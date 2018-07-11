Еще на $200 млрд: Китай шокирован пошлинами Трампа

В среду стало известно, что Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд. Сейчас доппошлинами в торговле с Китаем обложены товары только на $34 млрд.

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Торговый представитель США начал 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка китайских товаров, которые будут обложены новыми пошлинами.

В список вошли тысячи наименований, среди которых оказались продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры и велосипеды.

Ранее 6 июля США и КНР повысили до 25% ставки ввозных пошлин на товары друг друга. Пошлины затрагивают поставки на $34 млрд для каждой страны. В перечни дополнительно облагаемых товаров в США входят 818 позиций, в КНР — 545.

В процессе подготовки сейчас находятся также меры в отношении продукции китайской электронной промышленности на общую сумму в $16 млрд. Ранее Трамп заявлял, что готов ввести дополнительные пошлины практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год.

Требование одно – Пекин должен пойти на уступки, а не отвечать на новые пошлины аналогичными мерами в отношении американских товаров.

В настоящее время нет информации о том, что между США и Китаем ведутся какие-либо переговоры, призванные разрешить торговый конфликт. Тем не менее американские власти рассчитывают продолжать переговоры с Пекином о торговле.

Ранее Китай объяснил, что ввел пошлины на американские товары в ответ на аналогичные действия США.

Китай шокирован решением Трампа

Китай шокирован решением американских властей ввести дополнительные пошлины еще на $200 млрд. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства коммерции КНР.

«Китайская сторона шокирована действиями США. Чтобы защитить ключевые интересы нашей страны и фундаментальные интересы народа, китайское правительство, как и всегда, примет необходимые ответные меры», — говорится в комментарии Пекина.

В документе отмечается, что крайне удивлены действиями Белого дома и не могут смириться с подобными шагами и выражают по этому поводу «решительный протест».

Также Минкоммерции КНР назвало решение Вашингтона о новых пошлинах неприемлемым. Там пообещали, что оспорят их во Всемирной торговой организации.

«Необходимо проявить солидарность и дать совместный отпор торговой гегемонии [США]. Кроме того, мы незамедлительно направляем жалобу в ВТО в связи с односторонними мерами американской стороны», — заявляют в Пекине.

Там в убеждены, что новые пошлины США в отношении китайской продукции обернутся для Вашингтона всеобщим протестом и ответными мерами международного сообщества. «Мы призываем международную общественность объединить усилия, сообща защитить принципы свободной торговли и многосторонние форматы взаимодействия», — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте китайского ведомства.

Пострадают владельцы ранчо и рабочие

По подсчетам Торгово-промышленной палаты США, американский экспорт от уже введенных торговыми партнерами Вашингтона пошлин в ответ на протекционистские меры Трампа потерял «около $75 млрд».

Торговая палата США (USCC) не поддержала решение Трампа ввести новые пошлины. По мнению USCC, введение дополнительных тарифов приведет к росту цен на продукты.

«Тарифы — это налоги, все просто и понятно. Введение налогов на $200 млрд приведет к увеличению расходов на ежедневные товары для американских семей, фермеров, владельцев ранчо, рабочих и создателей рабочих мест», — заявил пресс-секретарь организации.

Он добавил, что дополнительные заградительные меры со стороны США также приведут к ответным пошлинам Китая, что «еще больше навредит американским рабочим».

Все умрут, а США останутся?

Белый дом под руководством Трампа также ведет санкционную борьбу с Ираном, Венесуэлой, давит ограничениями на Россию, посредством вторичных санкций пытается влиять на торговую политику самых ближайших своих союзников — страны ЕС, Канаду и другие.

«Мы живем в удивительное время, когда разнообразные многочисленные торговые союзы, заключенные в 2000-е года, рушатся, и наступает период торговых войн, которые принесут их участникам только убытки, но каждый надеется, что у него хватит резервов, чтобы дотерпеть до конца, когда противники «обанкротятся», — констатирует партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом, по словам эксперта, дотерпеть до «банкротства» противников наибольшие шансы имеют именно США, как самая крупная экономика с самым большим внешним госдолгом, который номинирован в его же собственной валюте.

Самый крупный военный потенциал США прекрасно дополняет экономическую мощь страны и дает ей возможность вести себя агрессивно во внешнеполитических вопросах.

На фоне рисков торгового обострения китайская валюта стремительно девальвируется. За июнь юань потерял около 3,5% относительно доллара.

Рубль эта волна также, скорее всего, не минует. В случае продолжения торговых конфликтов, курс может уйти за 65 рублей за доллар к осени, отмечает управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.