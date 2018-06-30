Саудовская Аравия не подтвердила слова Трампа о договоре об увеличении добычи нефти. В сообщении пресс-службы саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда по поводу разговора лидера Саудовской Аравии с президентом США Дональдом Трампом этого договора не упоминается, сообщает Associated Press.

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В пресс-службе короля отметили, что главы двух государств обсудили усилия, которые нужно приложить, чтобы поддержать стабильность на мировых рынках нефти и увеличить рост мировой экономики.

Стороны также договорились о том, что необходимо «компенсировать любую потенциальную нехватку поставок» нефти.

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что по результатам проведенного им телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом стороны пришли к тому, чтобы наращивать добычу нефти. Об этом американский лидер написал в своем твиттере. «Только что поговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом и объяснил ему, что из-за беспорядка в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, может быть до 2 млн баррелей [в сутки]», — сообщил Трамп. По его словам, саудовский король принял его предложение.

Издание Reuters приводит официальное заявление саудовской стороны, в котором указывается, что между Трампом и королем Сальманом Аль Саудом действительно состоялся телефонный разговор. Во время него, гласит заявление, собеседники согласились с тем, что необходимо сохранять стабильность на нефтяном рынке, а также те усилия, которые прилагают нефтедобывающие страны, чтобы компенсировать потенциальные потери. Однако о том, что саудовский король согласился увеличить добычу нефти, в заявлении ничего не сказано.

До этого телефонного разговора агентство Bloomberg со ссылкой на источники разместило информацию о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти в июле до рекордных 10,8 млн баррелей за сутки. При этом государство будет стремиться к увеличению экспорта и сдерживанию роста цен на сырье.

23 июня участники прошедшей в Вене встречи стран-экспортеров нефти и не входящих в картель стран (ОПЕК+) согласились увеличивать нефтедобычу на один млн баррелей в сутки. О заключении договоренности между странами ОПЕК+ сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. Отмечается, что заседание продолжалось менее полутора часов: оно началось в 14.00 мск, а завершилось в 15.20.

За день до этого о повышении уровня добычи нефти договорились участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщал Reuters со ссылкой на источник. Обговоренный объем повышения добычи равнялся тому же одному млн баррелей нефти в день.

Глава Министерства энергетики России Александр Новак на это сообщение заявил, что Россия удовлетворена принятым ОПЕК решением по возвращению к 100%-ному выполнению венской сделки. Он отметил, что увеличение добычи нефти на один млн баррелей в сутки является вполне разумным решением.

«Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на JMMC (министерском мониторинговом комитете ОПЕК+). Поэтому мы конечно считаем, что это соответствует сегодняшним представлениям о том, что нужно делать на рынке. Мы рассматривали разные варианты, четыре варианта, поэтому, я думаю, что на данном этапе один миллион (баррелей в сутки) — это вполне разумно тоже», — подчеркнул Новак.

ОПЕК и ОПЕК+ в конце 2016 года в Вене согласились сократить свою нефтедобычу суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с показателей на октябрь 2016 года.

Из этой суммы 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка вступила в силу с начала 2017 года и уже дважды была продлена. Последний раз сроком ее завершения обозначили конец 2018 года.

Возвращаясь к теме увеличения добычи нефти напомним, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что наращивание нефтедобычи будут осуществлять только те страны из ОПЕК+, которые способны это сейчас сделать. «Рекомендация министерского мониторингового комитета в один млн баррелей в сутки — номинальная. Номинальная — означает, что это тот объем, на который нужно увеличить добычу всем странам. В действительности же увеличение добычи будет осуществляться теми странами, которые способны добывать в настоящий момент», — отметил аль-Фалих.

По информации Bloomberg, которую он предоставляет со ссылкой на свой источник, действительный рост добычи нефти странами ОПЕК составит примерно 600 тыс. баррелей в день. При этом среди стран ОПЕК Венесуэла вероятнее всего не сможет нарастить объемы производства, потому что ее отрасль страдает из-за экономического кризиса.

«Организации стран-экспортеров нефти необходимо будет ратифицировать эту рекомендацию в пятницу (22 июня) на ее официальном заседании. Нередко картель отклоняется от предварительного соглашения, и Иран все же может сорвать сделку, поскольку решения группы обычно должны быть единодушны», — отмечается в агентстве.