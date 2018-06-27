РЖД скорректировали долгосрочную программу в позитиве

Президент поставил цели вывести Россию в пятерку крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности, а также достичь показателя роста ВВП на душу населения в 1,5 раза. РЖД в результате реализации обновленной ДПР намерены нарастить свой вклад в ВВП страны до 5,6%, увеличить налоговые поступления в бюджет и стать драйвером роста российской экономики.

Реклама

С этой целью госкорпорация будет направлять на финансирование инвестиционной программы всю чистую прибыль, которая, как предполагается, к 2025 году вырастет в 16 раз до 282,5 млрд рублей. При этом выручка госкомпании должна вырасти на 73%, а показатель рентабельности EBITDA - на 12,8% и составить 33,6%.

Стоит отметить, что значительного улучшения финансовых показателей РЖД планирует добиться, в том числе, и за счет оптимизации собственных расходов. Себестоимость перевозок компании к 2025 году должна снизиться на 19%. Еще одним источником финансирования инвестиционной программы станут средства, вырученные от реализации активов.

Самой затратной статьей расходов априори станет инфраструктура отрасли. В нее РЖД планируют вложить 4,7 трлн рублей, а это 60% всей инвестпрограммы перевозчика.

Солидные средства будут направлены на обновление подвижного состава – приобретение локомотивов и электропоездов. На эти цели РЖД выделит 1,2 трлн рублей.

В результате в госкорпорации рассчитывают значительно улучшить показатели по пассажирским и грузовым перевозкам. В частности, пассажиропоток в 2025 году составит более 1,4 млрд пассажиров. В целом, доля РЖД в общем объеме перевозок пассажиров сохранится, как минимум, на уровне 26-28%.

Что касается грузоперевозок, то в этом направлении компания намерена значительно оптимизировать свою деятельность. Скорость доставки продукции повысится до 420 км/сут., что на 33 км/сут. больше, чем в 2017 году. Увеличится и доля грузов, доставленных в установленный срок. Показатель объемов погрузки высокодоходных грузов, предположительно, вырастет более чем на 70 млн тонн. Также в 2,3 раза увеличатся объемы транзитных перевозок, в том числе контейнерных. Последние наиболее востребованы к международной интернет-торговле. За счет увеличения грузооборота между Китаем и Европой компания рассчитывает уже в 2024 году повысить объем контейнерных перевозок в 4 раза.

Достигать плановых показателей по грузо- и пассажирообороту перевозчик собирается, в том числе, за счет реализации инфраструктурных проектов. Таких, например, как создание специализированного хода на направлении Центр - Юг. Благодаря этому добраться на поезде из Москвы в Адлер можно будет за 16 часов, что на 8 часов быстрее, чем сегодня. Транспортную доступность, по расчетам РЖД, улучшит и модернизация вокзальных комплексов дальнего сообщения. На эти цели компания направит около 100 млрд рублей.

Также госкорпорация продолжит развивать инфраструктуру пригородного пассажирского комплекса.

В частности, Московский транспортный узел. На этом направлении работы и сегодня ведутся ускоренными темпами. Уже до 2020 года начнется первый этап развития радиальных направлений Одинцово - Лобня и Нахабино – Подольск. Также с опережением идет подготовка к переводу МЦК на 4-минутный интервал. Помимо Московского ДПР подразумевает развитие Пермского и Саратовского железнодорожных узлов.

До 2025 года должно стартовать и масштабное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Владимира. Это первый участок амбициозного инфраструктурного проекта ВСМ «Москва-Казань». Не менее масштабный проект - создание Северного широтного хода и строительство мостового перехода на о. Сахалин.

Для развития транзитного и экспортного потенциала РЖД запланировали и мероприятия по увеличению пропускной способности существующих магистралей. Уже в 2024 году БАМ и Транссиб смогут перевозить 180 млн тонн грузов. Программа предусматривает создание железнодорожных подходов к портам Северо-Запада, Юга, Дальнего Востока.

Общие инвестиции в строительство составят около 2 трлн рублей. Экономическому росту будет также способствовать развитие транспортно-логистических центров в Калининграде, Балтийске, Приморске, Новороссийске, Екатеринбурге, Белом Расте, а также в Сибирском федеральном округе.

«От РЖД как от национального перевозчика, действительно, очень многое зависит в плане придания нового импульса развитию всей российской экономике», - отмечает профессор Высшей школы экономики Николай Петров. По его мнению, «солидные инвестиции РЖД в основные средства приведут не только к значительному росту объема перевозок, но и будут стимулировать спрос на инновационную продукцию предприятий реального сектора, способствовать импортозамещению».

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев согласен, что для реализации «позитивного сценария», обозначенного в ДПР, «у госкорпорации есть все возможности».

«Если политическая воля руководства перевозчика будет достаточно твердой, прогнозируемые показатели можно воплотить в жизнь и раньше намеченного срока», - уверен эксперт. Кроме того, Исаев подчеркнул, что «запланированные РЖД мероприятия - полностью в русле обозначенного президентом тренда на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры». «Наибольшего эффекта от реализации программы стоит ожидать как раз на инфраструктурном направлении», - считает он.