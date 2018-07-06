Встретимся в Стокгольме: Украина завалила «Газпром» исками

НАК «Нафтогаз Украины» подала в Стокгольмский арбитраж новый иск в отношении «Газпрома». Украинская компания требует пересмотреть тариф по транзитному контракту с марта 2018 года.

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов»,

— говорится в заявлении украинской компании.

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Как пояснили в «Нафтогазе», «контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню».

Стокгольмский арбитраж, в котором ранее рассматривался транзитный спор между сторонами, в своем решении от 28 февраля «по процедурным причинам отклонил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа», уточнили в компании. Таким образом, эта проблема осталась нерешенной.

«Нафтогаз» подчеркивает, что в марте направил «Газпрому» запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры соответствии с контрактом.

«Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности, правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню. «Газпром» занял на переговорах неконструктивную позицию, заставив «Нафтогаз» обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом», — говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» отказались от комментариев по этому вопросу.

Между тем, еще в марте российский холдинг решил и вовсе расторгнуть контракты с Украиной, в том числе и на транзит российского газа в Европу. К такому решению «Газпром» подтолкнуло решение Стокгольмского арбитража. В феврале суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд украинской стороне за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Ранее по другому иску суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» чуть более $2 млрд за недобор газа по контрактному принципу «бери или плати», сократив в десять раз прописанные в договоре требования на выборку газа — до 4 млрд кубометров газа в год.

Таким образом, по итогам двух споров российская монополия обязана выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, а украинская компания должна была вернуться к закупкам газа из России.

«Газпром» выразил полное несогласие с решением арбитража, а позже подал апелляцию. Кроме того, холдинг отказался из-за отсутствия допсоглашения поставлять Киеву газ, а затем и вовсе инициировал процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» Алексей Миллер объяснил тогда премьер-министру Дмитрию Медведеву, что холдинг пошел на эту меру, чтобы избежать будущих штрафов, так как «Нафтогаз» заявил, что до конца действия контрактов на основании решения Стокгольмского арбитража намерен взыскать с «Газпрома» еще несколько миллиардов долларов. Теперь «Нафтогаз» решил выполнить свое обещание.

Юристы невысоко оценивают шансы украинской компании на успех.

Если смотреть на предыдущее дело, можно предположить что шансы невелики, отмечает юрист компании Bms Law Firm Владимир Шалаев.

Если рассматривать правовую сторону вопроса, то оснований для пересмотра тарифа на транзит у «Нафтогаза» по-прежнему не так уж и много, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Наиболее рабочим аргументом будет считаться право «Нафтогаза» настаивать на пересмотре тарифа в случае, если на газовом рынке происходили изменения и если тариф не соответствует европейскому уровню – соответственно суд будет анализировать за все истекшие годы уровень тарифов на транзит в ЕС и сравнивать его с тарифом «Нафтогаза», однако суд может при этом учитывать уровень инвестиционных вложений в модернизацию газотранспортных систем, чем украинский «Нафтогаз» вряд ли может выгодно отличаться от европейских коллег, добавляет эксперт.

На деле мы получаем еще одну дополнительную судебную нагрузку в споре двух газовых гигантов. Возможно, это такая «страховка» «Нафтогаза» в случае если суд округа Свеа, рассматривая апелляцию «Газпрома» по судьбе долга в $2,56 млрд вынесет решение в пользу российской стороны,

предполагает Жарский.

В контакте тариф обычно фиксированный и он согласовывается двумя сторонами на длительный срок, напоминает эксперт, чтобы его реально поднять нужны жесткие основания, такие как чрезмерно высокие потребности конечных потребителей, свыше максимального объема прокачки и мощности трубы, или, например, смена ценовых настроений на газовом рынке ЕС. Но за истекший период времени нельзя сказать, что такие события на рынке происходили, тем более что украинский транзит имеет не самую лучшую репутацию надежного транспортера, у Газпрома в целом будет что ответить «Нафтогазу» на его требования. уверен он.

В настоящее время «Газпром» оспаривает предыдущее решение Стокгольмского арбитража в суд швейцарского округа Свеа.