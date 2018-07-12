Новый рубеж: депутаты повышают НДС. LIVE

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Пониженная ставка НДС в размере 10% применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В настоящее время при реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации обложение налогом на добавленную стоимость производится по ставкам в 18, 10 или 0 процентов.
Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня и принят в первом чтении 3 июля.
Напомним, что в день начала Чемпионата по футболу 14 июня российское правительство сообщило о планах с 1 января 2019 года повысить НДС. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев 14 июня на заседании кабинета министров. Тогда же было объявлено о предстоящем повышении пенсионного возраста. По словам Медведева, рост НДС - это та часть нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров, которую возьмет на себя бизнес.
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 18 до 20%. «Газета.Ru» следит за аргументами депутатов о пользе роста налоговой нагрузки на граждан.