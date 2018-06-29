«Северный поток — 2»: США отказались от санкций

Американские власти сообщилиГермании, что пока не собираются вводить санкции в отношении газопроводов с российским участием, заявила представитель немецкого Министерства экономики.

«США заявили нам, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов», — сказала представитель министерства экономики Германии Анника Айнхорн в пятницу на брифинге.

По ее словам, «это все, что у нас есть». Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Реклама

По санкционному закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), Вашингтон может ввести санкции в отношении российских экспортных трубопроводов. По словам представителя Минэкономики Германии, эти санкции пока не коснутся газа.

При этом ранее Соединенные Штаты неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в проекте «Северный поток — 2» и грозили санкциями тем странам, которые не пойдут на это.

Госсекретарь Майк Помпео заявлял на слушаниях в сенате, что американские власти активно работают с партнерами из ЕС, чтобы убедить их отказаться от строительства газопровода из России.

По его словам, согласие Европы на строительство противоречит политике «противодействия России».

«Северный поток — 2» — это один из нескольких примеров, <…> с точки зрения того, что мы даем России возможность осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе», — говорил Помпео.

По мнению ряда наблюдателей, США пытаются противодействовать этому проекту, преследуя цель расширить поставки своего сжиженного газа в Старый Свет. Кроме того, со стороны США звучал такой аргумент: труба может использоваться Россией для установки разведывательного оборудования в акватории Балтийского моря.

Еще во времена СССР США предпринимали попытки вводить санкции в отношении подобных проектов, в частности, по поставкам европейского оборудования для строительства газопровода Уренгой—Помары—Ужгород. Впрочем, ранее запрет со стороны США не приводил к остановке реализации проектов, так как европейские страны защищали независимость своей энергетической политики.

В «Газпроме» отметили, что прокладка «Северного потока — 2» начнется уже этим летом. По графику. Для строительства газопровода компания Nord Stream 2 AG должна получить разрешения от четырех стран. Германия, Финляндия и Швеция уже выдали их. Разрешение на строительство покрывает 89% маршрута. Шведский участок газопровода наиболее протяженный.

Единственная страна, которая пока не дала добро на прокладку трубы,— Дания. Считается, что эта страна может затягивать процесс согласования проекта на неопределенное время. Датские власти 27 июня объявили, что могут задержать реализацию проекта. Соответствующие инициативы, которые позволят не только задержать, но и наложить вето на строительство газопровода, внесли в парламент Дании.

«Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать», — заявил премьер-министр Ларс Расмуссен.

Премьер предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, чтобы взвешенно проанализировать все риски, а также роль Украины, как транзитера топлива.

Эксперты, впрочем, поясняли ранее, что Копенгаген в принципе может отказать в разрешении на проект в соответствии с законом о строительстве в территориальных водах. Но этот закон был принят уже после подачи заявки «Газпромом». По этой причине Россия будет вправе подать на Данию в суд. Кроме того, оператор проекта заявлял, что может изменить маршрут газопровода, чтобы он не проходил через датские территориальные воды.

Латвия, Литва и Польша также заявляли, что не одобряют строительство «СП-2». Их лидеры уверены, что это прежде всего политический, а не экономический проект. Украина при этом опасается потерять доходы от транзита российского газа.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод в качестве инструмента влияния на ЕС. По словам президента Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Резкая смена позиции США по поводу строительства «Северного потока — 2» произошла в преддверии встречи президента США Дональд Трампа и президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. О дате и месте встречи лидеров стало известно в четверг.

Трамп намерен обсудить с Путиным вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп готов вывести войска США и проамериканские объединения из юго-западных районов Сирии, если Россия закроет Ирану доступ к данным районам. Как отмечается, Трамп считает, что американские военные должны как можно скорее покинуть Сирию, поэтому готов отдать юго-западные районы под контроль правительственных войск САР.

Неизвестно, является ли предполагаемая сделка по Сирии той самой уступкой, которую Белый дом ждет от Кремля и о которой ранее говорил все тот же Помпео.

Кроме того, Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как «неизбежное», и «уступки» с ее стороны могут позволить ей присоединиться к G7. Госсекретарь не смог сказать, какие именно шаги ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает «незаконным» вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году, которое и привело к исключению страны из клуба.

Судя по всему, ситуация вокруг «Северного потока — 2» может быть предметом торга в Хельсинки.