Последняя битва: как Дания тормозит «Северный поток — 2»

Компания Nord Stream 2 AG (ее единственным акционером является «Газпром») рассчитывает получить разрешение от Дании на строительство «Северного потока — 2» в течение ближайших месяцев, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе оператора проекта.

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«Мы все еще ожидаем разрешение от Дании, которое расчитываем получить в течение следующих месяцев. Уже есть разрешения от 4 из 5 стран (через воды которых пройдет газопровод), что составляет 80% от маршрута. Датская заявка подана более года назад, и, по сообщениям СМИ, она была отправлена в министерство иностранных дел Дании около шести месяцев назад. В качестве разработчиков мы должны полагаться на верховенство закона и тому, что обработке нашей заявки уделено должное внимание», — отмечают в компании.

Дания — последняя страна, которая еще не выдала разрешение на прокладку новой трубы по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне. Разрешение на то, чтобы новый газопровод прошел через их воды уже дали Германия, Россия, Финляндия и Швеция. Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что ответа от Дании компания-оператор проекта Nord Stream 2 ожидает до конца второго квартала.

Отчет об оценке воздействия на окружающую был предоставлен профильному датскому ведомству вместе с заявкой на разрешение строительства трубы в апреле 2017 года.

Усложняет процесс согласования то, что парламент королевства в ноябре прошлого года принял закон, который дает возможность принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны при решении давать ли согласие на прокладку силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах Дании.

Поэтому Копенгаген имеет законодательное основание рассматривать данный проект с политической точки зрения, чем не преминули воспользоваться противники «Северного потока — 2». Во вторник в Данию с двухдневным визитом приехал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Как отмечает пресс-служба украинского кабмина, он уже провел переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, после которых заявил, что

«Киев рассчитывает на дальнейшее единство в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2», как прямой угрозе энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран».

По неофициальной информации, давит на Копенгаген и Вашингтон, который заинтересован в вытеснении России с европейского газового рынка и поставках на него своего сжиженного природного газа (СПГ).

Подтверждением этого может служить выступление заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк на Атлантическом совете. Проект «Северный поток — 2», по ее словам, нельзя считать состоявшимся.

«У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать», — заявила сотрудница госдепа.

Она также подчеркнула, что газопровод является проблемой для Европы и Украины. Ранее Оудкирк уверяла, что техническое оснащение «Северного потока — 2» позволит России получать разведывательные данные со дна Балтийского моря.

С другой стороны, на Данию влияет позиция соседей, Берлина и ЕС, которые не настроены уступать США в «битве за поток».

25 июня замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил в Вашингтоне, что ЕС будет вынужден защищать свои экономические интересы, если США решат ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в создании газопровода «Северный поток — 2».

На следующий день, 26 июня, Шефчович встретился с Новаком, они, в частности, обсудили ситуацию с транзитом российского природного газа через Украину и актуализировали статус реализации совместных инфраструктурных проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», отмечается в сообщении российского Минэнерго.

Дания, в случае если лобби США окажется сильнее, может тянуть с выдачей разрешения неопределенное время: это не возбраняется ее законом. Правлению Nord Stream 2 при длительном молчании Копенгагена необходимо будет ставить вопрос ребром о пересмотре маршрута, так как реальные сроки завершения проекта могут быть сорваны, рассуждает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Можно обойтись и без разрешения Дании, если прокладывать трубу в исключительной экономической зоне, минуя территориальные воды. В этом случае требуется только отзыв Датского энергетического агентства. Представители Nord Stream 2 уже неоднократно говорили о том, что подготовили альтернативный маршрут «потока» — к северу от острова Бренхольд.

Это, с одной стороны, сделает проект дороже, с другой — лишит Данию формальных поводов для отказа по новому обращению, отмечает Жарский.

«Мы не можем решить за Данию, что она в итоге скажет, но объективно вряд ли там не понимают, что даже если разрешение выдано не будет, это не остановит проект. Разрешение выдали уже все страны участники маршрута трубы и ее последнее слово лишь увеличит расходы основного инвестора», — констатирует эксперт.

Nord Stream 2 ранее заявила о готовности начать строительство морской части газопровода уже летом 2018 года.

«Все суда уже мобилизованы. Начало строительства — летом», — сказал директор компании-оператора проекта Пол Конкоран. В настоящее время в рамках проекта, по словам Конкорана, поставлено 96% трубной продукции.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от российского до немецкого побережья, в одном коридоре с уже функционирующем первым «Северным потоком». Его мощность составит в 55 миллиардов кубометров газа в год, запуск запланирован на конец 2019 года.

Необходимость в новом газотранспортном маршруте «Газпром» и его партнеры связывают с растущей потребностью Европы в газе из-за снижения собственной добычи. Так, экспорт газа «Газпрома» в ЕС в 2017 году составил 165,4 млрд кубометров, с учетом Турции — 194,4 млрд куб. м. Это на 8,4% больше, чем в 2016 году. В этом году, по мнению экспертов, этот показатель может превысить 200 млрд куб. м. За январь — апрель «Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 6,3%.

Вместе с тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует стагнацию спроса на газ в Европе в период до 2023 года. Стагнация потребления при очевидном падении собственной добычи в ЕС автоматически означает даже рост импорта газа, отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко.

Другой вопрос — как этот импорт распределится между основными поставщиками газа в ЕС. В первом приближении объем трубопроводных поставок (за исключением поставок из РФ) останется на прежнем уровне. Соответственно перспективы российского экспорта зависят от объемов импорта СПГ в Европе.

Можно ожидать, что в районе 2020 года, когда на мировом рынке появится небольшой избыток СПГ, объемы российского газового экспорта несколько снизятся, по сравнению с текущими значениями. «В дальнейшем же мы увидим рост объемов экспорта, по мере возникновения дефицита СПГ на глобальном рынке», уверен эксперт.