Украина может остаться без питьевой воды

В начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена. Об этом сообщил Киевводоканал. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия поставок хлора, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды.

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«В середине июня «Днепроазот» предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней», — говорится в комментарии предприятия.

О сложившейся ситуации ассоциация «Укрводоканалэкология» срочно сообщила правительству Украины и Совету по национальной безопасности и обороне, попросив вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

«23 июня было проведено выездное заседание в Днепровской ОГА, где были бы достигнуты договоренности с руководством Днепроазота по восстановлению производства хлора. Но, к сожалению, до сих пор Днепроазот не восстановил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью», — поясняет Киевводоканал.

Руководство предприятия сообщило, что на Украине есть компания, которая пытается организовать крупные поставки хлора в контейнерах автомобильным транспортом, но оформление разрешительных документов и других процедур занимает больше года. Кроме того, нынешнее количество таких специализированных контейнеров все равно недостаточно.

«Поставки хлора в цистернах из Румынии очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города. Итак, другой альтернативы на сегодня, чем решение вопроса по срочному запуска производства, нет», — резюмируется сообщение предприятия.

В середине прошлого месяца председатель правления завода «Днепразот» Сергей Сидоров сообщил о приостановке работы предприятия.

«С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что предприятие АО «Днепразот» вынужденно уходит в простой на неопределенный срок.

Предприятие, которое восемь десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой города и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено», — заявил глава завода.

По его словам, само предприятие работало успешно и развивалось.

«Мы провели сложнейший, уникальный по сути, и очень дорогостоящий капитальный ремонт азотной группы цехов. У нас 100% готовность к выпуску продукции, у нас масса планов и производственных задач, в конце концов, у нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично — перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться», — рассказал Сидоров.

Глава завода также объяснил, что привело к остановке предприятия.

«Главный вопрос сегодня не «кто виноват», это всем понятно... Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которые навязаны украинским химикам, создали все предпосылки к тому, что отечественная химия стала на грань уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными.

Очень жаль, что страна, которая хочет стать цивилизованной, которая заявляет о приверженности европейским ценностям и стремится к достойным условиям жизни для населения, теряет свою промышленность, теряет лучшие кадры, создает предпосылки для социального напряжения в городах...», — резюмировал Сидоров.

Последствия закрытия «Днепразота» могут стать катастрофическими для всей Украины, заявлял бывший глава предприятия Александр Дубинин. Завод обеспечивает около 60 тысяч жителей города Каменское питьевой водой, а также отоплением в осенне-зимний период. Кроме того, от 4 до 12 тысяч сотрудников могут потерять работу, передает ФАН.

«Действия [премьер-министра Украины Владимира] Гройсмана направлены на уничтожение Украины. Украине не нужны враги, когда у руля такие, как Гройсман и [президент Украины Петр] Порошенко. С 15 июня остановлено крупное предприятие страны «ДнепрАзот». Кто виноват в этом? [президент России Владимир] Путин или Порошенко с Гройсманом?» — написал в этой связи на своей странице в фейсбуке бывший председатель правительства Украины Николай Азаров.