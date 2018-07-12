Хамона не будет: Россия продлила торговое эмбарго

Указ президента опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовых актов. «Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560», — говорится в документе. Эти меры приняты «в интересах безопасности страны».

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При необходимости правительство должно вносить предложения об изменении срока действия «отдельных специальных экономических мер», уточняется в указе.

Правительство также всецело одобряет введение экономических контрмер против США и Евросоюза. «С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае имею в виду 2019 год», — заявлял ранее премьер Дмитрий Медведев.

Продуктовое эмбарго стало ответом на экономические санкции США, Канады, стран ЕС, введенные после присоединения Крыма к России. С 2015 года к этому перечню государств добавились Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория, с 2016 года — Украина.

В список запрещенного к ввозу продовольствия входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, неоднократно корректировался. «Санкционную» еду, которую обнаруживают на территории России надзорные органы «Россельхознадзор» и «Роспотребнадзор», уничтожают — закапывают или сжигают. Это делается в соответствии с другим указом президента, от 29 июля 2015 года. За три последних года было уничтожено более 25 тысяч тонн запрещенных к ввозу продуктов.

Физическим лицам разрешен ввоз в Россию «санкционки» только для личного пользования, при условии, что общий вес продуктов не превышает 5 кг.

Лидер по барьерам

Против России со стороны ЕС в настоящее время действуют 22 торговых барьера. Но сама Россия остается лидером по числу барьеров в торговле с Евросоюзом по итогам 2017 года, опередив США и Китай. Это следует из недавно обнародованного доклада Европейской комиссии.

Сейчас в отношении ЕС действуют 36 введенных Россией торговых ограничений против 25 у Китая, 21 у Индии и 20 у США.

В 2016 году в отношении импорта из ЕС в Россию действовали 33 торговых барьера.

В отношении Евросоюза действуют 19 внутристрановых и 17 пограничных ограничений, подсчитала Еврокомиссия. Между тем именно Евросоюз является крупнейшим торговым партнером России — в 2017 году товарооборот между Россией и ЕС составил €231,3 млрд.

В десятку стран с наибольшим числом действующих против ЕС торговых барьеров входят девять стран «Большой двадцатки» и Таиланд.

Уголовную ответственность за хамон отменили

Российское эмбарго не поддерживают страны-члены Евразийского экономического союза. Более того, активно зарабатывают на этом запрете. Например, соседняя Белоруссия. По подсчетам Россельхознадзора, из Белоруссии в Россию в прошлом под видом египетских было продано 250 000 тонн польских яблок.

Поскольку «запретные плоды» продолжают попадать в Россию окольными путями, Минфин предложил уголовное наказание наказание за ввоз и за вывоз «санкционки». Так же как и за контрабанду оружия или взрывчатых веществ.

Самым мягким из наказаний за ввоз санкционной продукции предлагалось сделать «лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет».

Если то же самое деяние совершило должностное лицо с использованием своего служебного положения, то сесть можно уже на срок от 5 до 10 лет и заплатив штраф в миллион рублей.

Такое же наказание – до 10 лет тюрьмы — предусмотривалось и для рядового гражданина, не являющегося должностным лицом, но в том случае, если было применено насилие к таможеннику или пограничнику.

Наконец, если ввоз санкционной еды организован группой лиц, мера воздействия возрастала бы еще больше. Срок — до 12 лет, штраф — миллион рублей.

Инициатива Минфина направлена в первую очередь на чиновников, «кураторов» запрещенных продовольственных потоков. А также представителей бизнеса. Например, водителей фур и владельцев транспортных компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. В Минфине утверждали, что «действие законопроекта не распространяется на физических лиц». Но в итоге власти передумали вводить уголовную ответственность, ограничившись мерами административного воздействия.