примерно так: долгожданная встреча лидеров двух мировых держав, которая долго откладывалась, наконец-то состоится, и на ней будет царить мир и взаимопонимание: Россия уговорит США снять санкции, а США уговорят Россию действовать на нефтяном и металлургическом рынках так, как выгодно США»,

— комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Ожидание встречи двух президентов создаёт позитив на рынках российских активов, где последние месяцы, наоборот, была их распродажа.

За апрель – май вложения нерезидентов в российский госдолг уменьшились на 228 млрд руб.

В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 32,3 до 30,5% к 1 июня, до 2,123 трлн руб. На отток средств нерезидентов особенно сильно повлияли объявленные 6 апреля новые санкции США против российских компаний.

Но после оттока средств из ОФЗ в апреле и мае и неудачного аукциона 20 июня, уже 4 июля были проданы все ОФЗ при очередном размещении при увеличенном спросе. В результате 11 июля на аукционе Минфин не побоялся предложить ОФЗ на 40 млрд рублей, причём спрос превысил предложение на 71 млрд рублей и значительную часть выкупили иностранные инвесторы, говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

На аукционе 11 июля был достигнут рекорд с марта, говорит Алексей Федоренко, управляющий активами ICBF.

«С начала второго квартала наблюдался отток инвесторов из отечественных бумаг, однако сейчас все указывает на желание нерезидентов сыграть на возможном росте цен облигаций в случае успешного проведения переговоров между лидерами США и России. Если напряженность между странами удастся снизить, и президенты смогут достичь компромисса хотя бы по некоторым вопросам, то можно ожидать дальнейшего роста интереса к ОФЗ и движение курса рубля в сторону отметки в 61 за доллар и 71,50 за евро», - говорит эксперт.

С утра в понедельник на открытии торгов на Московской бирже рубль растет. Курс доллара снизился на 14 коп. и составил 62,42 руб. Курс евро упал на 13 коп., до 72,96 руб.

По словам Сергея Дейнеки, финансового аналитика «БКС Премьер», ожидания от встречи лидеров РФ и США поддерживают спрос на рублевые активы.

«С первых чисел июля на рынок российских ОФЗ и рынок акций шли уверенные потоки иностранного капитала. На минувшей неделе чистые совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $130 млн. Приближение встречи дает рублю сил», - говорит он.

Впрочем, все может очень быстро измениться.

Если надежды инвесторов не оправдаются, то «потоки фондов могут развернуться и лишить нашу валюту серьезной поддержки»,-

отмечает Сергей Дайнеко.

По мнению Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, снимать санкции с России никто не собирается, ровно, как и делать для нее исключение в вопросе дополнительных импортных пошлин со стороны США, поэтому «на рынке продолжит доминировать неопределенность».

Пока риторику американских властей сложно назвать дружелюбной. «Более хорошие отношения с российским правительством пошло бы всем на пользу, но мяч на стороне России. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия», — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По словам Алексея Антонова, «опытные инвесторы не верят в хороший исход этих переговоров и спешат зафиксировать прибыль».

По мнению эксперта, курс доллара к рублю во второй половине июля попытается преодолеть отметку 64 и выйти в новый торговый диапазон: 65-70 рублей.

Поводов для этого достаточно и помимо переговоров двух президентов, это растущая инфляция, сокращение разрыва между резервной ставкой ФРС и ключевой ставкой ЦБ, планируемый рост налоговой нагрузки и пенсионного возраста, перечисляет Антонов.