Новый рубеж: депутаты повышают НДС. LIVE

Напомним, что в день начала Чемпионата по футболу 14 июня российское правительство сообщило о планах с 1 января 2019 года повысить НДС. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев 14 июня на заседании кабинета министров. Тогда же было объявлено о предстоящем повышении пенсионного возраста. По словам Медведева, рост НДС - это та часть нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров, которую возьмет на себя бизнес.