Топливо для экономики: кто заплатит за рост

Правительство на своем заседании в четверг, 12 июля, утвердило «план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП», разработанный Минэкономразвития.

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Эта задача «была обозначена в послании президента», предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание. По словам главы правительства, «задача сложная, масштабная, рассчитанная не на один год, но

без ее решения мы вряд ли сможем добиться необходимых темпов экономического роста, не сможем стабильно развиваться при той конкуренции, и экономической, и политической, и технологической, которая существует».

Сразу после заседания документ был опубликован на сайте Минэкономразвития.

Самый интересный для инвесторов раздел плана «финансовое обеспечение» не содержит сведений о стоимости инвестиций, которые потребуются для выполнения президентского поручения. Нет и косвенного упоминания анализа госинвестиций, которые правительство финансирует из бюджета.

Еще в докризисном 2013 году правительство являлось крупнейшим оператором госинвестиций, распределяя бюджетные ресурсы через федеральные целевые программы (ФЦП) и федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

Размер ФЦП и ФАИП в 2013 году превышал 1,5 трлн руб. Только ФЦП, согласно данным Минэкономразвития, в 2013 году равнялся 1 трлн руб.

Но после кризиса 2014 года и оптимизации бюджета эти расходы сокращаются. В мае этого года Минэкономразвития согласовало на 2019 год только 737,3 млрд руб. бюджетных инвестиций, выделяемых совокупно по ФЦП и ФАИП. На 2020 год эта сумма уменьшена до 686,2 млрд руб., а в 2021 году правительственные инвестрасходы уменьшаются до 468,5 млрд руб.

Дело в том, что на смену прямым госинвестициям с прошлого года правительство пытается внедрить проектные методы управления госинвестициями, которые должны обеспечить рост их эффективности при одновременной экономии.

На заседании правительства Максим Орешкин объяснял, что «устойчивому на длительном промежутке времени темпу роста на уровне 3–3,5% соответствует доля инвестиций 25–27% ВВП». Кстати, темп роста выше среднемирового уровня – это еще одна задача, поставленная президентом правительству. По словам Максима Орешкина

по итогам 2017 года доля инвестиций в РФ составила всего 21%, а «простая накрутка валового объема инвестиций даст только негативный эффект».

По его словам, «в теории есть два способа решить эту задачу. Первый — за счет перераспределения доходов от населения к компаниям». Этот вариант он назвал неподходящим, «так как означает высокую безработицу и низкие темпы реального роста заработных плат».

«Остается второй — через увеличение нормы сбережений населения и рост инвестиционной активности компаний». А рост доли инвестиций в структуре ВВП на 4 процентных пункта — «это существенное изменение структуры расходов в экономике от текущих к инвестиционным», сделал вывод министр.

Согласно последним расчетам Минэкономразвития, произведенным к уточненному макропрогнозу на 2019 — 2021 годы, по итогам 2019 года темп роста ВВП прогнозируется только на уровне 1,4%. И главная причина замедления темпов экономического роста будет связано «как с умеренным замедлением инвестиционной активности, так и снижением темпов роста потребительского спроса».

Из плана правительства следует, что

основными источниками для роста инвестиций станут средства добровольной накопительной системы пенсионного страхования на основе концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Концепцию ИПК Минфин предлагал еще в 2016 году, но официально предложения в правительство еще не поступали. По плану правовую основу разработают только к 1 декабря 2018 года.

Другой источник привлечения средств населения, развитие системы страхования жизни, в правительстве собираются разрабатывать до декабря 2021 года. Интересно, что Минэкономразвития к «финансовому обеспечению» отнесла и меры «макропруденциального регулирования» ЦБ (меры, направленные на минимизацию рисков в финансовом секторе).

Какую долю роста инвестиций в ВВП способна обеспечить денежно-кредитная политика в Банке России, «Газете.Ru» пояснять отказались.

В плане содержится указание и на другие финансовые источники.

Например, на создаваемый правительством в размере 0,5% ВВП Фонд развития. Фонд планируется пополнять госзаймами, увеличивая госдолг до 3,5 трлн руб. в 2024 году. Но этот пункт отнесен только к разделу плану «Комплексное развитие инфраструктуры», подчеркивая его целевое значение. Инструмент отбора и финансирования инфраструктурных проектов для финансирования из этого фонда будет подготовлен 1 октября 2018 года.

Есть и довольно экзотические в современной реальности предложения поиска инвестресурсов. Например, пересмотр долгосрочных программ развития крупнейших госкомпаний.

В последние годы правительству не удавалось обеспечить единого подхода даже к дивидендной политике госкомпаний и получения с них дивидендов не менее 50% чистой прибыли за предыдущий год по МСФО.

Тем не менее в план попали пункты сокращения доли участия государства на конкурентных рынках и заложено повышение эффективности госкомпаний. Уже в декабре 2018 года правительство собирается законодательно ввести запрет прямого или косвенного приобретения государством или муниципальными образованиями акций и долей хозяйственных обществ, «осуществляющих деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции».

Заодно запланирована актуализация стратегий развития и бизнес-моделей деятельности институтов развития до 2024 года. Навести порядок в этом особом виде госкорпораций, к которым относится, например, Внешэкономбанк, предлагается к июню 2019 года.

Неизбежное в этом случае противостояние правительства с госкорпорациями только увеличит нагрузку на население, чьи сбережения правительство и запланировало для инвестиционного роста.

Цель доведения инвестиций в основной капитал до 25% ВВП «малореализуема», категоричен старший аналитик БКС Сергей Суверов. По его мнению, для этого отсутствуют источники финансирования (как внешние, из-за санкций, так и внутренние из-за неразвитости рынков капитала в России).

Возможен, правда, определенный рост госинвестиций после создания Фонда развития инфраструктуры, но вряд ли это сильно изменит текущий расклад, когда инвестиции остаются ахиллесовой пятой российской экономики, считает Суверов.

По словам директора аналитического департамента Локо-Инвест Кирилла Тремасова, до недавнего времени директора департамента Минэкономразвития, составлявшего подобные планы, «это формальный документ, который задает основные направления инвестиционной политики, но делать по нему выводы о процентах инвестиционного роста невозможно».