Изгнанные из Латвии: вернут ли россияне деньги на родину

Лицензия латвийского банка ABLV аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг 12 июля.

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«Это запланированный и закономерный шаг в процессе самоликвидации банка, который никак не влияет на ее ход, — заявил Путниньш информагентству LETA. — КРФК продолжает контролировать процесс самоликвидации согласно ранее утвержденному плану и порядку».

По информации КРФК, соответствующее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) вступило в силу 11 июля в 00:00 по латвийскому времени.

В середине февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в отмывании денег и финансировании терроризма. При этом

по мнению минфина США банк также участвовал в проведении сомнительных сделок, в том числе с лицами, «причастными к политической коррупции» в России и на Украине.

В результате третий по размеру активов и крупнейший частный банк Латвии ABLV объявил о самоликвидации. По оценкам экспертов, около 80% клиентов банка были нерезидентами. После набега вкладчиков, который стоил ABLV не менее €600 млн, банк просто не смог работать.

Не желая повторить судьбу банка ABLV, другие латвийские банки стали отказываться от сомнительных и рискованных клиентов, значительно снизив долю иностранных клиентов и начав борьбу с фирмами-«однодневками».

По данным на конец июня, удельный вес вкладов нерезидентов в латвийских банках составил 28% (без доли ABLV Bank — 22%). При этом все последние годы он был гораздо выше и составлял 40-50%, а сама Латвия поддерживала статус «прибалтийской Швейцарии» и даже гордилась им, подробно рассказывая о плюсах для нерезидентов при переводе средств в страну.

«После громкого расследования, проведенного США, и возможности введения санкций уже непосредственно в отношении самого балтийского государства правительству Латвии пришлось резко пересмотреть свои планы относительно привлечения средств сомнительного происхождения», — говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Финансовые власти Латвии рассчитывают, что доля вкладов нерезидентов в банках страны должна снизиться и вовсе до 5%.

В мае в Латвии также вступили в силу поправки к закону, обязывающие банки прекратить сотрудничество с компаниями, которые не ведут фактическую хозяйственную деятельность и не готовят финансовые отчеты. На его выполнение им было отведено два месяца. То есть до 7 июля латвийские банки должны были прекратить сотрудничество с компаниями -«пустышками».

С марта-апреля количество фирм-пустышек среди клиентов латвийских банков сократилось до 0,5%, отметили в начале июля в КРФК.

В первом квартале этого года удельный вес компаний-«пустышек» в обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27,8%, а к маю этого года он сократился до 9,8%.

«Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что латвийские банки очень ответственно восприняли эту задачу, процесс протекает динамично и будет закончен в установленный срок»,

— отметил в июле председатель КРФК Петерс Путниньш.

На фоне борьбы с фирмами-«пустышками» и сомнительными сделками в банках у предпринимателей в Латвии стали аннулировать временные виды на жительство (ВНЖ).

Как пишет газета Dienas Biznes, предпринимателям из не входящих в ЕС стран, внесших 50 000 евро в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий, не выдаются или даже аннулируются ВНЖ.

Латвийские совладельцы этих компаний в недоумении по поводу таких решений, пишет портал delfi.lv.

«Это парадоксальная ситуация, когда состоятельных предпринимателей третьих стран, которые уже вложили 50 000 евро в основной капитал зарегистрированного в Латвии предприятия и внесли еще 10 000 евро в государственный бюджет за ВНЖ, через год его лишают»,

— говорит предприниматель Виестурс Козиолс, бизнес-партнеры которого пережили подобную ситуацию.

По его словам, управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) в апреле и мае этого года отказало и даже аннулировало ВНЖ ряду предпринимателей на том основании, что вместо них деньги по доверенности перечисляли какие-то другие, связанные с инвесторами лица.

При этом не исключено, что в стране режим для неблагонадежных предпринимателей станет максимально неблагоприятным. По крайней мере именно такого поведения ждут от прибалтийской страны.

Как заявила в июле руководитель миссии Международного валютного фонда Ива Петрова,

Латвия должна принять жесткие меры для восстановления репутации своей финансовой системы.

МВФ считает, что тщательный надзор и переориентация банков, занятых обслуживанием иностранных клиентов, помогут улучшить модели бизнеса и управление. Таким образом уменьшится риск для стабильности финансовой системы.

Эксперты между тем считают, что сделать это будет непросто.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, большинство банков Латвии создавались и изначально были ориентированы на работу по обслуживанию иностранных платежей. «Значительная доля таких платежей приходилась на отмывание капиталов и вывод денежных средств из стран постсоветского пространства в офшоры. В результате Латвия существенно опережала по доле нерезидентских средств в банковской системе все остальные государства ЕС, включая такие традиционные «офшорные гавани», как Люксембург, Мальту, Нидерланды и Кипр. Равно как и по доле нерезидентов в общем объеме депозитов — через небольшую страну до недавнего времени проходило около 1% всех долларовых транзакций в мире», — говорит эксперт.

Влияние этой меры на динамику ВВП страны будет однозначно негативным: сейчас, по одной из оценок, прямой вклад банковского сектора в экономику страны составляет 1,1%, а «с учетом мультипликативного эффекта – порядка 2,4%», говорит Коренев.

Впрочем, в МВФ не считают, что эффект для экономики Латвии из-за отказа от иностранных денег будет столь драматичным.

По расчетам МВФ, отток средств нерезидентов вместе с косвенным эффектом может уменьшить ВВП Латвии на 0,5-1%.

По словам Ивы Петровой, до сих пор МВФ прогнозировал рост ВВП Латвии в 2018 году на 4%, но с учетом февральских событий с ABLV Bank прогноз уменьшен до 3,7%.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» аналитики констатируют, что закрытие «прибалтийской Швейцарии» не приведет к возврату российских денег на родину.

Россияне, которые выводили деньги из Латвии, уже переориентировались на европейские офшоры: Мальту, Лихтенштейн, Люксембург, Швейцарию, говорит Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».