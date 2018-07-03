Вклады растут: россияне копят на старость

Несмотря на низкие ставки по вкладам, россияне продолжают накапливать деньги на депозитах. Согласно статистике ЦБ, на 1 июня депозиты наших сограждан в банках увеличились до 26,703 трлн рублей. Больше всего накоплений россияне делают в рублях.

За пять месяцев этого года рублевые депозиты россиян выросли почти на 600 млрд рублей – до 21,232 трлн рублей. В валюте наши сограждане увеличили накопления гораздо меньше - всего на 127 млрд рублей – до 5,471 трлн рублей.

При этом россияне увеличили за последние пять месяцев длинные депозиты. Так, вклады на срок свыше трех лет в валюте выросли на 100 млн рублей – до 591,344 млн рублей. Сбережения наших сограждан на срок от 3 лет в рублях увеличились на 48 млн рублей – до 879, 918 млн рублей.

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Еще активнее россияне стали копить на краткосрочных депозитах. Всего, по данным на 1 июня, на вкладах до востребования в рублях россияне держат 4, 468 трлн рублей (+171 млн рублей с начала года). На таких же депозитах в валюте у россиян лежит 1,257 трлн (+157 млн рублей).

Самые же популярные вклады у наших сограждан – рублевые депозиты на срок от полугода до года. К 1 июня они выросли до 6,494 трлн рублей, хотя на 1 января составляли только 4,498 трлн рублей.

Депозиты до года росли высокими темпами с начала года. Однако самый высокий рост эти вклады продемонстрировали в мае. Если 1 мая такие депозиты составили 5,193 трлн рублей, то 1 июня - 6, 495 трлн рублей.

Таким образом, в мае россияне положили на вклады на срок от полугода до года - 1,3 трлн рублей.

При этом с начала года сокращались депозиты физлиц в рублях на срок от 81 дней до полугода.

Так, если 1 января такие вклады составляли 4,169 трлн рублей, то к 1 июня составили 2,243 трлн рублей. Особенно активный отток средств вкладчиков на такие депозиты наблюдался также в мае. Так, 1 мая такие депозиты составляли 3,484 трлн рублей.

Таким образом в мае россияне сняли с таких депозитов 1,241 трлн рублей.

Как поясняет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, горизонт планирования среднестатистического домохозяйства составляет примерно год, поэтому и вклады от полугода до года наиболее востребованы: по ним можно получить более-менее выгодную ставку, и в то же время не замораживать деньги надолго, чтобы ими нельзя было воспользоваться для каких-то крупных покупок, не потеряв накопленные проценты.

При этом, по словам эксперта, в целом доля россиян, которые готовы положить деньги на долгий срок – от трех лет – не большая. Если доля вкладов «свыше 3 лет» в рублях составляет 3,3%, то в валюте - всего 2,2%

«Люди, которые держат средства на таких депозитах, - это постоянная социальная группа, у них свои финансовые привычки, которые позволяют им не думать о том, что инфляция за три года, скорее всего, окажется выше, чем доход по депозиту», - говорит эксперт.

По словам первого заместитель председателя правления Локо-Банка Ирины Григорьевой,

на долгосрочных депозитах наши сограждане, как правило, копят на квартиру детям, кто-то собирает на бизнес или на прибавку к пенсии.

При этом самые высокие ставки по депозитам сейчас по краткосрочным депозитам - на срок до года. На них россияне копят на менее масштабные цели.

Пик активности россиян в мае, когда наши сограждане активно перекладывали деньги в рублевые депозиты на срок до года, эксперты объясняют сезонностью.

«Сезонность связана в том числе с электоральными циклами: в марте начался новый политический сезон, поэтому в апреле число вкладов на срок от полугода до года начало расти: выросла уверенность в преемственности власти и политического курса. Кто-то, кто не успел сделать это в апреле или у кого предыдущий вклад заканчивался в мае, переложил средства в мае. Перед летним сезоном многие домохозяйства аккумулируют некую сумму, которую хотели бы вложить и получать пассивный доход, многие до сих пор используют депозиты как инвестиционный инструмент, невзирая на инфляцию, которая съедает большую часть дохода», - говорит аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов.

Согласно последней статистике ЦБ, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках по итогам второй декады июня составила 6,45%.

Согласно данным Росстата, с начала года по 25 июня потребительские цены в России выросли на 1,8%. Как отмечал в конце июня, выступая в Совете Федерации, вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, инфляция в России в 2018 году прогнозируется на уровне 3%.

Есть и другая версия такого необычного перетока средств на депозитах.

Скорее всего, а мае банки делали более интересные предложения по вкладам на более длинные сроки, говорит Ирина Григорьева.

«В ноябре-декабре 2017 года вклады резидентов на срок от 91 до 180 дней увеличились на 0,8 трлн рублей. Когда пришел срок закрывать эти 5-месячные вклады, вкладчики переложили их на более интересные вклады с большим сроком», - комментирует тенденцию начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

В этом году картина рынка вкладов в мае была вызвана действиями крупнейших игроков, говорит Станислав Дужинский, аналитик банка Хоум Кредит. Такое влияние могло оказать, например, введение сезонного вклада с повышенной процентной ставкой на 6-месячный срок, отмечает он.

По словам Александра Тараскина, финансового аналитика «БКС Премьер», вкладчики предпочитали открывать депозиты на короткий срок не только из-за высокой ставки, но и из-за опасений, что кризис может усугубиться и банки не переживут его.

При этом в целом опросы населения показывают, что доля россиян, обладающих сбережениями, составляет около 40%, причем в большинстве семей эти сбережения позволяют продержаться без источника дохода от 1 до 3 месяцев, не более. Однако с учетом планируемого повышения пенсионного возраста сберегательная модель россиян должна измениться, резюмирует Шустов.