Ответный удар: Украина арестует акции «Газпрома»

На Украине придумали, как «наказать» Россию, взыскав с нее «долг» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом пишет «Обозреватель».

Реклама

Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева предложила арестовать часть акций «Северного потока — 1».

«Мы можем арестовать акции «Северного потока – 1», примерно 35%. Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины», — предположила Яковлева.

Она напомнила, что есть и другие исковые заявления Украины. Всего они тянут на $8-10 млрд. «Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции «Северного потока — 1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать», – отметила она.

«Газпром» и «Нафтогаз» провели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит топлива. По иску о поставках суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более $2 млрд. Однако второе решение, по иску о транзите, арбитраж вынес в пользу «Нафтогаза», присудив ему $4,673 млрд.

В итоге арбитры произвели зачет встречных требований, и получилось, что «Газпром» должен выплатить украинской компании $2,56 млрд.

Российский газовый концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с «Нафтогазом».

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. «Газпром» 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

Разорвать все контракты

Не исключено, что заявление украинского чиновника Яковлевой – это реакция на ответные шаги «Газпрома» о расторжении контракта с «Нафтогазом». 29 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по рассмотрению иска «Газпрома» о расторжении в текущий период времени действующих контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.

Он подчеркнул, что предыдущее решение Стокгольмского арбитража по двум контрактам — на поставку и на транзит — «было асимметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон».

На основании лингвистической экспертизы компания утверждает, что значительная часть решения была написана третьим лицом, что недопустимо. Суд постановил, что исполнение решения Стокгольма надо заморозить.

«Нафтогаз» эту заморозку неудачно оспорил и развил бурную деятельность по взысканию этого долга, пытаясь арестовать газпромовские активы в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. В украинской компании считают, что решение шведского окружного суда не распространяется на третьи страны.

Российский газовый концерн подал иск и о расторжении действующих контрактов (их срок истекает в конце 2019 года), чтобы не усугублять «дисбаланс» интересов потенциальными штрафами за 2018-2019 годы, которые может выставить «Нафтогаз», руководствуясь решением Стокгольма.

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» прокачивать до истечения срока транзитных договоренностей необходимое количество газа через Украину — не менее 110 млрд куб. м в год в 2018-19 гг, поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом «Нафтогаз» настаивает на повышении транзитных тарифов на треть, что позволит ему получить за прокачку не $2,5 млрд, а $3,7 млрд за год. Украинская сторона «жонглирует в переговорах тем фактом, что, если «Газпром» сохранит прокачку не менее 110 млрд куб. м газа в год и после истечения транзитного контракта, тариф сохранится на прежнем уровне».

«Возможно, что в ходе этого процесса, в случае если дело будет решаться далее в пользу российской стороны, «Нафтогаз» окажется более стесненным в собственных ультиматумах», — считает эксперт.

Илья Жарский говорит также, что, с точки зрения российской газовой компании, формирующийся трибунал может стать платформой для решения проблем текущего транзита газа по украинской стороне. «Газпром» в том числе обезопасит себя от роста тарифов и дополнительных штрафов за неисполнение предписаний суда.