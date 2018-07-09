Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС

Текущую экономическую ситуацию в России Минфин оценил как «неплохую».

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«Мы вышли на устойчивую траекторию роста. Порядка 2% ВВП растет в годовом выражении. Он растет как за счет экспорта, так и за счет внутреннего спроса. Это дает возможность для роста заработных плат в реальном выражении темпом 2,9% в прошлом году и 9% за период с начала 2018 года», - заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме основные направления бюджетной и налоговой политики на предстоящие три года.

По словам главы ФНС Михаила Мишустина, в России устойчиво растет собираемость налогов. «По предварительным данным за шесть месяцев (этого года) в консолидированный бюджет должно поступить 9,8 трлн рублей, что на 16,5 процентных пункта больше аналогичного периода прошлого года», — сказал он.

При этом власти прогнозируют рост налоговых поступлений, в том числе, за счет планируемого повышения НДС с 18% до 20%. По словам Силуанова, это «позволит создать ресурс в экономике — более 600 млрд руб. в год» и при этом в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысоким доходом, «поскольку льготные ставки по НДС предлагается сохранить».

Ранее эксперты уже предупреждали, что при повышении НДС рост цен затронет все товары, даже социально-значимые. «Кто-то поставляет сырье для таких товаров, кто-то занимается логистикой – соответственно, они все заплатят повышенный НДС, и это в конечном итоге отразится на стоимости социально значимых товарах», — пояснял «Газете.Ru» Андрей Киселев (MBA), управляющий партнер компании «Генезис».

«В рамках налогового пакета мы также предлагаем зафиксировать на постоянной основе ставку страховых взносов, сохранив ее на уровне 22%, а не 26, как это предусмотрено сегодня по законодательству с 2021 года», — добавил Силуанов.

В свою очередь глава «ОПОРы России» Александр Калинин обратил внимание, что сейчас в России уровень фискальной нагрузки на бизнес выше, чем, например, в Казахстане, с которым мы работаем в едином экономическом пространстве. Увеличение НДС вызывает у бизнеса высокую озабоченность: «у нас и так высокая нагрузка на фонд оплаты труда, и мы ее увеличиваем», посетовал он.

Повышение НДС можно было бы перенести лет на шесть, если бы было изменено бюджетное правило, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на $40, можно сделать мягче, сделать $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС»,

— сказал он, добавив, что смягчение размера отсечения нефтегазовых доходов на $5 за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2 процентных пункта.

Между тем, финансово-экономический блок правительства уже раньше давал ясно понять, что резко менять бюджетное правило не намерен. По словам Силуанова, ослабление бюджетной политики приведет к волатильности рубля. Поэтому все дальнейшие дискуссии на этот счет с участием депутатов и экспертов свелись к чисто гипотетическим измышлениям.

«Если бы цена отсечения была 45 долларов, то мы могли бы больше денег найти, используя благоприятную конъюнктуру», - согласился Калинин.

Всерьез правительство решило взяться и за самозанятых. Антон Силуанов также рассказал, что будет разработан новый специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. «Его апробацию и «пилоты» в субъектах планируется провести уже в следующем году», чтобы постепенно вовлечь самозанятых предпринимателей, которые работают без регистрации, в легальное поле, пояснил министр. Ранее в ведомстве говорили о намерении ввести ставку 3% на доход самозанятых граждан.

Главные стимулы для выхода самозанятых из тени – возможность пользоваться мерами господдержки и работа с банками, ведь в случае подозрительных операций кредитные организации могут и заблокировать счета, отметил в беседе с «Газетой.Ru» сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Пока трудно сказать, как новый налог будет стимулировать к регистрации: с одной стороны, для первых шагов в бизнес платить 3% по транзакции - оптимальный вариант, ведь даже если бизнес не пойдет, сама работа будет вестись в рамках правового поля, что в дальнейшем будет играть дополнительным бонусом, например, при получении кредита. С другой стороны, пока не совсем понятно, какую отчетность предполагает новый законопроект,

добавил он.

Говоря о планах на будущее, министр финансов назвал одну из ключевых задач – обеспечение роста экономики РФ.

Сделать это, по словам Силуанова, можно только путем стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал: «Сейчас у нас инвестиции составляют порядка 21,5% ВВП. Необходимо довести этот показатель до 25%».

Стимулом для инвестиций, по мнению первого вице-премьера, станет отмена налога на движимое имущество. Кроме того, в ближайшие годы правительство планирует провести ускорение возмещения НДС экспортерам, снизив пороговые значения сумм, уплаченных предприятиями за три года, - с 7 млрд до 2 млрд рублей. «Это даст дополнительный оборотный капитал предприятиям на сумму более 100 млрд рублей в год», — подсчитал министр.

Алексей Кудрин обратил внимание, что

«сценарные условия предусматривают средние темпы роста 2,6% до 2024 года», а «этого, конечно, недостаточно для того, чтобы наша экономика была пятой в мире по величине». По его мнению, эти условия нуждаются в серьезной проработке и дополнении: нам нужен средний темп роста 3,5%, а «в этих сценарных условиях это не прослеживается».

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева указала на то, что самое главное — это «эффективность расходов». Важно, чтобы запланированное правительством увеличение расходов на инфраструктуру и на человеческий капитал «были эффективны» и учитывали реалии современной экономики.

Между тем, и ЦБ, и Минэкономразвития ранее уже признали, что налоговые новации, в первую очередь, повышение НДС уже в этом году может ускорить инфляцию. Причем, если финансовый регулятор оценивает этот вклад менее чем в 1 п.п., то экономическое ведомство – в 1,3 п.п.

Инфляция, по прогнозу министерства, ускорится с нынешних 2,3% годовых до 3,1% к концу 2018 года. В 2019 году так и вовсе будет превышен таргет ЦБ в 4%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция к концу 2019 года достигнет 4,3%. А вот в 2020 году рост цен замедлится до 3,8%.

По мнению экспертов, в следующем году официальная инфляция может достичь от 4,3 до 4,6%, однако «ощущаться она будет гораздо выше». «Решение повысить НДС было принято, поскольку это налог, который очень просто взимать и взыскивать. Но дело в том, что он включен в любую цепочку поставки товара несколько раз, и его повышение будет оказывать мультипликативный эффект на цены», - отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Так, увеличение НДС на 2 процентных пункта может повлечь за собой рост цен на дополнительные 4-5 процентных пунктов в дополнение к общему уровню инфляции.

Рост ВВП в 2018 году составит 1,9%, хотя раньше прогнозировался рост на уровне 2,2%, а в следующем году он ожидается так и вовсе на уровне 1,4%. При этом также произойдет существенное замедление роста зарплат. По прогнозу Минфина, «темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в текущем (2018) году до менее 1% в 2019 году».