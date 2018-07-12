«Полная неожиданность»: уходит главред «Коммерсанта»

Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Яковлев, занимающий также должность главного редактора одноименной газеты, уходит с обоих постов. Причина ухода — личная.

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«Для всех нас это известие стало полной неожиданностью, никак не ожидали!» — сказал «Газете.Ru» заместитель главного редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин.

По словам Бутрина, Яковлев умел поддерживать в редакции «особую атмосферу» творческого коллектива.

«Так было, так есть, но что будет, не знаю», — признался его коллега и приятель.

В одном из интервью на вопрос , что бы он пожелал молодым журналистам, которые мечтают о серьезной карьере, Яковлев ответил: «Существуют два пути в журналистике: простой и сложный. Простой — это попасть в редакцию, где настолько отработаны правильные механизмы написания текстов, что просто находясь в ней и следуя редакционным критериям, предъявляемым к текстам, человек автоматически становится профессионалом… Сложный путь описывать не буду — те, кто его проходит, в инструкциях и описаниях не нуждаются».

В творческий отпуск на год

На редакционном собрании в четверг вечером 12 июля Сергей Яковлев попросил отпустить его в отпуск «сроком примерно на год». Об этом официально объявил гендиректор АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, добавив, что для него это тоже стало «полной неожиданностью».

Уходя, Яковлев обратился к читателям: «Для меня как главного редактора ведущего делового издательского дома всегда на первом месте оставались интересы читателя и сохранение уникальных традиций коммерсантовской журналистики».

Желонкин уточнил, что главред Яковлев перестанет выполнять свои обязанности с понедельника, 16 июля, подчеркнув, что речь идет не об увольнении. «Надеемся, что он вернется к исполнению обязанностей», — добавил гендиректор ИД.

Временно исполнять обязанности шеф-редактора издательского дома будет Желонкин. Кто и когда придет на смену Яковлеву, он не уточнил.

Сергей Яковлев родился в 1964 году. Был финансовым директором пейджинговой компании «Континеталь». В ИД «Коммерсантъ» — с 1997 года — сначала работал литературным редактором, затем выпускающим редактором. Сам о себе он говорил, что увлечен писательским трудом, «пишет в стол». В 1999 году Яковлев занял должность главреда экономического еженедельника «Деньги», входившего в издательский дом. Главным редактором газеты «Коммерсантъ» он стал в ноябре 2014 года.

Владимир Желонкин родился в 1967 году. В начале 1990-х работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства в Санкт-Петербурге, замначальника управления инвестиций Северного торгового банка и начальником валютного управления Межпромбанка. В 1999 году был консультантом Павла Бородина во время кампании по выборам мэра Москвы, с того же года занимал должность гендиректора информагентства Русской православной церкви. С 2006 года — замгендиректора ОАО «Связьинвест», в 2010 году работал в главном управлении воспитательной работы Министерства обороны России.

В 2010–2011 годах занимал пост генерального директора медиагруппы «Звезда». Затем работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе.

В 2016 году стал генеральным директором ИД «Коммерсантъ», сменив на этом посту Марию Комарову.

По данным Mediascope, ежедневная аудитория одного номера газеты «Коммерсантъ» в декабре 2017-го — апреле 2018 года составляла почти 242 тыс. человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах.

Ежедневная аудитория сайта kommersant.ru на стационарных устройствах в мае 2017 года — 277 тыс. человек, на мобильных устройствах — 43 тыс. Ежемесячная аудитория сайта на десктопах составила в мае 4,2 млн человек. Годом ранее размер аудитории был больше: ежемесячный охват сайта на стационарных компьютерах в мае 2017 года составил почти 5 млн человек, а ежедневная аудитория превышала 300 тыс. человек.

Уход Яковлева не первый в череде последних перестановок на медиарынке. В июне неожиданно был уволен главный редактор Forbes Николай Усков. Медиагруппа ACMG, выпускающая журнала, обвинила его в «неудовлетворительной работе» и нарушении трудовой дисциплины. Усков назвал формальным поводом для своего увольнения участие в передаче «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы». При этом он утверждает, что издатель по полгода не платит гонорары журналистам.