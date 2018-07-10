Налог на «Боярышник»: кого спасет новый акциз

Минфин разработал законопроект о взимании акциза на этиловый спирт, используемый для производства парфюмерно-косметической продукции, с последующим налоговым вычетом. Предполагается, что размер сбора составит 523 рублей за 1 л безводного спирта и 107 рублей за 1 л денатурированного спирта.

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При этом производитель сможет получить налоговый вычет, если документально подтвердит, что сырье использовали на заводе.

Инициативу уже поддержали в Минздраве.

«Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз, в то время как производители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но в реальности использующие спирт не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

В результате, уверены в Минздраве, парфюмерно-косметическая продукция не подорожает, но производство нелегальных алкогольных и суррогатов сократится.

Минздрав отмечает, что большинство отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом, по данным Роспотребнадзора, представляют собой острые отравления этанолом. На них приходится 93,7 % случаев, для которых известен источник отравления. В результате распространения ЕГАИС на розничные продажи алкогольной продукции, запрета продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции и снижения максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств — смертность от алкогольных отравлений в России снизилась с 10,6 человек на 100 тысяч населения в 2012 году до 8,4 в 2017 году, констатирует ведомство.

В Минфине и Минпромторге не смогли предоставить оперативный комментарий.

Эксперты не разделяют оптимизма Минздрава.

Для части участников рынка это верная смерть, так как сегодня они находятся на грани окупаемости, а новая система существенно увеличит их затраты, отмечает депутат Дмитрий Ионин.

Принятие такого законопроекта приведет к существенному удорожанию большого ассортимента товаров: это не только косметика, но и средства для чистки обуви, гель после бритья, лаки для волос и другие товары, содержащие спирт, добавляет он.

Как ранее отмечали в Минфине, цель нововведений — «противодействие употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях, а также обеспечение контроля за использованием этилового спирта, направляемого на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии».

В случае обложения бизнеса очередным налогом, меры, направленные на защиту прав потребителя, могут обернуться боком, предупреждает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Несмотря на то, что у компаний будет возможность вернуть налоговый вычет, на это потребуется значительное время, а до его получения придется «раскачивать» обороты производства. К тому же дополнительная налоговая нагрузка может вызвать удорожание товара примерно на 50%, что сделает его менее привлекательным на фоне импортной продукции, отмечает эксперт.

При этом закон подается как забота о потребителях и борьба с некачественной продукцией. Однако едва ли эта мера подтолкнет массового российского потребителя покупать французские духи.

В России настоящая брендированная парфюмерия большинству недоступна из-за многофазовой девальвации рубля, сделавшей импорт запредельно дорогим для среднестатистического россиянина, обращает внимание инвестиционный аналитик МФЦ Владимир Рожанковский.

Предположить, что введение налога на этанол заставит его вновь покупать безопасную иностранную продукцию за 6-7 тысяч рублей за 50 мл флакон — весьма наивно. А вот то, что поддельную продукцию теперь будут изготавливать не на основе налогооблагаемого этанола, а на базе опасного для жизни метанола — можно представить себе с гораздо большей вероятностью,

добавляет он.

Между тем, в России нередки случаи массового отравления людей спиртосодержащими жидкостями. Так, в 2016 году в Иркутской области 77 человек насмерть отравились концентратом для ванн «Боярышник» (доля содержания в нем спирта «не более 93%»). После этого президент России Владимир Путин дал поручение ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции. Помимо этого, было поручено усилить ответственность за преступления, связанные с производством и продажей подобной продукции.

Последствия будут тяжелыми для отрасли, вырастет стоимость продукции, в результате, часть отрасли уйдет в тень, и все аргументы о том, что решение по акцизам с парфюмерии позволит также сократить количество случаев отравлений суррогатами окажутся несостоятельными: теневой сектор увеличит обороты и народ будет травиться еще больше, категоричен Дмитрий Ионин.