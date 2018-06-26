Россия платит: как пенсии утекают за рубеж

Выплаты Пенсионного фонда России (ПФР) получают пенсионеры, проживающие в 129 странах мира. К концу 2017 года их численность выросла до 307 тыс. человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,4 тыс. человек, или 3,5%. Об этом говорится в недавно опубликованном отчете фонда за прошлый год.

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Части российских пенсионеров за рубежом пенсия выплачивается на территории России на собственный банковский счет или по доверенности. Таким способом пенсии получают 162,7 тыс. пенсионеров за границей. Им было выплачено в 2017 году 25 млрд рублей.

Еще 144,3 тыс. пенсионеров получают выплаты переводом за границу в валюте иностранного государства, на территории которого они проживают. Расходы на эти выплаты составили 16,5 млрд рублей.

«Общие расходы ПФР на выплату пенсий за границу в 2017 году составили 41,5 млрд рублей, что на 7,2% выше уровня 2016 года», - сообщает ПФР.

Таким образом, средний размер годовой выплаты составил 135,2 тыс. руб. ($2,3 тыс.) или 11,3 тыс. руб. в месяц. Это меньше, чем получали пенсионеры, живущие в России. Среднемесячный размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составил в прошлом году 13,8 тыс. руб.

Пенсионный фонд поясняет, что выплачивает пенсии российским и иностранным гражданам «в рамках системы сохранения пенсионных прав при смене страны проживания, а также в соответствии с международными договорами о социальном обеспечении». Пенсии, назначенные фондом, выплачиваются независимо от страны проживания и гражданства пенсионера.

В 2017 году действовали 19 международных договоров с 23 государствами. Выплаты ПФР по этим договорам получали 45,1 тыс. пенсионеров за рубежом. Число иностранных пенсионеров, живущих в России и получающих выплаты в рамках международных договоров, составило – 4,3 тыс. человек.

Российские «зарубежные» пенсионеры, которым начисляется пенсия вне рамок международных договоров и соглашений по пенсионному обеспечению, могут получить выплаты только на исключительно на территории России. Сделать это можно через российские кредитные учреждения или представителей.

Стоит отметить, что самая большая диаспора российских пенсионеров в Германии – 101,4 тысячи человек. При этом с этой страной у России нет международных соглашений о пенсионном обеспечении. Нет их и с США, где живет 21,8 тыс. получателей пенсий РФ. И вот с Израилем такой договор есть, там получают российские пенсии 41,5 тыс. человек. На третьем месте по численности российских пенсионеров Абхазия (32,9 тыс.), далее идут Латвия (24,6 тыс.) и Белоруссия (24,3 тыс.).

К примеру, чтобы получить российским израильтянам российскую же пенсию надо обратиться либо в территориальный орган ПФР, а проживающим на территории государства Израиль – в соответствующее территориальное подразделение Института национального страхования.

Россияне, живущие за границей, например в Германии, при соблюдении определенных условий могут получать две пенсии, это не противоречит действующему законодательству, поясняет Вера Запорожец, специалист юридического отдела Практики жилищного права и социальных отношений НЮС «Амулекс».

«Граждане, выработавшие необходимый стаж, абсолютно обоснованно могут получать свою «заслуженную» пенсию в России, при этом выехав на постоянное место жительства за границу», — отмечает она.

Данный вопрос решается индивидуально в зависимости от страны проживания, и от наличия действующих международных договоров в части пенсионного обеспечения между Россией и иным государством, гражданство которого имеет это лицо. Например, Болгария и Эстония назначают пенсию только за свой стаж, говорит юрист.

Если договор построен по территориальному принципу (Украина, Казахстан, Молдавия и некоторые иные бывшие республики СССР), то гражданину пенсия назначается по законодательству государства постоянного проживания.

Аналитики полагают, что России не стоит экономить на пенсионных выплатах россиянам, уехавшим жить за границу.

«Россия выплачивает пенсии своим гражданам без привязки к месту их проживания, что является абсолютно справедливым решением. Люди могут проживать заграницей по различным причинам, а также иметь два гражданства, что позволяет им получать вторую пенсию в стране проживания», — Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Он подчеркивает, что потраченные на эти цели средства не являются критичными для российского бюджета, а неисполнение обязательств могло бы привести к социальным потрясениям.

Кроме того, далеко не все переводят российскую пенсию за рубеж, а сохраняют накопления в банках внутри страны, обеспечивая тем самым, дополнительную ликвидность кредитным учреждениям, добавляет эксперт.

Аналитик ИК «Алор брокер» Алексей Антонов отмечает, что платить «зарубежные» пенсии государство обязано по закону. Соответственно, если есть цель сэкономить средства пенсионного фонда на таких пенсионерах, то необходимо серьезно менять законодательство и пересматривать нормы расчета и подходы.

«Но вряд ли власти пойдут на такие шаги даже в условиях острой нехватки средств на реализацию майских указов, — считает он. — По факту, если гражданин честно заработал свою пенсию, то он имеет право получать и это очень сложно оспорить и отменить».