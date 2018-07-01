«В Крыму в три раза дешевле, чем у нас»

Украинская блогер Татьяна Монтян на основе собственного опыта сделал вывод о том, что цены в кафе в Крыму гораздо ниже, чем в Киеве – соответствующий пост она опубликовала у себя в фейсбуке.

Реклама

Монтян опубликовала фото меню одного из уличных кафе в Евпатории. На ней видно, что сто грамм шашлыка обойдутся посетителям кафе в 140 рублей, порция рыбы — в районе 350 рублей, овощи от 100 до 180 рублей, а плов — в 250 рублей.

Она отметила, что это существенно дешевле, чем в Киеве, передает ФАН.

«Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», — прокомментировала она фото.

Пост быстро набрал популярность в сети.

«Контрреволюционная информация! Для Киева удар ниже желудка!» — написал один подписчик.

«В Киеве скоро все будут есть только файный гуцульский бануш (кукурузная мука с водой). На остальное нет денег и непатриотично», — указал другой.

В целом в многочисленных комментариях читатели согласились с точкой зрения автора о том, насколько цены в Крыму доступнее, чем в Киеве.

«Впервые вижу, чтоб в Крыму в курортный сезон в три раза дешевле, чем у нас», — поразилась одна читательница.

«Цены на рыбную продукцию по курсу гораздо дешевле, чем у нас в Харькове», — заметила другая.

«Среднестатистическому украинцу это все равно не по карману», — с грустью резюмировал еще один.

За два дня до этого глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что поток украинских туристов, посещающих Крым, растет, на пограничных пунктах фиксируются многочасовые очереди. По его словам, полуостров входит в пик летнего сезона.

«С каждым днем увеличивается количество туристов приезжающих в Крым, в том числе из Украины, на отдых, лечение и оздоровление. Крымские курорты становятся все более востребованы. Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди и связаны они с резким увеличением граждан Украины, желающих отдохнуть в Крыму», — сообщил чиновник.

Он отметил, что украинские туристы едут, «несмотря на запугивания их властей». По оценке Черняка, в этом году Крым посетят около миллиона отдыхающих с Украины.

Он также сообщал, что на полуострове готовы обустроить пункты въезда иностранных туристов для упрощения получения виз.

Черняк отмечал, что введение упрощенного порядка оформления виз позволяется федеральным законом о развитии Крыма и Севастополя и свободной экономической зоне на их территории.

«В течение нескольких часов при заявке о том, что в Крым прибудет группа иностранных туристов — самолетом, на круизном лайнере или через сухопутную границу — мы будем готовы развернуть мобильные пункты и пропустить их по упрощенному порядку», — сказал чиновник.

По словам депутата, въезд иностранных туристов напрямую в Крым сейчас затруднен из-за санкционного режима, отсутствия прямого авиасообщения и установления дополнительных преград для въезда со стороны Украины.

В середине июня сообщалось, что более 25 тысяч машин проехало по мосту в Крым в обе стороны 10 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Упрдор «Тамань» Росавтодора, в ведении которого находится автодорожная часть моста.

Всего за праздничные выходные по мосту проехали более 70 тысяч автомобилей. Среди них — более 600 рейсовых и заказных автобусов. Предыдущий рекорд — 23 тысячи транспортных средств был зафиксирован 20 мая.

Как рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, число отдыхающих в регионе с начала этого года превысило полтора миллиона человек. Благодаря открытию Крымского моста эта цифра выросла на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отмечал, что треть туристов приехали на полуостров автотранспортом, из них еще треть проехала в Крым по новому мосту.

Также более 10% туристов прибыли из Украины. Сейчас власти полуострова уже строят планы по повышению туристической привлекательности Крыма в межсезонье, передает НСН.

В апреле нынешнего года Черняк ответил на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, который назвал «проблемой общества» поездки украинцев на отдых в Крым.

«С каждым годом туристов именно с Украины в Крым приезжает все больше и больше. Происходит увеличение их числа в разы. Если в 2014 году украинцы были запуганы до невозможности и приехало около 100 тысяч человек, то сейчас в Крым прибывает около миллиона граждан Украины», — сказал он.

Депутат подтвердил, что такая статистика действительно связана с внутренними проблемами самой Украины.

«Я соглашусь со словами Черныша, что действительно есть проблема и в обществе, и в государстве. Что бы они ни делали, какие бы ни выставляли блокпосты, как бы ни запугивали жителей Украины — все, кто приезжает в Крым, отмечают одно: полуостров развивается, процветает, отношение к украинцам доброжелательное. Они спокойно приезжают, разговаривают на украинском языке. Многие туристические компании продают путевки в Крым на территории Украины», — добавил Черняк.