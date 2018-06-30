«Требуем дешевый газ»: чего добивается Польша от «Газпрома»

В субботу стало известно, что Стокгольмский арбитражный суд, рассматривающий спор польской энергетической компании PGNiG против российского «Газпрома», вынес предварительное решение в пользу польской компании. Суд решил, что польская сторона имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый в республику в рамках Ямальского контракта. Об этом PGNiG («Польске гурництво нафтове и газовництво») сообщила в субботу на своем официальном сайте.

Реклама

«На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках», — указали в PGNiG.

По заявлению польских партнеров, суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены и отклонил возражения «Газпрома», направленные на поддержание существующих «нерыночных ценовых условий в Ямальском контракте».

«Мы приветствуем решение суда, подтверждающее право PGNiG снизить цену в контракте, и мы ожидаем, что она будет снижена до уровня рынка на более позднем этапе разбирательства», — сообщил глава PGNiG Петр Возняк.

В настоящее время ежегодно Польша потребляет 15 млрд кубометров газа, из них 10 млрд кубометров поставляет «Газпром» по газопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию. Долгосрочный контракт между сторонами заключен до 2022 года.

Как свидетельствуют данные самого «Газпрома», в 2016 году Польша закупила у российского поставщика 11,1 млрд куб м газа, став шестым по значимости импортером российского газа в Европе. Однако в 2017 году закупки в России Польша сократила — они составили 10,47 млрд куб. м газа.

PGNiG и польские власти допускали, что к 2022 году вообще откажутся от российского газа, однако с оговоркой, что они готовы пересмотреть свое решение, если получат от «Газпрома» предложения с «нормальными» рыночными условиями. При этом в январе президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе и вовсе заявил, что Польша «не против российского газа».

«Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия. Почему мы платим за газ больше, чем Германия?», — недоумевает он.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, Польша использует все способы давления на «Газпром», чтобы в новых газовых контрактах, которые могут быть пересмотрены к 2022 году, российский газовый гигант перешел на более лояльное формирование цены.

Польша желает сбить цены будущих контрактов, в частности, по причине невозможности разработки сланцевых месторождений на собственной территории. В принципе Польша могла бы развивать терминалы по приемке сжиженного газа из США, но учитывая большие расходы на такого рода проекты, конечно, проще было бы выторговать у «Газпрома» более выгодные цены.

Эксперты неоднократно отмечали, пока что по ценовым параметрам российский газ для Польши гораздо выгоднее американского СПГ.

Другая возможность газовой альтернативы — строительство газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу через Данию по дну Балтийского моря и позволит стране экспортировать газ с норвежского континентального шельфа в Северном море. Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что газопровод может начать работать в 2022 году, а его пропускная способность составит 10 млрд кубометров газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке. В ноябре 2017 года PGNiG обращалась к «Газпрому» с просьбой пересмотреть ценовые условия долгосрочного контракта от 25 сентября 1996 года на поставку газа.

Контракты на поставку российского газа в Польшу и его транзит через территорию страны действуют до 2022 и 2019 года соответственно.

«Мы не можем повторить ошибки, из-за которых Польша оказалась в очень неудобном положении. Мы больше не подпишем контракт, который содержит невыгодные и устаревшие положения, заключается на более чем 20 лет, а формула ценообразования жестко привязана к цене нефти», — комментировал ранее ситуацию с поставками газа Возняк. Он считает, что в любом случае новое соглашение с РФ не будет заключено на длительный период или же на большие объемы газа.

Еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин заявил, что если контракт с Польшей не будет продлен, после его окончания «Газпром» предложит объемы газа, поставляемые сегодня в эту страну, другим партнерам.