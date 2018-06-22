Кредит за жилье: страшные цифры загонят в рамки

С 24 июня банки стали откровеннее с клиентами. Это следует из поправок к закону «О потребительском кредите (займе)». Исходя из документа, полная стоимость кредита теперь будет определяться как в процентах годовых, так и в денежном выражении, а размещаться информация будет в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы кредитного договора.

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Полная стоимость кредита будет наноситься цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне. Банк должен будет указывать примерный размер среднемесячного платежа заемщика.

Кредитор также будет обязан указывать дату, начиная с которой начисляются проценты, или порядок ее определения.

Также с 14 июня в расчет полной стоимости кредита, обеспеченного ипотекой, будет включаться сумма страховой премии, выплачиваемой по договору страхования предмета залога.

Как заявлял ранее глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, сильнее всего такие изменения ударят по ипотеке.

«Цифры, которые нужно будет выплачивать по кредиту на жилье, будут смотреться угрожающе», — считает депутат.

Отдельно в законе говорится о валютных кредитах. Банки теперь обязаны сообщать о повышенных рисках, которые несут клиенты, если получают доходы в рублях, но хотят оформить кредит в евро, долларах или другой валюте.

Эксперты приветствуют эти инициативы. Учитывая уровень финансовой грамотности россиян, дополнительная информация, которая предостережет заемщиков от принятия на себя дополнительных рисков, будет весьма кстати, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, уровень проблемных кредитов сейчас растет и не может не беспокоить. Так, согласно опубликованной ЦБ статистике, за май 2018 года объем кредитов, выданных российскими банками физическим лицам, увеличился на 2% и составил на 1 июня 13,032 трлн руб. Просроченная задолженность на 1 июня составила 822,5 млрд руб. За май показатель вырос на 0,5%.

То, какой риск представляют валютные кредиты, стало очевидно еще в ходе предыдущего кризиса в 2008 году. Но урок не пошел впрок. К новому кризису 2014 году россияне опять набрали валютных кредитов.

«Валютное ипотечное рабство» привело к весьма печальным последствиям вплоть до того, что люди избавлялись от таких квартир, не добившись пересмотра со стороны банка договора по такому кредиту»,

- вспоминает генеральный директор «Мани Фанни» Александр Шустов.

Заемщики, взявшие ипотеку в валюте и столкнувшиеся в 2014 году с девальвацией национальной валюты, до сих пор продолжают устраивать пикеты с просьбой оказать им поддержку в реструктуризации кредитов на выгодных условиях.

В 2017 году банки реструктуризировали 1,5 тысячи валютных ипотечных кредитов, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в июне этого года

«Первое, что мы в свое время сделали два или три года назад, когда проблема только возникла, мы ужесточили существенно регулирование валютной ипотеки», - рассказала она.

Она охарактеризовала текущее регулирование валютной ипотеки как близкое к запретительному.

Все последние годы банки уменьшали объем выданных валютных кредитов. Так, из 13,03 триллиона рублей к 1 июня 2018 года всего 97,8 миллиарда рублей составил объем кредитов, выданных в иностранной валюте.

Большая часть валютных кредитов – более 70% - выдано в долларах. Но заемщиков до сих пор привлекают низкие ставки по валютным кредитам.

Согласно данным Центробанка за 1 мая, в апреле более 80% долларовых кредитов было выдано на срок свыше 1 года. Из них около 10% на срок от года до трех лет, и 70% - на срок свыше трех лет.

Средняя ставка в банках на долларовые кредиты на срок свыше трех лет составила 6,69%.

Все кредиты в евро выдаются на срок от года до трех лет. Средняя ставка по таким кредитам в апреле составила 5,69%, говорится в статистике Банка России.

При этом рублевые ставки по займам от года до трех лет составили в апреле 15,60%.

«Информировать заемщиков о рисках кредита в другой валюте, отличной от заработной платы, - правильный шаг. Таким образом банк предупреждает клиента о возможных последствиях и снимает с себя все риски по поводу возможных судебных обращений из-за сильных скачков курсов валют»,

- комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

Валютную ипотеку сейчас выдают только очень богатым россиянам, отмечает Шустов. Так, по данным ЦБ, в прошлом году было выдано всего 11 ипотечных кредитов.