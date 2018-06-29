Управление финансами: как создать экосистему для денег

— Как у вас прошло первое полугодие 2018 в составе нового бизнеса «ВТБ Капитал Инвестиции»? Какие направления показали лучшую или худшую динамику?

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Каждое из ключевых направлений бизнеса показало значительный рост более чем на 20% — это и розничное брокерское обслуживание, и управляющая компания, и институциональный брокер, и услуги финансового консультирования. Только в ПИФы по итогам первого полугодия было привлечено более 13 млрд рублей, что превысило суммарный объем портфеля за все предыдущие годы. Мы видим продолжающийся рост спроса клиентов на инвестиционные продукты. Вспоминается Америка в 1985-1995 годы — период снижения процентных ставок, когда доля инвестиций американских домохозяйств в ценные бумаги увеличилась в пять раз. У нас сейчас идет тренд на снижение процентных ставок и уровня инфляции, упрощается доступ к инвестированию, создаются понятные и прозрачные сервисы. Все чаще клиенты совершают выбор в пользу инвестиционных продуктов вместо традиционных способов сбережений.

На конец прошлого года суммарный объемом активов под управлением «ВТБ Капитал Инвестиции» составил один триллион рублей. Наша управляющая компания стала первой среди крупнейших российских управляющих компаний по размеру активов – более 600 млрд руб., остальные 400 миллиардов пришлись на брокерское обслуживание. Сегодня общий размер суммарных активов «ВТБ Капитал Инвестиции» — уже более 1,23 трлн рублей.

Среди направлений бизнеса отдельно можно выделить работу с международными инвесторами. Здесь мы видим довольно хороший спрос со стороны крупных институциональных клиентов. Объем средств международных институциональных инвесторов, который сейчас находится под нашим управлением, превышает 120,5 млрд рублей, что является довольно существенной инвестицией в российские активы.

Пресс-служба ВТБ

— Из каких стран больше всего иностранных клиентов?

Традиционно из Европы, Азии и с Ближнего Востока. Крупнейшие суверенные фонды, управляющие и страховые компании – наши клиенты.

— В последнее время наметился спрос на защитные активы. Не наблюдаете ли снижения интереса к инвестициям в активы развивающихся стран, в том числе в Россию?

Если мы говорим о международных инвесторах, надо понимать, как они воспринимают российский рынок. Иностранные инвесторы рассматривают его как часть инвестиций в своем глобальном облигационном портфеле. Международные инвесторы редко составляют свой портфель исключительно из российских облигаций.

На российский рынок акций международные инвесторы сейчас смотрят как на отдельный класс активов, со своими факторами, драйверами и рисками, в первую очередь геополитическими. В каком-то смысле он перестал быть рынком развивающихся стран, а стал frontier market, есть такой термин. Когда растет спрос на защитные активы, вы видите волатильность на рынке облигаций, откуда идет отток в целом по бумагам развивающихся рынков, раньше также было с российскими акциями, но не сейчас.

В целом, такие факторы, как соотношение цены к чистой прибыли 6,3, дивидендная доходность около 6% и ожидаемый рост прибыли 14% в 2019 году делают российский рынок акций одним из наиболее привлекательных для долгосрочных инвесторов, в сравнении с другими рынками акций.

— А есть ли какая-то конфигурация создающегося в Азии фонда, инвестирующего в российские активы?

Сейчас мы находимся на этапе подготовки документации, согласовываем проспект фонда с нашим партнером и планируем запустить его в этом году. Как человек, который жил и учился в Китае, могу сказать, что временные горизонты у азиатских партнеров более длинные, чем те, к которым мы привыкли. Они действуют размеренно и постепенно.

— Часто мы слышим прогнозы о перемещении «традиционного» банкинга в диджитал-каналы. А инвестбанкинг уходит в «цифру»?

Общие оффлайн-процессы в инвестбанкинге – в некоторой степени, безусловно, необходимы. А все, что касается улучшения сервисов для клиента, должно развиваться через цифровые возможности. Мы считаем, что процесс инвестирования должен быть существенно упрощен и максимально удобен, для этого выстраиваем диджитал-систему по управлению сбережениями. Она включает и брокерские услуги, и продукты управляющих компаний. В одной системе клиент может видеть различные счета, купить ту или иную бумагу, изучить аналитику и эффективно управлять всем своим портфелем. Например, находясь по дороге на работу в автомобиле или метро, я получаю на свой смартфон уведомление о новости, что решением ОПЕК принято сократить добычу нефти или какая-то конкретная компания сделала важное объявление. Тут же я вижу аналитическое мнение экспертов, перехожу в свой портфель, выбираю счет, нужное количество акций и совершаю сделку покупки или продажи. Подтверждаю операцию через отпечаток пальца — всё, сделка оформлена. По этому пути упрощения инвестиционных услуг мы пошли, запустив в мае свое приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

— Какая защита у системы? Потому что всегда боишься, что телефон потеряешь и неизвестно что будет с твоими действиями в приложении...

