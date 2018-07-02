Из кабмина в урбанистику: Тимакова уходит от Медведева

О том, что Наталья Тимакова уйдет из правительства, сообщили источники Русской службы «Би-би-си». По их данным, Тимакова может возглавить в госкорпорации новые направления урбанистики, развития территорий и культуры. Ей прочат пост зампреда и члена правления ВЭБ.

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Источники «Би-би-си» рассказали, что

«Игорь Шувалов делает под нее вертикаль: урбанистика, агломерации, моногорода и культура». Игорь Шувалов пришел руководить ВЭБ 24 мая после шестилетней работы первым заместителем Дмитрия Медведева в прошлом правительстве.

Наталья Тимакова не стала комментировать «Газете.Ru» свой возможный переход в ВЭБ. Во Внешэкономбанке также не комментируют эту информацию.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что информация о переходе Тимаковой в ВЭБ является слухами и никаких соответствующих решений нет.

Однако один осведомленный участник финансового рынка не исключил, что Игорь Шувалов «может пойти на покупку выскоквалифицированного специалиста из правительства».

Если это произойдет на самом деле, отставка Натальи Тимаковой окажется первой после формирования нового состава правительства. До начала июля 2018 года в это правительство только набирали сотрудников.

Премьер-министр Дмитрий Медведев был переназначен на своем посту на новый срок 7 мая этого года. На уровне вице-премьеров и министров правительство было сформировано президентом Владимиром Путиным 18 мая. Сотрудники аппарата правительства, в отличие от министров и вице-премьеров, своих полномочий после президентских выборов не слагали и в отставку не уходили.

Поэтому формального переназначения замруководителя аппарата Натальи Тимаковой не происходило. Все кадровые решения в аппарате после переназначения правительства происходят индивидуально. Общего решения о формирования аппарата правительства не требуется.

Так, бывший руководитель аппарата правительства Сергей Приходько в мае был перемещен на должность первого замрука, освободив пост для нынешнего руководителя Константина Чуйченко. Также в начале июня отдельными решениями Дмитрия Медведева были назначены замруководителями аппарата Алексея Уварова, Валерия Сидоренко. А в конце июня в правительстве появился еще один новый замрук — Анатолий Кириенко.

В Белом доме Наталья Тимакова считается принадлежащей к «ближнему кругу» окружения Дмитрия Медведева.

В прежнем правительстве к этому кругу относили бывшего руководителя аппарата Сергея Приходько, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и главу премьерского протокола Марину Ентальцеву.

Из этого списка Белый дом после мая 2018 года покинули только Аркадий Дворкович и Михаил Абызов. Первый теперь работает сопредседателем фонда Сколково. Одновременно Аркадий Дворкович баллотируется на пост президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Информации о трудоустройстве Михаила Абызова нет.

Слухи об отставке Натальи Тимаковой активно обсуждались и ранее. Последний раз в апреле 2018 года «осведомленные источники» прочили ей должность министра культуры в новом кабинете министров. Эта информация не подтвердилась. Главой Минкультуры в итоге переназначили Владимира Мединского.

Не подтвердились и более ранние слухи. Так, зимой прошлого года «источники» трудоустраивали замруководителя аппарата правительства в ВТБ.

Напомним, что

на должности пресс-секретаря премьер-министра Наталья Тимакова работает с 2012 года. До этого она еще четыре года работала пресс-секретарем Дмитрия Медведева во время его президентского срока с 2008 по 2012 год.

В правительстве Наталья Тимакова занималась информационным обеспечением деятельности Белого дома и подготовкой публичных выступлений Дмитрия Медведева. Кроме того, в ее ведении были госполитика и регулирование СМИ, печати и издательской и полиграфической деятельности. Также она реализовывала госполитику в области культуры и кинематографии. В ее обязанности входило и формирование позитивного образа страны за рубежом.

На госслужбу Наталья Тимакова перешла в 1999 году. До этого она работала в газетах «Московский комсомолец» и «Коммерсант», а также в информационном агентстве «Интерфакс». В соавторстве с другими журналистами «Коммерсанта» она писала книгу «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», которая была опубликована перед первыми президентскими выборами Владимира Путина в 2000 году.