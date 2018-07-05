Щедрые и спонтанные: сколько болельщики тратят на футбол

Чемпионат мира по футболу закончится в середине июля, а банки и платежные системы уже заняты подведением предварительных итогов, сколько денег россияне потратят на чемпионате мира по футболу.

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Как подсчитали для «Газеты.Ru» в национальной платежной системе, с 14 по 28 июня держатели карт «Мир» совершили 47,2 млн межбанковских операций. При этом россияне стали использовать национальные карты на 8% чаще, чем в аналогичные даты прошлого месяца.

«Средний чек по картам «Мир» при оплате покупок в pos-терминалах в торговых точках в эти две недели июня составил 844 рубля по сравнению с 810 рублей в период с 14 по 28 мая», — отметили в НСПК.

В кафе и ресторанах с 14 по 28 июня соответствующее количество операций увеличилось на 8% по сравнению с 14-28 мая, а вот сумма потраченных средств выросла на 16%. На 34% стали популярнее сервисы проката автомобилей, на 14% — магазины одежды, на 9% — различные места досуга, отмечают в платежной системе.

При этом ранее траты болельщиков в ходе первой недели чемпионата мира по футболу оценила Visa (официальный партнер FIFA в категории «платежные услуги», который отвечает за обеспечение платежной инфраструктуры на всех официальных объектах турнира).

Согласно данным платежной системы, среди стадионов по размеру транзакций лидировали московские «Лужники» — там зрители потратили 139 млн руб. При этом из них 71 млн руб. трат пришелся на иностранных болельщиков, а 68 млн руб. — на россиян. Болельщики в основном покупали еду и сувениры.

Россияне на стадионах совершили почти в два раза больше транзакций для оплаты еды и напитков по сравнению с иностранцами, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически совпадает.

Получить комментарий от Mastercard не удалось.

Спонтанные покупки

Как рассказали «Газете.Ru» в банке Хоум Кредит, транзакции в июне сильно выросли. В частности, траты россиян в ресторанах в июне 2018 года оказался на 70% выше прошлогоднего значения, в отелях — на 90%, оплата транспортных услуг увеличилась почти на 50%.

Клиенты Промсвязьбанка в дни ЧМ-2018 по футболу увеличили расходы в аэропортах и супермаркетах. Накануне чемпионата клиенты банка активно покупали авиа- и жд-билеты. Так, объем покупок по категории «авиабилеты» в первую неделю июня на 12% превысил объем аналогичных операций за вторую неделю, когда начался чемпионат. Объем операций по оплате жд-билетов в первую неделю июня на 8% превысил объем первой недели чемпионата.

Больше всего в начале чемпионата выросли покупки в аэропортах. Так, во вторую неделю июня рост составил 19%, а объем операций вырос на 28%.

На втором месте по популярности покупки в категории «отели» — во вторую неделю июня суммарный объем таких покупок вырос на 12%, а количество операций увеличилось на 5%. При этом средний чек за оплату услуг отелей вырос на 7%.

С начала ЧМ-2018 выросло количество операций и средний чек в барах, ресторанах, а также в категориях, связанных с путешествиями, например, авиа- и жд-билетах, спорт, отметил директор департамента продвижения продуктов и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Алексей Петров. «В преддверии знаковых матчей наблюдается особенный всплеск по покупкам билетов и бронированию отелей. Это говорит о том, что значительная часть болельщиков выбирает матч по настроению, не планируя поездки заранее», — говорит он.

В среднем объем трат накануне матчей увеличивается на 20% относительно остальных дней чемпионата. Это «говорит о том, что много клиентов действуют спонтанно»,

отмечает Петров.

Между тем, как подсчитали в банке ВТБ, на групповом этапе ЧМ-2018 болельщики потратили около 17 млрд рублей. В ходе исследования банк изучал транзакционную активность клиентов в местах, где установлены pos-терминалы банка. Анализировались операции и по российским, и по иностранным картам банка.

Согласно полученным данным, во время проведения группового этапа общее число операций по картам в городах-участниках чемпионата мира превысило 10 млн. Средний чек составил 1,7 тыс. рублей.

Больше всего болельщики потратили на транспорт (14 млрд рублей). На втором месте оказались места общественного питания: здесь футбольные фанаты потратили 3,2 млрд рублей. Далее следуют отели (486 млн) и сувенирные лавки (60 млн).

Ожидаемо больше всего футбольные болельщики потратили в Москве. Здесь они оставили 16,2 млрд рублей. В столице, в частности, только оборот в категории «отели» вырос в 1,6 раза (до 444 млн рублей), в барах и ресторанах — в 1,3 раза (до 2,8 млрд рублей).

В Екатеринбурге во время группового этапа объем транзакций достиг 211 млн рублей, а в Казани за время чемпионата болельщики оставили около 146 млн рублей. В Санкт-Петербурге фанаты потратили почти 68 млн рублей, в Волгограде — 64 млн, в Калининграде — 50 млн, Сочи — 43 млн рублей, в Нижнем Новгороде — около 38 млн, в Самаре — 32 млн, Саранске — 5 млн.

В целом, как отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, оценить объем трат российских болельщиков в первый этап ЧМ достаточно сложно, так как данные предоставляют только платежные системы и некоторые банки. Однако из них очевидно, что

российские болельщики самые щедрые.

Они израсходовали на 48 матчах группового этапа 510,5 млн рублей, в то время как те же самые мексиканцы, которых Visa называет вторыми по щедрости, потратили всего 74,3 млн рублей, отмечает Шустов.

При этом, согласно данным Visa, 31,3 млн рублей на стадионах израсходовали владельцы карт Visa, выпущенных в Аргентине и Перу. Колумбийцы оказались в этом списке расходов на пятом месте — 20,2 млн рублей. Не скупились на траты болельщики из Австралии (20 млн рублей) и Бразилии (18,7 млн рублей).

«Учитывая менталитет россиян и отсутствие самоконтроля при покупках во время масштабных спортивных мероприятий, которые большинство людей ассоциируют исключительно с бесконечным праздником, можно предположить, что в первые недели траты были самыми масштабными, а на вторую половину ЧМ россияне, скорее всего, немного придут в себя и вспомнят про то, что НДС со следующего года повышают, а значит, цены будут расти. Также потребительские настроения болельщиков могут измениться, если команда России вылетит с чемпионата. Часть энтузиазма и, соответственно, желания тратить россиян пропадет», - полагает эксперт.