Здесь двухфакторная защита: во-первых, в ваш телефон уже встроена защита – вход по отпечатку пальца, идентификации лица, пин-коду, во-вторых, добавляется дополнительное подтверждение по СМС.

— Какими функциями приложения клиенты чаще всего пользуются?

Во-первых, отслеживают состояние своего портфеля, они видят все свои инвестиционные продукты в одном месте. Во-вторых, совершают сделки покупки и продажи бумаг. На третьем месте – доступные только пользователям приложения эксклюзивные аналитические обзоры и инвестиционные идеи профессиональных экспертов группы ВТБ. В июле запускаем новый функционал – «Робосоветник», который поможет клиенту определить его риск-профиль, в зависимости от которого подберет тот или иной модельный портфель. Клиент может ему следовать, корректировать, менять.

Наша задача — сделать инвестиции понятными и доступными, способствовать развитию культуры инвестирования, чтобы этот процесс стал привычным каждому клиенту в рамках его личного финансового планирования.

— Как клиенту выбрать подходящий способ инвестирования?

Нужно понимать вашу цель инвестирования и риск-профиль. Если вы сами знаете всё об инвестиционных инструментах, профессионально следите за движениями рынка, изучаете и анализируете все новости, вам не нужен советник, а нужен просто доступ на рынок – это называется брокерское обслуживание. Если человек не профессионал, то вам поможет профессиональный управляющий, которые всё это делает для вас, обладая многолетним опытом и экспертизой. Нечто среднее — услуга финансового консультирования, когда сделки вы совершаете сами, но вам нужен персонифицированный совет: либо в виде сервиса «робоэдвайзинга» для массового розничного клиента, либо в виде инвестиционного консультанта для клиента сегмента привилегии и выше.

Сегодня важно обеспечивать клиенту персональный подход, особенно в вопросах, касающихся личных финансов. Поэтому в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» мы использовали технологии, позволяющие персонализировать контент и предложить решения для каждого пользователя.

— Робосоветник одинаков для всех – независимо от того, инвестируешь ты 5 тысяч рублей или больше?

Нет минимального порога: любой человек даже с 500 рублей может установить себе приложение. Для совершения операций через приложение нужно иметь или открыть брокерский счет в ВТБ. Приложение создавалось для частных инвесторов и не таргетировано на профессиональных управляющих. Если вы профессиональный управляющий с большим портфелем активов, которому нужен суперсложный анализ, это приложение не для вас. Пользователи «ВТБ Мои Инвестиции» — это розничные клиенты.

— Если немножко пофантазировать, то каким вы видите общение клиента и инвестиционного банка через несколько лет?

Я думаю, что роль цифровизации в инвестиционных услугах абсолютно точно будет возрастать. Все более плотное взаимодействие людей будет модифицировать все сервисы, включая банковские и инвестиционные.

— А место человеку в этом будущем останется?

В определенных вопросах ничто не заменит человеческое общение. Даже за самыми тонкими робосоветниками и искусственным интеллектом по управлению инвестициями все равно стоит человек. Думаю, развитие цифровых решений будет только способствовать росту интереса людей и их знаниям в сфере инвестиционных продуктов.

Если мечтать дальше: представим, что вы установили приложение, завтра второе и информацию в этих приложениях можно объединить между собой. Тогда получается некая единая экосистема, с помощью которой получаешь ответ на любой вопрос. Я думаю, что будущее за такими экосистемами.

— Возвращаясь к настоящему, «народные» облигации помогли увеличить интерес россиян к инвестициям?

Чуть более, чем за год мы продали ОФЗ-н на сумму свыше 17 млрд рублей. По последнему выпуску уже привлечено более 2 млрд рублей. ОФЗ-н рассматривается клиентами как один из наиболее надежных и понятных инструментов от качественного эмитента, поэтому клиенты проявляют все больший интерес к этому продукту. Дополнительным фактором роста спроса может послужить упрощение процесса покупки ОФЗ-н во всех доступных онлайн-каналах. В нашем приложении «народные» облигации также доступны.

— А криптовалюту можно будет купить через приложение?

Когда появится регулирование этого рынка – стоит вернуться к вопросу. Наша идея в том, чтобы все возможные инвестиционные продукты были доступны через приложение. Но пока нет регулирования рынка криптовалют и нет четкого определения фундаментальной стоимости, такая инвестидея не может быть предложена розничному клиенту.