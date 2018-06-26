Какая разница: работать или отдыхать на пенсии

Менять подход к работающим пенсионерам нецелесообразно, считает первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете Федерации. «Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства», — отметил он.

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До этого власти обещали, что пенсии для россиян в ближайшее время вырастут. Как отмечал ранее министр труда Максим Топилин, уже в следующем году ежемесячные выплаты пенсионерам увеличатся до 15,4 тысяч рублей. Сейчас ее средний размер составляет 14,4 тыс. руб.

Правительство намерено увеличивать пенсии на тысячу рублей в год за счет обсуждаемого сейчас увеличения пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 – для мужчин. Переход на новую систему будет реализовываться поэтапно, до 2034 года.

Таким образом, к 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тысяч рублей, отмечал ранее Силуанов.

В пресс-службе Минтруда России «Газете.Ru» пояснили, что согласно действующему законодательству индексируются страховые пенсии именно для неработающих пенсионеров.

Работающие пенсионеры получат повышенную пенсию после того, как оставят работу.

До 2016 года пенсии работающих россиян индексировались наравне с остальными выплатами, однако позднее повышение довольствия для этой категории граждан было отменено из-за тяжелой экономической ситуации.

При прекращении трудовой деятельности стоимость пенсионного коэффициента увеличивается на все пропущенные индексации.

«Что касается работающих пенсионеров, то у них ежегодно с 1 августа проводится перерасчет размера пенсии, то есть изменение размера страховой пенсии в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого начислены (уплачены) страховые взносы», — пояснили в ведомстве.

В 2017 году такой перерасчет пенсии коснулся 11,8 млн пенсионеров. Для них выплаты в среднем увеличились на 168,8 рублей. Годом ранее повышенные пенсии получили 12,9 млн пенсионеров. Рост пенсий составил после перерасчета 149,8 рубля, отмечалось в материалах Пенсионного фонда России.

«Средний размер страховой пенсии по старости работающих пенсионеров – 13,3 тысячи рублей»,

— пояснили «Газете.Ru» в Пенсионном фонде.

В этом году разрыв между пенсиями работающих и неработающих россиян составляет больше тысячи рублей, а после очередной индексации, о которой говорят представители власти, разница увеличится в разы, подсчитали для «Газеты.Ru» эксперты.

По мнению замдиректора института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, если сравнить обещанную индексацию на тысячу рублей для неработающих пенсионеров и перерасчет для работающих, «разрыв в размере роста пенсий» между этими категориями может увеличиться не менее чем в 4 раза.

В ПФР отмечают, что пока не ясно, какую прибавку с 1 августа получат работающие пенсионеры. «Это станет известно только по результатам перерасчета», — объяснили в Пенсионном фонде.

Вопрос индексации размера выплат для работающих пенсионеров не раз поднимался и в Госдуме.

Как пояснил «Газете.Ru» главы профильного комитета по труду Ярослав Нилов, сейчас в комитете есть три проекта закона, которыми предлагается отменить прямую норму в законе, которая запрещает индексацию пенсий работающим. «Однако «Единая Россия» отказывается рассмотреть законопроекты, ссылаясь на необходимость получить позицию правительства, которое якобы готово пересмотреть. Мы получили ответ правительства, и оно против того, чтобы отменять норму», — рассказал депутат.

По подсчетам «Газеты.Ru», если к средней пенсии работающим пенсионерам в 13,3 тысячи рублей добавить перерасчет в несколько сотен рублей, то разница в размере пенсии между этими категориями увеличится с сегодняшней 1100 руб. до 2 тысяч рублей в 2019 году.